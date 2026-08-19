МЕЕРСОН АНДРЕЙ ДМИТРИЕВИЧ

МЕЕРСОН АНДРЕЙ ДМИТРИЕВИЧ - российский архитектор, действительный член Российской академии архитектуры и строительных наук.

Окон­чил МАРХИ (1954 год); с 1957 года ра­бо­та­ет в Мос­про­ек­те, с 1965 года воз­глав­ля­ет там мас­тер­скую № 22, от­ве­чаю­щую за ком­плекс­ное тер­ри­то­ри­аль­ное раз­ви­тие Мо­ск­вы , в т. ч. гра­до­строи­тель­ное и объ­ём­ное про­ек­ти­ро­ва­ние Ле­нин­град­ско­го и Фрун­зен­ско­го рай­онов [за­строй­ка вдоль оси улицы Горь­ко­го (ны­не Твер­ская) - Ле­нин­град­ское шос­се].

По­стро­ен­ный Меерсоном жи­лой дом на Бе­го­вой улице (1965-1973 годы) - един­ст­вен­ное в Мо­ск­ве зда­ние в эс­те­ти­ке «не­об­ру­та­лиз­ма»: мно­го­подъ­езд­ный дом при­под­нят над зем­лёй на мощ­ных железобетонных опо­рах, вы­пол­нен­ных с со­хра­не­ни­ем фак­ту­ры опа­луб­ки, но ви­зу­аль­но как «не­су­щий» эле­мент вос­при­ни­ма­ют­ся вы­не­сен­ные на фа­сад ле­ст­нич­но-лиф­то­вые хол­лы, пла­сти­ку и мас­штаб ко­то­рых под­чёр­ки­ва­ют уз­кие окош­ки-«ил­лю­ми­на­то­ры».

К другим зна­чительным по­строй­кам Меерсона в Мо­ск­ве от­но­сят­ся: экс­пе­риментальный жи­лой мик­ро­рай­он «Ле­бедь» ме­ж­ду Ле­нин­град­ским шос­се и Хим­кин­ским во­до­хра­ни­ли­щем (1967-1974 годы) - 16-этаж­ные жи­лые до­ма, под­ня­тые над еди­ным пло­ским по­диу­мом (впо­след­ст­вии ана­ло­гич­ные про­ек­ты бы­ли реа­ли­зо­ва­ны и в др. рай­онах), гос­ти­ни­ца «Аэ­ро­стар» (1972-1980 годы), жи­лой дом на улице Се­рё­ги­на (т. н. Крас­ный; 1972-1974 годы), жи­лые ком­плек­сы на Ле­нин­град­ском шос­се (1978-1981 годы) и на улице Алек­сан­д­ра Нев­ско­го (1985-1988 годы), Институт об­щественных на­ук (1979-1986 годы), офис­ный ком­плекс в Па­ла­шев­ском переулке (1989-1991 годы).

В 1992 году ос­но­вал ар­хитектурную мас­тер­скую «А. Ме­ер­сон с парт­нё­ра­ми». В рам­ках со­вме­ст­ной ра­бо­ты это­го бю­ро и мас­тер­ской Мос­про­ек­та № 22 бы­ла реа­ли­зо­ва­на ре­кон­ст­рук­ция гос­ти­ни­цы «На­цио­наль» (1992-1995 годы), по­строе­ны гос­ти­ни­цы «Ара­рат Парк Ха­ятт» (2000-2003 годы) и «Ритц-Карл­тон» (2005-2007 годы; на мес­те сне­сён­но­го зда­ния гос­ти­ни­цы «Ин­ту­рист»; все - в рус­ле по­стмо­дер­низ­ма). Ав­тор многих пуб­ли­ка­ций по про­бле­мам гра­до­строи­тель­ст­ва, фор­ми­ро­ва­ния и про­ек­ти­ро­ва­ния жи­ли­ща.