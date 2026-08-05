МЕДВЕДЕВ ДМИТРИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ (Новая)

Дмитрий Анатольевич Медведев – российский государственный деятель, президент Российской Федерации (2008–2012), председатель правительства Российской Федерации (с 2012).

Ранние годы. Работа в Ленинграде – Санкт-Петербурге

Д. А. Медведев родился 14 сентября 1965 года в Ленинграде. Он был единственным ребёнком в семье профессора Ленинградского технологического института А. А. Медведева (1926–2004) и филолога, преподавателя РГПУ имени Герцена Ю. В. Медведевой, урождённой Шапошниковой (род. 1939). С женой, Светланой Владимировной Медведевой (урождённой Линник), познакомился ещё в старших классах школы. В 1989 году они поженились. В 1996 году у супругов родился сын Илья.

В школе будущий президент учился хорошо, по её окончании поступил на юридический факультет ЛГУ имени А. А. Жданова. Год он проучился на вечернем отделении, параллельно работая, затем перевёлся на дневное. В 1987 году, окончив университет, остался там же в аспирантуре. Учёбу в аспирантуре совмещал с работой ассистентом кафедры гражданского права ЛГУ. В 1990 году защитил кандидатскую диссертацию.

В 1988–1991 годах Медведев состоял в КПСС, вышел из партии после августовского путча. Весной 1989 года принимал участие в избирательной кампании А. А. Собчака накануне выборов на 1-й Съезд народных депутатов СССР. В июне 1990 года он вошёл в группу помощников председателя Ленсовета А. А. Собчака, тогда же познакомился с В. В. Путиным. В 1991–1996 годах Медведев был юридическим экспертом комитета по внешним связям мэрии Санкт-Петербурга, во главе которого стоял Путин. В марте 1994 года, после перехода Путина на должность первого заместителя мэра Санкт-Петербурга, Медведев стал его советником.

На протяжении 1990-х годов Медведев выступал в качестве соучредителя нескольких предприятий: государственного малого предприятия «Уран» (1990), компании «Финцелл» (1993), ЗАО «Консультационная фирма «Балфорт» (1994). Кроме того, в 1993 году он начал работать директором по юридическим вопросам фирмы «Илим Палп Энтерпрайз» (ИПЭ), занимавшейся лесной промышленностью. В 1996 году ИПЭ превратилось в АОЗТ, учредителем которого на 40 % выступил «Финцелл», и 20 % акций ИПЭ перешло в руки Медведева. В 1998 году Медведев стал членом совета директоров ОАО «Братский лесопромышленный комплекс». Осенью 1999 года он вышел из руководства ИПЭ и из состава учредителей «Финцелла».

Работа в Москве

Осенью 1999 года, после того, как В. Путин был выдвинут на пост председателя правительства РФ, Медведев переехал в Москву и перешёл на должность заместителя руководителя аппарата правительства. 31 декабря 1999 года он занял пост заместителя руководителя администрации президента РФ А. Г. Волошина. В феврале 2000 года, в преддверии президентских выборов, возглавил предвыборный штаб В. В. Путина.

3 июня 2000 года на годовом собрании акционеров ОАО «Газпром» Медведев был избран председателем совета директоров компании, а в апреле следующего года – встал во главе рабочей группы по либерализации рынка акций компании. В июне 2001 года он уступил пост председателя совета директоров «Газпрома» Р. Вяхиреву, но уже через год снова возвратился на эту должность. В октябре 2002 года Медведев был назначен одним из представителей президента в Национальном банковском совете.

30 октября 2003 года Медведев возглавил администрацию президента, сменив на новом посту подавшего в отставку А. С. Волошина. 13 ноября того же он года стал членом Совета безопасности РФ, а в апреле 2004 года – получил статус постоянного члена Совбеза. В марте 2004 года, после отставки правительства М. М. Касьянова, был вновь назначен руководителем аппарата президента.

21 октября 2005 года Медведев занял пост куратора совета по реализации национальных проектов. 14 ноября того же года, покинув должность руководителя администрации президента, он стал первым заместителем председателя правительства РФ. В мае 2006 года Медведев возглавил комиссию по развитию телерадиовещания.

В июле 2006 года Медведев вступил в публичную полемику с В. Ю. Сурковым и С. Ивановым, раскритиковав поддерживаемую ими концепцию «суверенной демократии». В октябре 2006 года, по результатам опроса «Левады-центра», он получил голоса 30 % респондентов, готовых пойти на предстоящие президентские выборы.

