МЕДВЕДЕВ РОЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ

МЕДВЕДЕВ РОЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ - советский и российский публицист , историк, политический деятель.

Брат-близ­нец Ж. А. Мед­ве­де­ва. Окон­чил фи­лософский факультет ЛГУ (1951 год). В 1943-1946 годах в РККА , слу­жил во вспо­мо­гательных час­тях ты­ло­во­го обес­пе­че­ния За­кав­каз­ско­го Военного округа. Учи­тель, ди­рек­тор в сред­них шко­лах (1951-1957 годы). Ре­дак­тор, заместителя главного ре­дак­то­ра издательства Уч­пед­гиз (1958-1961 годы). Стар­ший на­учный со­труд­ник, заведеющий сек­то­ром НИИ про­из­водственного обу­че­ния Ака­де­мии пе­да­го­гических на­ук СССР (1961-1970 годы).

С начала 1960-х годов ак­тив­но уча­ст­во­вал в дви­же­нии дис­си­ден­тов. По­ла­гал, что все не­дос­тат­ки об­щественно-по­ли­тической сис­те­мы в СССР про­ис­те­ка­ли из ста­ли­низ­ма, ис­ка­зив­ше­го мар­ксизм-ле­ни­низм, и ви­дел основную за­да­чу в «очи­ще­нии со­циа­лиз­ма». Член КПСС в 1959-1969 годах (ис­клю­чён за рас­про­стра­не­ние в сам­из­да­те сво­ей книги «К су­ду ис­то­рии: ге­не­зис и по­след­ст­вия ста­ли­низ­ма») и 1989-1991 годах (вос­ста­нов­лен по собственной прось­бе; член ЦК КПСС в 1990-1991 годах, вхо­дил в со­став Ко­мис­сии по раз­ра­бот­ке но­вой про­грам­мы пар­тии).

Из­да­вал ма­ши­но­пис­ный журнал «По­ли­ти­че­ский днев­ник» (1964-1970 годы, № 1-70), совместно с Ж. А. Мед­ве­де­вым - альманах «XX век: (Го­ло­са со­циа­ли­сти­че­ской оп­по­зи­ции в Со­вет­ском Сою­зе)»; 1976-1977 годы, № 1-3). Совместно с А. Д. Са­ха­ро­вым и В. Ф. Тур­чи­ным 19.03.1970 года на­пра­вил от­кры­тое пись­мо ру­ко­во­ди­те­лям СССР о не­об­хо­ди­мо­сти де­мо­кра­ти­за­ции советской си­сте­мы. Ав­тор мно­го­численных книг по ис­то­рии, со­цио­ло­гии, пе­да­го­ги­ке, фи­ло­со­фии.

Сочинения:

Они ок­ру­жа­ли Ста­ли­на. М., 1990;

Лич­ность и эпо­ха: по­ли­ти­че­ский порт­рет Л. И. Бре­ж­не­ва. М., 1991;

Андропов. М., 2006;

В. Пу­тин. 2-е изд. М., 2008;

Д. Мед­ве­дев: двой­ная проч­ность вла­сти. М., 2009;

Б. Ель­цин: на­род и власть в Рос­сии в кон­це XX в. М., 2011."