МЕДЫНЬ

МЕДЫНЬ - го­род в Рос­сии, в северной час­ти Ка­луж­ской области, центр Ме­дын­ско­го района.

Население 7,8 тысяч человек (2010 год). Рас­по­ло­жен на реке Ме­дын­ка, в 15 км от железнодорожной станции Мят­лев­ская.

История

По всей ви­ди­мо­сти, го­род воз­ник не по­зд­нее первой половины XIV века. Во вре­мя обо­ст­ре­ния про­ти­во­стоя­ния ме­ж­ду Московским княжеством и Великим княжеством Ли­тов­ским (ВКЛ) в конце 1360-х - начале 1370-х годов во­шёл в со­став Московского княжества бла­го­да­ря уси­ли­ям Ф. А. Ко­ш­ки (по др. дан­ным, Ф. А. Свиб­ла) на пе­ре­го­во­рах со смо­ля­на­ми по раз­де­лу за­хва­чен­ных тер­ри­то­рий (по мне­нию В. А. Куч­ки­на, со­стоя­лись в первой половине 1368 года; по мне­нию ря­да др. ис­сле­до­ва­те­лей, в 1371 году).

Впер­вые упо­ми­на­ет­ся во 2-й ду­хов­ной гра­мо­те великого князя вла­ди­мир­ско­го Дмит­рия Ива­но­ви­ча Дон­ско­го (1389 год), в со­от­вет­ст­вии с ко­то­рой Медынь пе­ре­шла во вла­де­ние мо­жай­ско­го князя Ан­д­рея Дмит­ри­е­ви­ча. По­сле бег­ст­ва его сы­на мо­жай­ско­го князя Ива­на Ан­д­рее­ви­ча в ВКЛ в 1454 году ото­шла во вла­де­ние великого князя мо­с­ков­ско­го Ва­си­лия II Ва­силь­е­ви­ча Тём­но­го. Вхо­ди­ла в удел дмит­ров­ско­го князя Юрия Ва­силь­е­ви­ча (1462-1472 годы), по­сле смер­ти ко­то­ро­го вновь вер­ну­лась во вла­де­ние великих кня­зей мо­с­ков­ских. В 1508 году великий князь мо­с­ков­ский Ва­си­лий III Ива­но­вич по­жа­ло­вал Медынь в вот­чи­ну вы­ехав­шим из ВКЛ князь­ям И. Л. Глин­ско­му Ма­маю и В. Л. Глин­ско­му Сле­по­му. В 1565-1572 годах вхо­ди­ла в оп­рич­ни­ну.

Го­род серь­ёз­но по­стра­дал в Смут­ное вре­мя, ра­зо­рён в хо­де Ре­чи По­спо­ли­той ин­тер­вен­ции на­ча­ла XVII века польскими вой­ска­ми, от­ря­да­ми Я. П. Са­пе­ги, в 1614 году за­нят уча­ст­ни­ка­ми вос­ста­ния под руководством ата­ма­на М. И. Ба­лов­не­ва. В 1654 году ос­тав­шее­ся на­се­ле­ние унич­то­же­но эпи­де­ми­ей чу­мы, по­сле че­го Медынь по­те­ря­ла ста­тус го­ро­да, пре­вра­тив­шись в село Ме­дын­ское Го­ро­ди­ще. С 1680 года вот­чи­на Но­во­ие­ру­са­лим­ско­го монастыря. В 1776 году се­ло пре­об­ра­зо­вано в город Ме­дынск, од­на­ко по­сте­пен­но за ним за­кре­пи­лось ис­то­рическое на­зва­ние.

В 1776-1927 годах уезд­ный центр Ка­луж­ской губернии (в 1776-1796 годах Ка­луж­ское на­ме­ст­ни­че­ст­во). С конца XVIII века важ­ный центр тор­гов­ли, в Медыне про­хо­ди­ли 3 еже­год­ные яр­мар­ки (май/июнь, июль, ок­тябрь/но­ябрь). Во вре­мя Отечественной вой­ны 1812 года , 13(25) октября, близ го­ро­да про­изош­ло т. н. Ме­дын­ское де­ло - бой ме­ж­ду российскими вой­ска­ми [бри­гада полковника Г. Д. Ило­вай­ско­го (из ро­да Ило­вай­ских) и ка­за­чий полк А. И. Бы­ха­ло­ва] и польским аван­гар­дом 5-го ар­мей­ского кор­пу­са французской ар­мии под ко­манд. генерала Ш. Ле­фев­ра-Де­ну­эт­та. По­бе­да в нём российских войск за­ста­ви­ла императора На­по­ле­о­на I при­нять окон­чательное ре­ше­ние от­сту­пать из Рос­сии по ра­зо­рён­ной Ста­рой Смо­лен­ской до­ро­ге.