12 сентября 2007 года, ввиду того, что М. Е. Фрадков попросил отставки, Медведев был назначен временно исполняющим обязанности первого вице-премьера. В новом правительстве В. А. Зубкова он остался на прежнем посту.

10 декабря 2007 года лидеры партий «Единая Россия», «Справедливая Россия», «Аграрная партия Росси» и «Гражданская сила» выдвинули кандидатуру Медведева на пост главы государства. Медведев объявил, что в случае победы назначит Путина премьер-министром, на что тот ответил согласием. 20 января 2008 года ЦИК официально зарегистрировала Медведева кандидатом в президенты РФ.

Президент РФ (2008–2012)

На президентских выборах, прошедших 2 марта 2008 года, Медведев набрал более 70 % голосов избирателей. 7 мая того же года он вступил в должность президента РФ.

В условиях мирового экономического кризиса, начавшегося в конце 2008 года, Медведев выступил с инициативой модернизации российской экономики. При нём в мае 2009 года была сформирована Комиссия по модернизации и технологическому развитию экономики России. Большое значение Медведев уделял информационным технологиям и инновациям. В ноябре 2009 года он заявил о необходимость создать центр исследований и разработок мирового уровня, приоритетными направлениями которого стали бы телекоммуникации, информационные технологии, энергетика, биомедицина, ядерные технологии. В конце 2010 года Медведев инициировал начало строительства инновационного центра «Сколково». В период его президентства был образован ряд федеральных университетов, стали создаваться условия для привлечения в российские ВУЗы иностранных учёных.

При Медведеве были проведены судебная реформа и реформа МВД, приняты законы о Следственном комитете России (28 декабря 2010) и «О полиции» (7 февраля 2011). С целью обеспечения большей открытости органов государственной власти Медведев инициировал создание системы общественной экспертизы законопроектов «Открытое правительство».

В июле 2008 года Медведев одобрил новый вариант концепции внешней политики РФ. В августе того же года он сформулировал пять принципов российского внешнеполитического курса: верховенство ме­ж­ду­народного пра­ва, не­при­ятие од­но­по­ляр­но­сти и фор­ми­ро­ва­ние по­ли­цен­трич­но­го ми­ро­уст­рой­ст­ва, не­до­пу­ще­ние изо­ля­цио­низ­ма и кон­фрон­та­ции в ме­ж­ду­народных де­лах, за­щи­та жиз­ни и до­с­то­ин­ст­ва российских гра­ж­дан вне зависимости от их местонахождения, обес­пе­че­ние ин­те­ре­сов Рос­сии в тра­ди­ци­он­но дру­же­ст­вен­ных ре­гио­нах.

В августе 2008 года, после того как грузинские войска вошли на территорию непризнанной Южной Осетии и осуществили обстрел её столицы Цхинвали, Медведев назвал произошедшее актом агрессии против российских миротворцев и мирных жителей. 9 августа он объявил о начале операции «по понуждению к миру». В Южную Осетию были введены российские танки и бронетранспортёры, российские ВВС нанесли авиаудары по военным объектам на территории Грузии. В основу урегулирования конфликта лёг план, выработанный в ходе переговоров Медведева с президентом Франции Николя Саркози. 26 августа Медведев заявил о подписании указов о признании Россией независимости Южной Осетии и Абхазии.

5 ноября, впервые выступая с обращением к Федеральному собранию, Медведев предложил провести общероссийский референдум по изменению конституции РФ, увеличить срок полномочий президента на два года, а Государственной Думы – на год, а также изменить принцип формирования Совета Федерации, расширить его полномочия и обязать правительство отчитываться перед парламентом. Соответствующие поправки были приняты обеими палатами парламента, 30 декабря 2008 года их утвердил президент.

В сентябре 2011 года Медведев отказался участвовать в президентских выборах 2012 года и возглавил федеральный список «Единой России» на выборах в Государственную Думу VI созыва. После выборов отказался от депутатского мандата. 7 мая 2012 года Медведев уступил пост президента России В. В. Путину, и тот внёс в Государственную Думу кандидатуру Медведева для утверждения на должность председателя правительства. На следующий день дума проголосовала за это назначение. 26 мая 2012 года Медведев был избран председателем партии «Единая Россия».