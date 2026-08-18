МЕДЖИБОЖ

МЕДЖИБОЖ - древнерусский город, ныне посёлок городского типа в западной части Украины, в Летичевском районе Хмельницкой области.

Население 1,5 тысячи человек (2011 год). Рас­по­ло­жен при впа­де­нии реки Бу­жок в реку Южный Буг.

История

Ос­но­ван не позд­нее XI века как город Ме­жи­бо­жье. Час­тич­но со­хра­ни­лись ос­тат­ки го­ро­ди­ща XI-XIII веков, в середине XII века го­род пред­по­ло­жи­тель­но имел де­ре­во-зем­ля­ные ук­ре­п­ле­ния. В 1130-1160-х годах вхо­дил в со­став Ки­ев­ско­го кня­же­ст­ва , не­од­но­крат­но пе­ре­да­вал­ся ки­ев­ски­ми князь­я­ми во вла­де­ние князь­ям, ока­зы­вав­шим­ся у них на служ­бе: в 1146-1147 годах князю Свя­то­сла­ву Все­во­ло­до­ви­чу, в 1148 году сы­ну рос­то­во-суз­даль­ско­го князя Юрия Вла­ди­ми­ро­ви­ча Дол­го­ру­ко­го Рос­ти­сла­ву Юрь­е­ви­чу. В конце 1160-1170-х годов, ве­ро­ят­но, ока­зал­ся под вла­стью вла­ди­ми­ро-во­лын­ских кня­зей. В 1228 году вла­ди­ми­ро-во­лын­ский князь Да­ни­ил Ро­ма­но­вич пе­ре­дал го­род князю Яро­сла­ву Ин­гва­ре­ви­чу (умер, со­глас­но «Хро­ни­ке Бы­хов­ца», в 1231 году). В 1230-х годах Ме­жи­бо­жье, воз­мож­но, вошло в со­став «Бо­ло­хов­ской зем­ли»; в 1235 году в Ипать­ев­ской ле­то­пи­си упо­ми­на­ет­ся ме­жи­бож­ский князь Бо­рис (в ис­то­рио­гра­фии су­ще­ст­ву­ют различные вер­сии его про­ис­хо­ж­де­ния). По­сле монголо-татарского на­ше­ст­вия в Ме­жи­бо­жье, по всей ви­ди­мо­сти, на­хо­дил­ся ор­дын­ский гар­ни­зон. В 1254/1255 году (или 1257 году) взят штур­мом вое­во­дой га­лиц­ко­го князя Да­нии­ла Ро­ма­но­ви­ча Дио­ни­си­ем Пав­ло­ви­чем.

С середины XIV века вхо­дил в со­став Великого княжества Ли­тов­ско­го , где за ним за­кре­пи­лось современнок название. Во второй половине XIV века кня­зья Корь­я­то­ви­чи, вла­дев­шие По­до­ли­ей, воз­ве­ли в Меджибоже де­ревянный за­мок. С конца XIV века замок поль­ских ко­ро­лей, с 1430-1440-х годов пе­ре­да­вал­ся по­гра­нич­ным ста­рос­там для от­ра­же­ния на­па­де­ний крым­ских та­тар; вы­дер­жал их оса­ды в 1453, 1507, 1515, 1516 (два­ж­ды), 1564, 1605, 1666, 1667, 1668 и 1671 годах. В конце XV - середине XVI веков за­мок пе­ре­стро­ен в кам­не (име­ет не­пра­виль­ную гео­мет­рическую фор­му; максимальная дли­на 130 м, максимальная ши­ри­на около 110 м): западная сте­на конца XV века, оснавная часть середины XVI века (кир­пич­ный кар­низ и зуб­ча­тый па­ра­пет - 1843 год), баш­ни - 5-гран­ная (начало XVI века, 8-гран­ная (XIX век на древ­нем ос­но­ва­нии), дон­жон (конец XV века), к ко­то­ро­му в середине XVI века при­стро­ен дво­рец Си­няв­ских (при уча­стии архитектора И. Пре­тви­ча); го­тический кос­тёл (1586 год, ба­роч­ный фрон­тон XVII век; с 1831 года пра­во­слав­ная церковь Святителя Ни­ко­лая).

