МЕДЫНСКИЙ ЕВГЕНИЙ НИКОЛАЕВИЧ
МЕДЫНСКИЙ ЕВГЕНИЙ НИКОЛАЕВИЧ - российский педагог, деятель народного образования, действительный член Академии педагогических наук РСФСР.
Из дворян. Окончил юридический факультет Санк-Петербургского университета (1914 год). В 1911-1918 годах работал в земских учреждениях народного образования. С 1912 года вёл научную и преподавательскую деятельность, в т. ч. в Санкт-Петербургской педагогической академии, на Высших педагогических курсах, Нижегородском институте народного образования, Уральском университете. С 1922 года в Москве: заведующий отделом Наркомпроса РСФСР, преподаватель 2-го МГУ (1922-1948 годы, профессор с 1926 года), Высшего коммунистического института просвещения (1930-1937 годы) и др. вузов.
В 1944-1952 годах в системе АПН. В 1949-1952 годах заведующий редакцией педагогики издательства «Большая Советская энциклопедия». Разработал систему работы земств и земских учреждений по просвещению, организационно-дидактические основы внешкольного образования, выдвинул идеи создания народных домов для политического просвещения масс, превращения библиотек в центры общекультурной работы. С 1920 года разрабатывал научно-теоретические и методические основы курса истории педагогики с марксистских позиций.
Автор первого советского учебника «История педагогики в связи с экономическим развитием общества» (том 1-3, 1925-1929 годы, переработан в 1938 году, на его основе написан ряд глав для совместного с Н. А. Константиновым и М. Ф. Шабаевой учебника, издававшегося в 1956-1982 годах). Внёс существенный вклад в изучение проблем взаимосвязи и взаимовлияния отечественной и зарубежной педагогики, определение самобытности многонациональной педагогической мысли; занимался историко-культурным анализом памятников педагогической мысли прошлого. Исследовал историю российской школы и педагогики, творчество Н. И. Пирогова, К. Д. Ушинского, П. Ф. Лесгафта и др. Автор «Очерков по истории советской школы РСФСР за 30 лет» (1948 год, совместно с Н. А. Константиновым).
Сочинения:
Внешкольное образование в РСФСР. 2-е изд. М., 1923;
Энциклопедия внешкольного образования. 2-е изд. М., 1925. Т. 1–3;
И. Г. Песталоцци. Его жизнь, учение и влияние на русскую педагогику. 2-е изд. М., 1927 (совм. с А. П. Пинкевичем);
Великий русский педагог К. Д. Ушинский. М., 1945;
Педагогика. 2-е изд. М., 1948 (соавт.);
А. С. Макаренко. Жизнь и педагогическое творчество. 2-е изд. М., 1949;
Просвещение в СССР. 3-е изд. М., 1955.