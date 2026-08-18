МЕДВЕДЕВА НАДЕЖДА МИХАЙЛОВНА

МЕДВЕДЕВА НАДЕЖДА МИХАЙЛОВНА - российская актриса, заслуженная артистка императорских театров.

Се­ст­ра П. М. Мед­ве­де­ва. Учи­лась в ба­лет­ном клас­се Московского те­ат­раль­но­го училища; пе­да­гог и режиссёр С. П. Со­ловь­ёв убе­дил Медведеву пе­рей­ти в дра­му. Де­бю­ти­ро­ва­ла в Ма­лом те­ат­ре в 1847 году в ро­ли Аг­нес­сы («Шко­ла жен­щин» Моль­е­ра), в труп­пе с 1848 года до кон­ца жиз­ни (в 1851-1853 годах вы­сту­па­ла в Одес­ском те­ат­ре).

Ро­ли: Се­ра­фи­на («Се­ра­фи­на Ла­файль» О. Ани­се-Бур­жуа и Г. Ле­муа­на), Кур­чае­ва («Ис­пор­чен­ная жизнь» И. Е. Чер­ны­шё­ва), Ду­ня («Не так жи­ви, как хо­чет­ся» А. Н. Ост­ров­ско­го ), Дон­на Ан­на («Ка­мен­ный гость» А. С. Пуш­ки­на) , гра­фи­ня («Свадь­ба Фи­га­ро» П. Бо­мар­ше) и др. Ог­ром­ное влия­ние на Медведеву ока­зал М. С. Щеп­кин. Та­лант Медведевой про­явил­ся в пол­ную си­лу с пе­ре­хо­дом её в 1866 году в ам­п­луа гранд-дам, пре­имущественно в русском ре­пер­туа­ре. Раз­но­об­ра­зие и жиз­нен­ная прав­ди­вость, яр­кая ин­ди­ви­дуа­ли­за­ция об­ра­зов, глу­би­на чувств, тон­кий юмор, фи­ли­гран­ная от­дел­ка де­та­лей - основные чер­ты искусства Медведевой.

В пер­вых по­ста­нов­ках пьес Ост­ров­ско­го иг­ра­ла: Ту­ру­си­ну («На вся­ко­го муд­ре­ца до­воль­но про­сто­ты»), Гур­мыж­скую («Лес»), Огу­да­ло­ву («Бес­при­дан­ни­ца»), Со­си­пат­ру Се­мё­нов­ну («Кра­са­вец-муж­чи­на»), Сна­фи­ди­ну («Не от ми­ра се­го»). Сре­ди луч­ших ро­лей так­же: Хлё­сто­ва («Го­ре от ума» А. С. Гри­бое­до­ва ), Мур­за­вец­кая («Вол­ки и ов­цы» Ост­ров­ско­го), Стол­бин-Де­ся­то­ва («Ос­кол­ки ми­нув­ше­го» И. Н. Ге), Эль­ми­ра («Тар­тюф» Моль­е­ра). До­ве­рив в свой бе­не­фис роль Эми­лии Га­лот­ти («Эми­лия Га­лот­ти» Г. Э. Лес­син­га) М. Н. Ер­мо­ло­вой, Медведева от­кры­ла та­лант бу­ду­щей ве­ли­кой ак­три­сы, став её ру­ко­во­ди­те­лем и дру­гом. К. С. Ста­ни­слав­ский счи­тал Медведеву од­ним из сво­их учи­телей.