В 1540-1672 годах, 1673-1676 годах и в 1699 году - первой тре­ти XVIII века Меджибожем вла­де­ли великий гет­ман ко­рон­ный Н. Си­няв­ский и его по­том­ки. В это вре­мя за пре­де­ла­ми зам­ка по­строе­ны Тро­иц­кий обо­рон­ный до­ми­ни­кан­ский кос­тёл (1632 год; ны­не в руи­нах) и ро­тон­даль­ная ча­сов­ня (XVII век). На ру­бе­же XVI и XVII веков Меджибож - один из са­мых на­се­лён­ных го­ро­дов ре­гио­на. В 1593 году по­лу­чил ма­где­бург­ское пра­во. К началу XVII века од­ной из круп­ней­ших в По­до­лии ста­ла еврейская об­щи­на Меджибожа. В 1648-1651 годах, во вре­мя Ос­во­бо­ди­тель­ной вой­ны ук­ра­ин­ско­го и бе­ло­рус­ско­го на­ро­дов 1648-1654 годов, не­од­но­крат­но пе­ре­хо­дил из рук в ру­ки, с 1651 года на­хо­дил­ся под кон­тро­лем ка­за­ков. В 1657 году за­нят польскими вой­ска­ми. В 1672 году за­хва­чен турецкими вой­ска­ми в хо­де поль­ско-турецкой вой­ны 1672-1676 годов, но уже в 1673 году от­бит польскими вой­ска­ми под ко­мандованием М. И. Си­няв­ско­го. Од­на­ко по Жу­ра­вин­ско­му ми­ру 1676 года Меджибож ото­шёл к Ос­ман­ской им­пе­рии, в со­ста­ве ко­то­рой около 1678 года стал цен­тром санд­жа­ка. В 1683-1686 годах, во вре­мя поль­ско-турецкой вой­ны 1683-1699 годов, оса­ж­дал­ся польскими вой­ска­ми, в 1686 году турецкие вой­ска ос­та­ви­ли Меджибож. По ре­зуль­та­там Кар­ло­виц­ко­го кон­грес­са 1698-1699 годов Меджибож ос­тал­ся в со­ста­ве Поль­ши. В 1702 году вы­дер­жал оса­ду уча­ст­ни­ков вос­ста­ния под руководством С. Ф. Па­лия.

С 1731 года городом вла­де­ли кня­зья Чар­то­рый­ские, при ко­то­рых за­мок ре­кон­ст­руи­ро­ван, по­строе­ны но­вые кор­пу­са, пе­ре­стро­ен зам­ко­вый кос­тёл. Со второй половины XVIII века Меджибож - центр ха­си­диз­ма, в 1740-х годах - 1760 здесь жил и про­по­ве­довал его ос­но­ва­тель Ба­ал-Шем-Тов. По 2-му раз­де­лу Ре­чи По­спо­ли­той (1793 год) Меджибож во­шёл в со­став Российской им­пе­рии: мес­теч­ко Ка­ме­нец­кой области (1793-1795 годы), По­доль­ской губернии (1795-1923 годы). По­сле по­дав­ле­ния Поль­ско­го вос­ста­ния 1830-1831 годов все вла­де­ния кня­зей Чар­то­рый­ских бы­ли кон­фи­ско­ва­ны, в 1848 году за­мок Меджибожа пе­ре­дан Во­енному ве­дом­ст­ву. В 1868 году зем­ли близ зам­ка бы­ли от­ве­де­ны под плац, где про­во­ди­лись ла­гер­ные сбо­ры различных час­тей российской ар­мии. С 1896 года в Меджибоже раз­ме­щал­ся Ах­тыр­ский гу­сар­ский полк.

По­сле Октябрьской ре­во­лю­ции 1917 года Меджибож ок­ку­пи­ро­ван германскими и ав­ст­ро-венгерскими вой­ска­ми (до но­ября 1918 года), в го­ды Гра­ж­данской вой­ны 1917-1922 годов власть в го­ро­де не­од­но­крат­но пе­ре­хо­ди­ла из рук в ру­ки, про­шло несколько еврейских по­гро­мов. В ре­зуль­та­те Ро­вен­ской опе­ра­ции 1920 года в хо­де со­вет­ско-поль­ской вой­ны 1920 года за­нят час­тя­ми РККА. Рай­он­ный центр Про­ску­ров­ско­го округа По­доль­ской губернии (1923-1925 годы), Про­ску­ров­ско­го округа УССР (1923-1930 годы), УССР (1930-1932 годы), Вин­ниц­кой области (1932-1937 годы), Ка­ме­нец-По­доль­ской (с 1954 года - Хмель­ниц­кой) области (1937-1959 годы) УССР. С 1924 года ра­бо­чий поселок В Великую Отечественную вой­ну ок­ку­пи­ро­ван германскими вой­ска­ми 07.07.1941 года, осе­нью то­го же го­да в Меджибоже соз­да­но гет­то. На­хо­дил­ся на трас­се, свя­зы­вав­шей став­ку А. Гит­ле­ра близ Вин­ни­цы с внутренними рай­она­ми Гер­ма­нии. Ос­во­бо­ж­дён час­тя­ми Крас­ной Ар­мии 24.03.1944 года в хо­де Про­ску­ров­ско-Чер­но­виц­кой опе­ра­ции 1944 года.

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