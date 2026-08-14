МЕДВЕДЕВ ПЁТР МИХАЙЛОВИЧ
МЕДВЕДЕВ ПЁТР МИХАЙЛОВИЧ - российский актёр, антрепренёр.
Брат Н. М. Медведевой. С 1845 года учился экстерном в Московском театральном училище (не окончил). С 1853 года играл в провинции. В 1862 года после пожара саратовского театра и бегства антрепренёра Е. Н. Аверковича Медведев объединил остатки рассеявшейся труппы в товарищество и арендовал театр И. Н. Горсткина в Пензе. Держал антрепризу в Саратове (с лета 1863 года), Самаре (1863-1867 годы), Казани (1867-1872 годы).
К началу 1870-х годов завоевал репутацию «короля антрепренёров», открывателя талантов: в труппе Медведева играли П. А. Стрепетова, В. Н. Давыдов, М. Г. Савина, К. А. Варламов, А. П. Ленский и др. В 1872 года из-за произвола дирекции казанского театра Медведев был вынужден перевести труппу в Орёл. Летом 1873 года труппа под руководством Медведева играла в Москве. В 1874 году вновь приглашён в Казань, где держал драматическую и оперную труппы.
Во второйй половине 1870-х годов антреприза разрасталась, спектакли также проводились на Нижегородской ярмарке (1877, 1878, 1880 годы), в Перми, Екатеринбурге, Ирбите (1878-1880 годы), Самаре, Саратове (лето 1879 года). В 1880-х годах главным образом в провинции.
Оказал значительное влияние на развитие русского театра. Способствовал утверждению на провинциальной сцене драматической и оперной классики. Одним из первых среди антрепренёров уделял особое внимание художественной цельности спектаклей. Из-за финансовых трудностей оставил антрепренёрскую деятельность; в 1889-1890 годах играл в Москве в Театре Корша. В 1890-1893 годах главный режиссёр Александринского театра, в дальнейшем (до конца жизни) актёр этой петербургской труппы, где сыграл Фамусова («Горе от ума» А. С. Грибоедова), Городничего («Ревизор» Н. В. Гоголя), Расплюева («Свадьба Кречинского» А. В. Сухово- Кобылина), Сганареля и Аргана («Брак поневоле» и «Мнимый больной» Мольера) и др.
Сочинения:
Автобиография. Казань, 1886;
Воспоминания. Л., 1929.