МЕДВЕДЕВ ПЁТР МИХАЙЛОВИЧ

МЕДВЕДЕВ ПЁТР МИХАЙЛОВИЧ - российский актёр, антрепренёр.

Брат Н. М. Мед­ве­де­вой. С 1845 года учил­ся экс­тер­ном в Московском те­ат­раль­ном училище (не окон­чил). С 1853 года иг­рал в про­вин­ции. В 1862 года по­сле по­жа­ра са­ра­тов­ско­го те­ат­ра и бег­ст­ва ан­тре­пре­нё­ра Е. Н. Авер­ко­ви­ча Медведев объ­е­ди­нил ос­тат­ки рас­се­яв­шей­ся труп­пы в то­ва­ри­ще­ст­во и арен­до­вал те­атр И. Н. Гор­ст­ки­на в Пен­зе. Дер­жал ан­тре­при­зу в Са­ра­то­ве (с ле­та 1863 года), Са­ма­ре (1863-1867 годы), Ка­за­ни (1867-1872 годы).

К началу 1870-х годов за­вое­вал ре­пу­та­цию «ко­ро­ля ан­тре­пре­нё­ров», от­кры­ва­те­ля та­лан­тов: в труп­пе Медведева иг­ра­ли П. А. Стре­пе­то­ва, В. Н. Да­вы­дов, М. Г. Са­ви­на, К. А. Вар­ла­мов, А. П. Лен­ский и др. В 1872 года из-за про­из­во­ла ди­рек­ции ка­зан­ско­го те­ат­ра Медведев был вы­ну­ж­ден пе­ре­вес­ти труп­пу в Орёл. Ле­том 1873 года труп­па под руководством Медведева иг­ра­ла в Мо­ск­ве. В 1874 году вновь при­гла­шён в Ка­зань, где дер­жал дра­ма­тическую и опер­ную труп­пы.

Во второйй половине 1870-х годов ан­тре­при­за раз­рас­та­лась, спек­так­ли так­же про­во­дились на Ни­же­го­род­ской яр­мар­ке (1877, 1878, 1880 годы), в Пер­ми, Ека­те­рин­бур­ге, Ир­би­те (1878-1880 годы), Са­ма­ре, Са­ра­то­ве (ле­то 1879 года). В 1880-х годах главным образом в про­вин­ции.

Ока­зал зна­чительное влия­ние на раз­ви­тие русского те­ат­ра. Спо­соб­ст­во­вал ут­вер­ж­де­нию на про­винциальной сце­не дра­ма­тической и опер­ной клас­си­ки. Од­ним из пер­вых сре­ди ан­тре­пре­нё­ров уде­лял осо­бое вни­ма­ние ху­дожественной цель­но­сти спек­так­лей. Из-за фи­нан­со­вых труд­но­стей ос­та­вил ан­тре­пре­нёр­скую дея­тель­ность; в 1889-1890 годах иг­рал в Мо­ск­ве в Те­ат­ре Кор­ша. В 1890-1893 годах главный режиссёр Алек­сан­д­рин­ско­го те­ат­ра, в даль­ней­шем (до кон­ца жиз­ни) ак­тёр этой пе­тербургской труп­пы, где сыг­рал Фа­му­со­ва («Го­ре от ума» А. С. Гри­бое­до­ва ), Го­род­ни­че­го («Ре­ви­зор» Н. В. Го­го­ля ), Рас­плюе­ва («Свадь­ба Кре­чин­ско­го» А. В. Су­хо­во- Ко­бы­ли­на), Сга­на­ре­ля и Ар­га­на («Брак по­не­во­ле» и «Мни­мый боль­ной» Молье­ра) и др.

Сочинения:

Ав­то­био­гра­фия. Ка­зань, 1886;

Вос­по­ми­на­ния. Л., 1929.