Со второй половины XIX века в городе раз­ви­ва­лась промышленность, от­кры­ты 2 ткац­кие фаб­ри­ки, несколько фос­фор­но-спи­чеч­ных фаб­рик, ко­же­вен­ный за­вод. 19.02.1918 года ус­та­нов­ле­на советская власть. В 1927-1929 годах вхо­ди­ла в со­став Мят­лев­ско­го уезда Ка­луж­ской губернии. Рай­он­ный центр За­пад­ной (1929-1937 годы), Смо­лен­ской (1937-1944 годы), Ка­луж­ской (с 1944 года) об­лас­тей. На на­чаль­ном эта­пе Великой Отечественной вой­ны не­од­но­крат­но под­вер­га­лась бом­бар­ди­ров­кам германской авиа­ции, ок­ку­пи­ро­ва­на германскими вой­ска­ми 11.10.1941 года. Ос­во­бо­ж­де­на час­тя­ми Крас­ной Ар­мии 14.01.1942 года в хо­де Ржев­ско-Вя­зем­ской на­сту­пательной опе­ра­ции.

Архитектура

В го­ро­де со­хра­ни­лась гражданская за­строй­ка XIX века. В Медыне на­хо­дят­ся со­бор Свя­тых Кон­стан­ти­на и Еле­ны в сти­ле ран­не­го клас­си­циз­ма (1777 год; на мес­те де­ревянной церк­ви Ме­дын­ской Бла­го­ве­щен­ской пус­ты­ни XVI-XVII веков; сохранилась час­тич­но); церк­ви в честь Ка­зан­ской ико­ны Бо­жи­ей Ма­те­ри в ду­хе позд­не­го клас­си­циз­ма (строи­тель­ст­во на­ча­то в 1836 году; за­кры­та в 1930-е годы; ко­ло­коль­ня вос­ста­нов­ле­на в 2000-х годах), ста­ро­об­ряд­че­ская По­кро­ва Пре­свя­той Бо­го­ро­ди­цы (вторая половина XIX века; пе­ре­строе­на в 1912-1915 годах; в 1930-х годах ис­поль­зо­ва­лась как мель­ни­ца; в 1994 году пе­ре­да­на об­щи­не РПЦ). Обе­лиск с об­ра­зом свя­тых Кар­па и Па­пи­лы (па­мять 13 октября по старому стилю) в честь т. н. Ме­дын­ско­го де­ла 1812 года (1854 год; пе­ре­стро­ен в конце XIX века, раз­ру­шен в 1942 году; в 1970 году со­ору­жён но­вый обе­лиск, в 1988 году вос­соз­дан в до­во­ен­ном ви­де). Крае­ведческий му­зей.

Экономика

Про­изводство ку­хон­ной ме­бе­ли (ме­бель­ная фаб­ри­ка - фи­ли­ал ком­па­нии «Мос­ком­плек­тме­бель»), стро­ительных ма­те­риа­лов (бе­тон­ные бло­ки, пе­но­бе­тон), кос­ме­тической про­дук­ции (ком­па­ния «Си Эль Про­дакшн»), пла­сти­ко­вой упа­ков­ки (для кос­ме­тических средств), жен­ско­го бе­лья (швей­ная фаб­ри­ка - в т. ч. кор­сет­ные из­де­лия). За­во­ды: «Рус­ское мо­ро­же­ное» (в со­ста­ве груп­пы ком­па­ний «Бо­ро­ди­но»), мо­лоч­ный. Пред­при­ятие «Мос­Ме­дынь­аг­ро­пром» (сельскохозяйственная про­дук­ция). Лес­хоз.

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