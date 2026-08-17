МЕДВЕДЕВ ДМИТРИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ
МЕДВЕДЕВ ДМИТРИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ - российский государственный и политический деятель.
Президент Российской Федерации (07.05.2008 - 07.05.2012), председатель Правительства РФ (с 08.05.2012).
Из семьи профессора Ленинградского технологического института имени Ленсовета А. А. Медведева (1926-2004 годы) и филолога Ю. В. Медведевой (урождённой Шапошниковой) (родилась 1939 год). В 1987 году окончил юридический факультет ЛГУ (с 1991 года Санкт-Петербургский государственный университет). Затем там же на кафедре гражданского права преподавал гражданское и римское право (1988-1999 год), первоначально как ассистент (1987-1990 годы, одновременно с учёбой в аспирантуре), затем в качестве доцента (1990-1999 годы) после защиты в 1990 году кандидатской диссертации на тему «Проблемы реализации гражданской правосубъектности государственного предприятия». Член КПСС (1988 год - август 1991 года). Весной 1989 года участвовал в избирательной кампании А. А. Собчака по выборам на 1-й Съезд народных депутатов СССР. После избрания Собчака на должность председателя Ленинградского городского совета народных депутатов входил в группу его советников вместе с В. В. Путиным (сентябрь 1990 года - июнь 1991 года). Наряду с преподавательской и общественно-политической деятельностью, занимался юридической практикой, выступил соучредителем ряда коммерческих компаний.
Заместитель руководителя Аппарата Правительства РФ (09.11.1999 года - 11.01.2000 года). Заместитель руководителя Администрации Президента РФ (назначен указом от 31.12.1999 года); в период президентских выборов возглавил предвыборный штаб В. В. Путина; 1-й заместитель руководителя Администрации Президента РФ (03.06.2000 года - 30.10.2003 года), одновременно представитель РФ в ОАО «Газпром» и председатель совета его директоров (2000-2001, 2002-2008 годы; в 2001-2002 годах заместитель председателя совета директоров). В октябре 2002 года назначен представителем Президента РФ в Национальном банковском совете.
Руководитель Администрации Президента РФ (30.10.2003 года - 14.11.2005 года). 1-й заместитель председателя Правительства РФ (14.11.2005 года - 07.05.2008 года). С июля 2006 года председатель президиума Совета при Президенте РФ по реализации приоритетных национальных проектов и демографической политике; курировал выполнение национальных проектов «Здоровье», «Образование», «Доступное жильё», «Сельское хозяйство».
Выдвинут кандидатом в Президенты Российской Федерации от партии «Единая Россия» 10.12.2007 года (с 26.05.2012 года её председатель). Кандидатуру Медведева поддержали партия «Справедливая Россия», Аграрная партия России и партия «Гражданская сила». Официальное выдвижение Медведева как кандидата состоялось 17.12.2007 года на съезде партии «Единая Россия». На выборах в марте 2008 года Медведев победил в 1-м туре, набрав 70,28% голосов избирателей, принявших участие в выборах.
В разгар мирового финансового кризиса, черты которого проявились осенью 2008 года, Медведев выступил с инициативой модернизации экономики. Заявил о необходимости создания в Москве международного финансового центра. Сформировал Комиссию по модернизации и технологическому развитию экономики России (21.05.2009 года). Объявил приоритетами структурную модернизацию российской экономики на базе инновационных технологий, преодоление чрезмерной сырьевой зависимости, разработку стандартов технического регулирования, процедур таможенного оформления и миграционных правил, включая повышение качества управления на региональном уровне. Поставил задачи улучшения инвестиционного климата, создания условий для развития частной предпринимательской инициативы, введения института инвестиционных уполномоченных, отказа от контрольных и блокирующих функций государства в экономике, совершенствования налогового и таможенного законодательства (в т. ч. на международном уровне), осуществления эффективной судебной защиты прав и собственности, внедрения современных моделей страхования, повышения энергоэффективности и энергосбережения, развития телекоммуникационных технологий, широкополосного Интернета и средств связи.
Заявил о необходимости создания центра исследований и разработок мирового уровня (12.11.2009 года). Определил основные направления его работ: энергетика, телекоммуникации, информационные, биомедицинские и ядерные технологии (19.3.2010 года). Выступил с инициативой создания Инновационного центра «Сколково» (28.09.2010 года), дал старт его строительству (14.12.2010 года). Центр имеет собственную градостроительную концепцию, законодательную базу и систему экспертной оценки разработок, налоговые и таможенные привилегии. О вхождении в проект «Сколково» или о начале сотрудничества по ряду направлений заявили крупнейшие международные корпорации.
