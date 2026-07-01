МЕДВЕДЕВ ИГОРЬ ПАВЛОВИЧ

МЕДВЕДЕВ ИГОРЬ ПАВЛОВИЧ - российский ви­зан­ти­нист, член-корреспондент Российской академии наук .

Окон­чил ис­то­рический факультет Ураль­ско­го государственного университета (1963 год), ас­пи­ран­ту­ру Ле­нинградского от­де­ле­ния Института ис­то­рии Академии наук (1966 год), ме­ж­ду­народные ар­хив­ные кур­сы при Национальном ар­хиве Фран­ции (1978 год). С 1967 года ра­бо­та­ет в Санкт-Пе­тербургском институте ис­то­рии РАН; воз­глав­ля­ет Санкт-Пе­тербургскую груп­пу ви­зан­ти­ни­стов. Заместитель от­ветственного ре­дак­то­ра «Ви­зан­тий­ско­го вре­мен­ни­ка».

Спе­циа­лист в об­лас­ти ис­то­рии ви­зантийского пра­ва, со­ци­аль­но-эко­но­мических от­но­ше­ний, куль­ту­ры позд­ней Ви­зан­тии , ис­точ­ни­ко­ве­де­ния греческих и латинских ру­ко­пис­ных ис­точ­ни­ков и ис­то­рио­гра­фии отечественного ви­зан­ти­но­ве­де­ния. Под его ру­ко­во­дством осу­ще­ст­вле­но уни­каль­ное из­да­ние ар­хи­вов русских ви­зан­ти­ни­стов (том 1-3, 1995-2004 годы).

Сочинения:

Ми­ст­ра. Очер­ки ис­то­рии и куль­ту­ры позд­не­ви­зан­тий­ско­го го­ро­да. Л., 1973;

Ви­зан­тий­ский Зем­ле­дель­че­ский за­кон. Л., 1984 (со­авт.);

Очер­ки ви­зан­тий­ской ди­пло­ма­ти­ки: (Ча­ст­но­пра­во­вой акт). Л., 1988;

Ви­зан­тий­ский гу­ма­низм, XIV–XV вв. 2-е изд. СПб., 1997;

Пра­во­вая куль­ту­ра Ви­зан­тий­ской им­пе­рии. СПб., 2001;

Пе­тер­бург­ское ви­зан­ти­но­ве­де­ние. Стра­ни­цы ис­то­рии. СПб., 2006.