МЕДЯКОВ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ

Родился в 1965 году в Москве. Окончил исторический факультет МГУ в 1991 году. С 1991 по 1995 год учился в аспирантуре исторического факультета МГУ. С 1994 года работает на кафедре новой и новейшей истории исторического факультета МГУ. В 1996 году защитил кандидатскую диссертацию на тему «Внешняя политика Австро-Венгрии в 1867-1871 гг.».

Автор около 50 научных публикаций. Специализируется по истории Германии и Австро-Венгрии в Новое время. В область научных интересов также входят история международных отношений, история национализма и образ России за рубежом.

Сочинения:

Монографии:

История международных отношений в Новое время. — Просвещение Москва, 2007. — С. 463.

История. Новое время. Конец XVIII - XIX век. 8 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений (Сферы). — Просвещение Москва, 2013. — С. 111. (В соавторстве с Д.Ю. Бовыкиным.)

Между Востоком и Западом. Внешняя политика монархии Габсбургов в первые годы дуализма (1866-1871). — Русское слово Москва, 2010. — С. 639.

Первая мировая война на почтовых открытках. — Издательский дом "Крепостнов" Киров/ Вятка, 2014. — С. 1681.

Статьи:

"Наш Бисмарк"? Россия в политике и взглядах "железного канцлера" Германии // Российская история (Старое название: Отечественная история; История СССР). — 2015. — № 6. — С. 63–84.

Бойст: повороты судьбы главного противника Бисмарка // Новая и новейшая история. — 2010. — № 5.

Идеи Просвещения в Австрии и Венгрии // Общественно-политическая мысль европейского Просвещения. — Книжный дом "Университет" Москва, 2002.

Национализм и международный конфликт в xix в // Конфликты и кризисы в международных отношениях: проблемы теории и истории. — Т. 11 из Проблемы американистики. — 2001. — С. 41–58.

Национальное сознание и национальная идея немцев (конец xviii в. – 1871 г.) // Национальная идея в Западной Европе в Новое время. — Москва, 2005.

От Мюнстера до Сараево. Системность в международных отношениях Нового времени // Отечественные записки. — 2008. — Т. 45, № 6.

Первая мировая как "война культур" в немецких, французских и русских открытках 1914-1918 гг // Франция - Россия, 1914-1918 гг.: от альянса к сотрудничеству. Материалы франко-российского коллоквиума. — РОССПЭН Москва, 2015. — С. 219–234.

Плохие русские // Свободная мысль. — 1997. — Т. 12. — С. 69–77.

Проблема выработки внешнеполитического курса в многонациональном государстве на примере Австро-Венгрии в первые годы дуализма (1867-1870 гг.) // От античности до современности. Сб. статей по отечественной и всеобщей истории, посвященный академику РАН, заслуженному профессору Московского университета Юрию Степановичу Кукушкину. — Собрание Москва, 2012.

Ру ку, или образ русских на немецких открытках Первой мировой войны // Родина. — 2011. — № 3.

Совершенная несогласуемость интересов? Русско-германские и русско-австрийские отношения на рубеже xix-xx вв // Российская история (Старое название: Отечественная история; История СССР). — 2014. — № 5.

Югославянская политика Андраши (1867 - 1871 гг.) // Центральная Европа в Новое и новейшее время. — Москва, 1998. — С. 152–175.

Das moderne deutsche russlandbild // Internationales Studienzentrum Berlin. Jahrbuch 1997. — Berlin, 1997. — P. 80–81.