Первые решения на посту Президента РФ принял в социальной сфере. В указе от 07.05.2008 года постановил обеспечить жильём нуждающихся в улучшении жилищных условий ветеранов Великой Отечественной войны, затем неоднократно возвращался к этой проблематике, лично контролируя исполнение принятых решений. Приоритетными для социально-экономической политики Медведева являются развитие социальных гарантий граждан и эффективная государственная политика в области материнства и детства: улучшение демографической ситуации через повышение доступности и качества медицинской помощи детям и матерям, поддержка молодых и многодетных семей, помощь в решении их проблем с жильём и детскими садами. Учредил орден «Родительская слава» (13.05.2008 года). Создал институт Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по правам ребёнка для усиления защиты маленьких граждан страны.
В целях содействия модернизации высшего профессионального образования по решению Медведева сформирована сеть федеральных университетов (07.05.2008 года). Поставил задачу разработки профессиональных стандартов, квалификационных требований и их последующей синхронизации с образовательными стандартами, повышения нормативов финансирования школ и вузов, укрепления их материально-технической базы. Для достижения этих целей по инициативе Медведева разработан и принят закон (02.08.2009 года), дающий право НИИ и вузам создавать малые предприятия, стали выделяться гранты на привлечение иностранных учёных. Принят ряд документов, упрощающих процедуру привлечения для работы в России иностранных научных кадров. В области среднего образования Медведевым сформулирована национальная образовательная инициатива «Наша новая школа» (2010 год).
В числе приоритетов Медведева на посту главы государства - мероприятия, направленные на преодоление коррупции и укрепление правоохранительных органов. Утвердил Национальный план противодействия коррупции на 2010-2011 годы (31.07.2008 года; в редакции от 13.04.2010 года с изменениями от 14.01.2011 года), впоследствии - Национальную стратегию противодействия коррупции (13.04.2010 года); для обеспечения их реализации подписал ряд федеральных законов и нормативных актов. Сформулировал цели и задачи государства в этой области: противодействие коррупции и её профилактика в экономической и социальной сферах; создание системы стимулов к антикоррупционному поведению; модернизация законодательства; правовое просвещение и создание в обществе атмосферы нетерпимости к коррупционному поведению. Очертил круг вопросов, решение которых может служить борьбе с коррупцией в системе гоударственной. власти: контроль имущественного положения государственных служащих, судей, выявление конфликта интересов, необходимость новой версии кодекса поведения государственных служащих, расширение оснований для увольнения с государственнойслужбы лиц, подозреваемых в коррупции.
Начал процесс модернизации системы органов охраны правопорядка в РФ: реформировано МВД, укреплены правоохранительные, силовые структуры и специальных службы. Медведев инициировал принятие законов о Следственном комитете России (28.12.2010 года) и «О полиции» (07.02.2011 года). Способствовал укреплению судебной системы, в частности законодательному обеспечению судебной реформы. Приняты законы: об обеспечении доступа к информации о деятельности судов (22.12.2008 года); «О компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного акта в разумный срок» (30.04.2010 года), разработанный с учётом международных рекомендаций, в т. ч. опыта Европейского суда по правам человека; об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника (процедура медиации) (27.07.2010 года). Поставил перед судейским сообществом задачу модернизировать всю систему современного российского судопроизводства, что предусматривает специализацию судей в арбитражном суде, развитие третейского суда и медиации, повышение квалификации судей, укрепление материально-технической базы судов, оптимизацию структуры судов общей юрисдикции, придание большей действенности механизму исполнения судебных решений и их учёту в практике правоприменителей, совершенствование имеющихся и создание новых институтов судебной власти (институт Дисциплинарного судебного присутствия, судебной коллегии Верховного суда по административным делам и др.). К 15.04.2011 года реализована федеральная программа «Развитие судебной системы России» на период с 2007 по 2011 годы.
