МЕДЖИБОЖ
МЕДЖИБОЖ - древнерусский город, ныне посёлок городского типа в западной части Украины, в Летичевском районе Хмельницкой области.
Население 1,5 тысячи человек (2011 год). Расположен при впадении реки Бужок в реку Южный Буг.
История
Основан не позднее XI века как город Межибожье. Частично сохранились остатки городища XI-XIII веков, в середине XII века город предположительно имел дерево-земляные укрепления. В 1130-1160-х годах входил в состав Киевского княжества, неоднократно передавался киевскими князьями во владение князьям, оказывавшимся у них на службе: в 1146-1147 годах князю Святославу Всеволодовичу, в 1148 году сыну ростово-суздальского князя Юрия Владимировича Долгорукого Ростиславу Юрьевичу. В конце 1160-1170-х годов, вероятно, оказался под властью владимиро-волынских князей. В 1228 году владимиро-волынский князь Даниил Романович передал город князю Ярославу Ингваревичу (умер, согласно «Хронике Быховца», в 1231 году). В 1230-х годах Межибожье, возможно, вошло в состав «Болоховской земли»; в 1235 году в Ипатьевской летописи упоминается межибожский князь Борис (в историографии существуют различные версии его происхождения). После монголо-татарского нашествия в Межибожье, по всей видимости, находился ордынский гарнизон. В 1254/1255 году (или 1257 году) взят штурмом воеводой галицкого князя Даниила Романовича Дионисием Павловичем.
С середины XIV века входил в состав Великого княжества Литовского, где за ним закрепилось современнок название. Во второй половине XIV века князья Корьятовичи, владевшие Подолией, возвели в Меджибоже деревянный замок. С конца XIV века замок польских королей, с 1430-1440-х годов передавался пограничным старостам для отражения нападений крымских татар; выдержал их осады в 1453, 1507, 1515, 1516 (дважды), 1564, 1605, 1666, 1667, 1668 и 1671 годах. В конце XV - середине XVI веков замок перестроен в камне (имеет неправильную геометрическую форму; максимальная длина 130 м, максимальная ширина около 110 м): западная стена конца XV века, оснавная часть середины XVI века (кирпичный карниз и зубчатый парапет - 1843 год), башни - 5-гранная (начало XVI века, 8-гранная (XIX век на древнем основании), донжон (конец XV века), к которому в середине XVI века пристроен дворец Синявских (при участии архитектора И. Претвича); готический костёл (1586 год, барочный фронтон XVII век; с 1831 года православная церковь Святителя Николая).
В 1540-1672 годах, 1673-1676 годах и в 1699 году - первой трети XVIII века Меджибожем владели великий гетман коронный Н. Синявский и его потомки. В это время за пределами замка построены Троицкий оборонный доминиканский костёл (1632 год; ныне в руинах) и ротондальная часовня (XVII век). На рубеже XVI и XVII веков Меджибож - один из самых населённых городов региона. В 1593 году получил магдебургское право. К началу XVII века одной из крупнейших в Подолии стала еврейская община Меджибожа. В 1648-1651 годах, во время Освободительной войны украинского и белорусского народов 1648-1654 годов, неоднократно переходил из рук в руки, с 1651 года находился под контролем казаков. В 1657 году занят польскими войсками. В 1672 году захвачен турецкими войсками в ходе польско-турецкой войны 1672-1676 годов, но уже в 1673 году отбит польскими войсками под командованием М. И. Синявского. Однако по Журавинскому миру 1676 года Меджибож отошёл к Османской империи, в составе которой около 1678 года стал центром санджака. В 1683-1686 годах, во время польско-турецкой войны 1683-1699 годов, осаждался польскими войсками, в 1686 году турецкие войска оставили Меджибож. По результатам Карловицкого конгресса 1698-1699 годов Меджибож остался в составе Польши. В 1702 году выдержал осаду участников восстания под руководством С. Ф. Палия.
С 1731 года городом владели князья Чарторыйские, при которых замок реконструирован, построены новые корпуса, перестроен замковый костёл. Со второй половины XVIII века Меджибож - центр хасидизма, в 1740-х годах - 1760 здесь жил и проповедовал его основатель Баал-Шем-Тов. По 2-му разделу Речи Посполитой (1793 год) Меджибож вошёл в состав Российской империи: местечко Каменецкой области (1793-1795 годы), Подольской губернии (1795-1923 годы). После подавления Польского восстания 1830-1831 годов все владения князей Чарторыйских были конфискованы, в 1848 году замок Меджибожа передан Военному ведомству. В 1868 году земли близ замка были отведены под плац, где проводились лагерные сборы различных частей российской армии. С 1896 года в Меджибоже размещался Ахтырский гусарский полк.
После Октябрьской революции 1917 года Меджибож оккупирован германскими и австро-венгерскими войсками (до ноября 1918 года), в годы Гражданской войны 1917-1922 годов власть в городе неоднократно переходила из рук в руки, прошло несколько еврейских погромов. В результате Ровенской операции 1920 года в ходе советско-польской войны 1920 года занят частями РККА. Районный центр Проскуровского округа Подольской губернии (1923-1925 годы), Проскуровского округа УССР (1923-1930 годы), УССР (1930-1932 годы), Винницкой области (1932-1937 годы), Каменец-Подольской (с 1954 года - Хмельницкой) области (1937-1959 годы) УССР. С 1924 года рабочий поселок В Великую Отечественную войну оккупирован германскими войсками 07.07.1941 года, осенью того же года в Меджибоже создано гетто. Находился на трассе, связывавшей ставку А. Гитлера близ Винницы с внутренними районами Германии. Освобождён частями Красной Армии 24.03.1944 года в ходе Проскуровско-Черновицкой операции 1944 года.