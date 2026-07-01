МЕДЫНЬ
МЕДЫНЬ - город в России, в северной части Калужской области, центр Медынского района.
Население 7,8 тысяч человек (2010 год). Расположен на реке Медынка, в 15 км от железнодорожной станции Мятлевская.
История
По всей видимости, город возник не позднее первой половины XIV века. Во время обострения противостояния между Московским княжеством и Великим княжеством Литовским (ВКЛ) в конце 1360-х - начале 1370-х годов вошёл в состав Московского княжества благодаря усилиям Ф. А. Кошки (по др. данным, Ф. А. Свибла) на переговорах со смолянами по разделу захваченных территорий (по мнению В. А. Кучкина, состоялись в первой половине 1368 года; по мнению ряда др. исследователей, в 1371 году).
Впервые упоминается во 2-й духовной грамоте великого князя владимирского Дмитрия Ивановича Донского (1389 год), в соответствии с которой Медынь перешла во владение можайского князя Андрея Дмитриевича. После бегства его сына можайского князя Ивана Андреевича в ВКЛ в 1454 году отошла во владение великого князя московского Василия II Васильевича Тёмного. Входила в удел дмитровского князя Юрия Васильевича (1462-1472 годы), после смерти которого вновь вернулась во владение великих князей московских. В 1508 году великий князь московский Василий III Иванович пожаловал Медынь в вотчину выехавшим из ВКЛ князьям И. Л. Глинскому Мамаю и В. Л. Глинскому Слепому. В 1565-1572 годах входила в опричнину.
Город серьёзно пострадал в Смутное время, разорён в ходе Речи Посполитой интервенции начала XVII века польскими войсками, отрядами Я. П. Сапеги, в 1614 году занят участниками восстания под руководством атамана М. И. Баловнева. В 1654 году оставшееся население уничтожено эпидемией чумы, после чего Медынь потеряла статус города, превратившись в село Медынское Городище. С 1680 года вотчина Новоиерусалимского монастыря. В 1776 году село преобразовано в город Медынск, однако постепенно за ним закрепилось историческое название.
В 1776-1927 годах уездный центр Калужской губернии (в 1776-1796 годах Калужское наместничество). С конца XVIII века важный центр торговли, в Медыне проходили 3 ежегодные ярмарки (май/июнь, июль, октябрь/ноябрь). Во время Отечественной войны 1812 года, 13(25) октября, близ города произошло т. н. Медынское дело - бой между российскими войсками [бригада полковника Г. Д. Иловайского (из рода Иловайских) и казачий полк А. И. Быхалова] и польским авангардом 5-го армейского корпуса французской армии под команд. генерала Ш. Лефевра-Денуэтта. Победа в нём российских войск заставила императора Наполеона I принять окончательное решение отступать из России по разорённой Старой Смоленской дороге.
Со второй половины XIX века в городе развивалась промышленность, открыты 2 ткацкие фабрики, несколько фосфорно-спичечных фабрик, кожевенный завод. 19.02.1918 года установлена советская власть. В 1927-1929 годах входила в состав Мятлевского уезда Калужской губернии. Районный центр Западной (1929-1937 годы), Смоленской (1937-1944 годы), Калужской (с 1944 года) областей. На начальном этапе Великой Отечественной войны неоднократно подвергалась бомбардировкам германской авиации, оккупирована германскими войсками 11.10.1941 года. Освобождена частями Красной Армии 14.01.1942 года в ходе Ржевско-Вяземской наступательной операции.
Архитектура
В городе сохранилась гражданская застройка XIX века. В Медыне находятся собор Святых Константина и Елены в стиле раннего классицизма (1777 год; на месте деревянной церкви Медынской Благовещенской пустыни XVI-XVII веков; сохранилась частично); церкви в честь Казанской иконы Божией Матери в духе позднего классицизма (строительство начато в 1836 году; закрыта в 1930-е годы; колокольня восстановлена в 2000-х годах), старообрядческая Покрова Пресвятой Богородицы (вторая половина XIX века; перестроена в 1912-1915 годах; в 1930-х годах использовалась как мельница; в 1994 году передана общине РПЦ). Обелиск с образом святых Карпа и Папилы (память 13 октября по старому стилю) в честь т. н. Медынского дела 1812 года (1854 год; перестроен в конце XIX века, разрушен в 1942 году; в 1970 году сооружён новый обелиск, в 1988 году воссоздан в довоенном виде). Краеведческий музей.
Экономика
Производство кухонной мебели (мебельная фабрика - филиал компании «Москомплектмебель»), строительных материалов (бетонные блоки, пенобетон), косметической продукции (компания «Си Эль Продакшн»), пластиковой упаковки (для косметических средств), женского белья (швейная фабрика - в т. ч. корсетные изделия). Заводы: «Русское мороженое» (в составе группы компаний «Бородино»), молочный. Предприятие «МосМедыньагропром» (сельскохозяйственная продукция). Лесхоз.