В целях модернизации Вооружённых Сил Медведев утвердил концепцию реформы ВС России (15.09.2008 года) на период до 2012 года - комплекса мероприятий по изменению структуры, состава и численности ВС, включая значительное увеличение военных расходов, создание Коллективных сил оперативного реагирования Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ; 04.02.2009 года). Инициировал принятие федеральной целевой программы развития оборонно-промышленного комплекса на период 2011-2020 годы, содержащей триединую задачу в модернизации ВС: новые вооружения, новое качество управления войсками и новый статус офицера.
Развивая идеи совершенствования политической системы в целях повышения уровня и качества народного представительства во власти, на мировом политическом форуме «Современное государство: стандарты демократии и критерии эффективности» (2010 год, Ярославль) Медведев сформулировал 5 основных критериев современного демократического государства: правовое воплощение гуманистических ценностей и идеалов; способность государства обеспечивать и поддерживать высокий уровень технологического развития; способность государства защищать своих граждан; высокий уровень культуры, образования, средств коммуникации и обмена информацией; убеждённость граждан в том, что они живут в демократическом государстве. По предложению Медведева приняты законы, обеспечивающие дополнительные права политическим партиям как при участии в избирательных кампаниях, так и в вопросах контроля за деятельностью органов исполнительной власти, наделения полномочиями высших должностных лиц субъектов Федерации, гарантий равного освещения деятельности партий в государственных СМИ, развития политическая конкуренции, в т. ч. 03.04.2012 года - поправки к закону о политических партиях, существенно облегчающие их создание, и др. Инициировал работу по дальнейшему совершенствованию системы местного самоуправления, избирательной системы, законодательства о некоммерческих организациях и благотворительной деятельности.
Внёс предложения по обеспечению большей открытости органов государственной власти, в т. ч. с использованием современных средств коммуникации. Инициатор создания системы общественной экспертизы законопроектов «Открытое правительство» (с 01.03.2012 года работает на интернет-портале Правительства РФ). Проводит курс на развитие федерализма и децентрализацию власти за счёт передачи части функций от федерального центра на уровень субъектов Федерации и органов местного самоуправления, включая вопросы соответствующей корректировки национальной налоговой системы и принципов межбюджетных отношений. Подписал закон (02.05.2012 года; вступает в силу 01.06.2012 года), предусматривающий, в частности, выборы высшего должностного лица субъекта РФ (руководителя высшего исполнительного органа государственной власти субъекта РФ) на основе всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном голосовании. Сформулировал новые принципы кадровой политики в отношении руководителей регионов, существенно обновил кадровый состав высших должностных лиц субъектов Федерации. Принял решение о создании столичного федерального округа (17.06.2011 года).
Выступил с инициативами, направленными на глубокое изучение и популяризацию исторических знаний (создание российского исторического общества, приоритетное изучение истории России в средней и высшей школе, объявление 2012 годом российской истории). Поддержал инициативу традиционных религиозных конфессий по расширению сферы религиозного просвещения в целях укрепления межнационального и межконфессионального мира и согласия.
В центре внешнеполитического курса Медведева - достижение конкретных, понятных гражданам результатов, создание благоприятных внешних условий для всестороннего внутреннего развития страны и качественной модернизации её экономики, содействие процессу оздоровления и демократизации международных отношений. Этот курс закреплён в одобренной Медведевым в июле 2008 года Концепции внешней политики РФ и получил развитие в сформулированных им в августе 2008 года пяти принципах внешней политики России: верховенство международного права; неприятие однополярности и формирование полицентричного мироустройства; недопущение изоляционизма и конфронтации в международных делах; защита жизни и достоинства российских граждан, где бы они ни находились; обеспечение интересов России в традиционно дружественных регионах.
В июне 2008 года Медведев выступил с инициативой заключения Договора о европейской безопасности, которая дала старт активному обсуждению проблемы модернизации европейской архитектуры безопасности. Участвовал в саммитах Совета Россия - НАТО (20.11.2010 года, Лиссабон, Португалия; в совместном заявлении по его итогам зафиксирована задача создания единого пространства мира, безопасности и стабильности в Евро-Атлантике), а также Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ; декабрь 2010 года, Астана, Казахстан; саммит подтвердил принцип равной и неделимой безопасности).
