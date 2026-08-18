МЕДВЕДНИКОВ ИВАН ЛОГГИНОВИЧ

Купец и предприниматель

Иван Логгинович родился в 9 ноября 1807 г. в Иркутске. Выходец из купеческой семьи. Отец – крупный золотопромышленник Логгин Федорович, мать – известная благотворительница Елисавета Михайловна. Предки были старообрядками, донскими казаками. Стали одними из основателей г. Иркутска.

Капиталы М. нажил, занимаясь торговлей. Специализировался на продаже пушнины. Своими стараниями сумел получить монополию на меха в Якутске, торговал с Китаем. Помимо пушного дела, М. интересовала золотодобыча и благотворительность.

Удостоился чина коммерции советника. С 1832 г. – потомственный почетный гражданин. С 1887 г. был почетным гражданином Иркутска. На протяжении четырех лет исполнял обязанности городского головы.

Московский этап

В 1850-х гг. М. с семьей перебрался в Москву. Здесь на средства М. началось строительство храмов, больниц, гимназий. Благотворительная деятельность М. была высоко оценена на высшем уровне, дважды супруги М. встречались с императрицей.

Умер М. 1 сентября 1889 г. в Москве.

Финансы и благотворительность

Совместно со своим братом Логгином основал сиропитательный дом для девочек-сирот в Иркутске. Идея его создания принадлежала матери М., но воплотить ее в жизнь смогли уже братья. Содержался приют на средства частного банка, организованного при приюте. В 1836 г. указом Николая I приют и банк были созданы. Покровительницей учреждения стала императрица Александра Федоровна.

Открытие банка состоялось в 1837 г. и привело не только к обеспечению содержания сиропитательного дома, но и оживлению иркутской торговой деятельности. Банк занимался выдачей беспроцентных ссуд.

Согласно завещанию супругов М. в 1900 г. Москве было передано более 5 млн. руб. Средства должны были пойти на обустройство и содержание церквей, монастырей, больниц, лазаретов и гимназий. Более 2 млн. руб. было переедено на выдачу пособий бедным в Иркутске и Москве, на поддержку церквей, монастырей и больниц. Учреждались стипендии студентам и гимназистам.

После смерти М. на средства, завещанные супругами, были сооружены гимназия, приют для психически больных детей и эпилептиков, больница для неизлечимых больных и богадельня, лазарет.

Семья

Супруга – Александра Ксенофонтовна. В династии М. все женщины занимались благотворительностью. Не стала исключением и Александра Ксенофонтовна. Удостоена звания почетного гражданина г. Иркутска (1898).