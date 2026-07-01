МЕДВЕДЕВ ИГОРЬ ПАВЛОВИЧ
МЕДВЕДЕВ ИГОРЬ ПАВЛОВИЧ - российский византинист, член-корреспондент Российской академии наук.
Окончил исторический факультет Уральского государственного университета (1963 год), аспирантуру Ленинградского отделения Института истории Академии наук (1966 год), международные архивные курсы при Национальном архиве Франции (1978 год). С 1967 года работает в Санкт-Петербургском институте истории РАН; возглавляет Санкт-Петербургскую группу византинистов. Заместитель ответственного редактора «Византийского временника».
Специалист в области истории византийского права, социально-экономических отношений, культуры поздней Византии, источниковедения греческих и латинских рукописных источников и историографии отечественного византиноведения. Под его руководством осуществлено уникальное издание архивов русских византинистов (том 1-3, 1995-2004 годы).
Сочинения:
Мистра. Очерки истории и культуры поздневизантийского города. Л., 1973;
Византийский Земледельческий закон. Л., 1984 (соавт.);
Очерки византийской дипломатики: (Частноправовой акт). Л., 1988;
Византийский гуманизм, XIV–XV вв. 2-е изд. СПб., 1997;
Правовая культура Византийской империи. СПб., 2001;
Петербургское византиноведение. Страницы истории. СПб., 2006.