Особый приоритет внешней политики Медведева - углубление сотрудничества и интеграции на пространстве СНГ. По инициативе Медведева активизированы усилия по урегулированию конфликтов на пространстве СНГ. На трёхсторонней встрече Медведева, президента Азербайджана И. Г. Алиева и президента Армении С. А. Саргсяна в Москве 02.11.2008 года стартовала посредническая миссия Медведева в урегулировании нагорно-карабахского конфликта. Принятая декларация трёх лидеров стала первым с 1994 года официальным документом, подписанным совместно азербайджанской и армянской сторонами. Дальнейшие переговоры в этом формате значительно продвинули процесс урегулирования. На встрече в Москве с участием Медведева 18.03.2009 года руководители Молдовы и Приднестровья подписали совместное заявление, в котором изложены цели и принципы активизации переговоров по приднестровскому урегулированию. Прорывной характер имело формирование в рамках Евразийского экономического сообщества (ЕврАзЭС) в 2010 году Таможенного союза России, Белоруссии и Казахстана и утверждение правовых основ Единого экономического пространства с перспективой создания Евразийского союза. В 2009-2010 годах на саммитах ОДКБ в Москве приняты решения о мерах по качественному повышению эффективности ОДКБ в деле поддержания стабильности в районе её ответственности. Обеспечена позитивная динамика российско-украинских отношений, включая подписание в апреле 2010 года Соглашения о продлении сроков базирования российского Черноморского флота в Крыму до 2042 года.
В связи с нападением Грузии на Южную Осетию в августе 2008 года и раскрытием аналогичных планов Тбилиси в отношении Абхазии Медведев отдал приказ осуществить операцию по принуждению режима М. Саакашвили к миру. Сразу после её завершения 12.08.2008 года Медведев и президент Франции Н. Саркози выработали план урегулирования отношений между Грузией, Южной Осетией и Абхазией, который вызвал обструкционистскую реакцию и угрозы реванша со стороны Тбилиси. 26.08.2008 года Медведев подписал указы о признании Абхазии и Южной Осетии в качестве суверенных независимых государств. По его поручению сформирована полноценная договорно-правовая база союзнических отношений России с двумя новыми государствами.
Медведев способствовал поступательному развитию российско-американских отношений. Совместно с президентом США Б. Обамой подписал Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (апрель 2010 года, Прага, Чешская Республика). Уделяет особое внимание органичному подключению потенциала зарубежных государств к программе модернизации российской экономики. По инициативе Медведева на саммите Россия - ЕС (31.05 - 01.06.2010 года, Ростов-на- Дону) было принято решение о создании партнёрства для модернизации, которое активно реализуется на практике. С 15 членами ЕС подписаны двусторонние декларации о модернизационном взаимодействии. Ведётся проработка внесённых Медведевым проектов соглашений Россия - ЕС о безвизовом режиме и о сотрудничестве в урегулировании конфликтов. Сторонник вступления России в ВТО (на её министерской конференции 06.12.2011 года принято решение о присоединении России к ВТО).
Продолжил укрепление многовекторного характера российской дипломатии. Этому служит обмен визитами на высшем уровне и развитие сотрудничества с ведущими государствами и объединениями Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР), Ближнего Востока, Латинской Америки и Африки. В сентябре 2010 года в ходе визита Медведева в КНР выдвинута российско-китайская инициатива по безопасности в АТР. При активном участии Медведева сформировано объединение БРИКС (до 2011 года БРИК) (Бразилия, Россия, Индия, Китай, с 2011 года - и ЮАР). Заключение в 2010 году пограничных договоров с Азербайджаном и Норвегией способствовало обеспечению атмосферы стабильности и сотрудничества вокруг российских границ.
Научную деятельность начал ещё в аспирантуре. Соавтор учебника по гражданскому праву («Гражданское право», под редакцией А. П. Сергеева и Ю. К. Толстого, т. 1, 1991; 7-е издание, под редакцией Ю. К. Толстого, т. 1, 2011), лауреат (в составе коллектива авторов учебника) премии Правительства РФ в области образования за 2001 год. Почетный доктор права юридического факультета Санкт-Петербургского государственного университета (2005 год). Член президиума координационного совета Российского союза юристов, председатель попечительского совета Общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России». Лауреат премии «Фемида» за 2007 год в номинации «Государственная служба» за «большой личный вклад в разработку четвёртой части (о защите интеллектуальных прав) Гражданского кодекса и за личное представление законопроекта в Госдуме» (часть IV ГК принята Государственной думой в 2006 году, действует с 01.01.2008 года). В июле 2008 года выступил с инициативой реформирования ГК РФ, в октябре 2009 года одобрил концепцию реформирования законодательства о юридических лицах, подготовленную президентским Советом по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства.
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