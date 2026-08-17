МЕДВЕДЕВ ДМИТРИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ

МЕДВЕДЕВ ДМИТРИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ - российский государственный и политический деятель.

Пре­зи­дент Российской Фе­де­ра­ции (07.05.2008 - 07.05.2012), председатель Пра­ви­тель­ства РФ (с 08.05.2012).

Из се­мьи про­фес­со­ра Ле­нинградского тех­но­ло­гического инсти­ту­та имени Лен­со­ве­та А. А. Мед­ве­де­ва (1926-2004 годы) и фи­ло­ло­га Ю. В. Мед­ве­де­вой (уро­ж­дён­ной Ша­пош­ни­ко­вой) (родилась 1939 год). В 1987 году окон­чил юри­дический факультет ЛГУ (с 1991 года Санкт-Пе­тербургский государственный университет). За­тем там же на ка­фед­ре гражданского пра­ва пре­по­да­вал гражданское и рим­ское пра­во (1988-1999 год), пер­во­на­чаль­но как ас­си­стент (1987-1990 годы, од­но­вре­мен­но с учё­бой в ас­пи­ран­ту­ре), за­тем в ка­че­ст­ве до­цен­та (1990-1999 годы) по­сле за­щи­ты в 1990 году кан­ди­дат­ской дис­сер­та­ции на те­му «Про­бле­мы реа­ли­за­ции гра­ж­дан­ской пра­во­субъ­ект­но­сти го­су­дар­ст­вен­но­го пред­при­ятия». Член КПСС (1988 год - август 1991 года). Вес­ной 1989 года уча­ст­во­вал в из­би­рательной кам­па­нии А. А. Соб­ча­ка по вы­бо­рам на 1-й Съезд народных де­пу­та­тов СССР. По­сле из­бра­ния Соб­ча­ка на долж­ность председателя Ле­нинградского городского со­ве­та народных де­пу­татов вхо­дил в груп­пу его со­вет­ни­ков вме­сте с В. В. Пу­ти­ным (сентябрь 1990 года - июнь 1991 года). На­ря­ду с пре­по­да­ва­тель­ской и об­ще­ст­вен­но-по­ли­тической дея­тель­но­стью, за­ни­мал­ся юри­дической прак­ти­кой, вы­сту­пил со­уч­ре­ди­те­лем ря­да ком­мерческих ком­па­ний.

Заместитель ру­ко­во­ди­те­ля Ап­па­ра­та Пра­ви­тель­ст­ва РФ (09.11.1999 года - 11.01.2000 года). Заместитель ру­ко­во­ди­те­ля Ад­ми­ни­ст­ра­ции Пре­зи­ден­та РФ (на­зна­чен ука­зом от 31.12.1999 года); в пе­ри­од пре­зи­дент­ских вы­бо­ров воз­гла­вил пред­вы­бор­ный штаб В. В. Пу­ти­на; 1-й заместитель ру­ко­во­ди­те­ля Ад­ми­ни­ст­ра­ции Пре­зи­ден­та РФ (03.06.2000 года - 30.10.2003 года), од­но­вре­мен­но пред­ста­ви­тель РФ в ОАО «Газ­пром» и председатель со­ве­та его ди­рек­то­ров (2000-2001, 2002-2008 годы; в 2001-2002 годах заместитель председателя со­ве­та ди­рек­то­ров). В октябре 2002 года на­зна­чен пред­ста­ви­те­лем Пре­зи­ден­та РФ в Национальном бан­ков­ском со­ве­те.

Ру­ко­во­ди­тель Ад­ми­ни­ст­ра­ции Пре­зи­ден­та РФ (30.10.2003 года - 14.11.2005 года). 1-й заместитель председателя Пра­ви­тель­ст­ва РФ (14.11.2005 года - 07.05.2008 года). С ию­ля 2006 года председатель пре­зи­диу­ма Со­ве­та при Пре­зи­ден­те РФ по реа­ли­за­ции при­ори­тет­ных национальных про­ек­тов и де­мо­гра­фической по­ли­ти­ке; ку­ри­ро­вал вы­пол­не­ние национальных про­ек­тов «Здо­ро­вье», «Об­ра­зо­ва­ние», «Дос­туп­ное жи­льё», «Сель­ское хо­зяй­ст­во».

Вы­дви­нут кан­ди­да­том в Пре­зи­ден­ты Российской Фе­де­ра­ции от пар­тии «Еди­ная Рос­сия» 10.12.2007 года (с 26.05.2012 года её председатель). Кан­ди­да­ту­ру Медведева под­дер­жа­ли пар­тия «Спра­вед­ли­вая Рос­сия», Аг­рар­ная пар­тия Рос­сии и пар­тия «Граж­дан­ская си­ла». Официальное вы­дви­же­ние Медведева как кан­ди­да­та со­стоя­лось 17.12.2007 года на съез­де пар­тии «Еди­ная Рос­сия». На вы­бо­рах в мар­те 2008 года Медведев по­бе­дил в 1-м ту­ре, на­брав 70,28% го­ло­сов из­би­ра­те­лей, при­няв­ших уча­стие в вы­бо­рах.

В раз­гар ми­ро­во­го фи­нан­со­во­го кри­зи­са, чер­ты ко­то­ро­го проявились осе­нью 2008 года, Медведев вы­сту­пил с ини­циа­ти­вой мо­дер­ни­за­ции эко­но­ми­ки. За­явил о не­об­хо­ди­мо­сти соз­да­ния в Мо­ск­ве ме­ж­ду­народного фи­нан­со­во­го цен­тра. Сфор­ми­ро­вал Ко­мис­сию по мо­дер­ни­за­ции и тех­но­ло­гическому раз­ви­тию эко­но­ми­ки Рос­сии (21.05.2009 года). Объ­я­вил при­ори­те­та­ми струк­тур­ную мо­дер­ни­за­цию российской эко­но­ми­ки на ба­зе ин­но­вационных тех­но­ло­гий, пре­одо­ле­ние чрез­мер­ной сырь­е­вой за­ви­си­мо­сти, раз­ра­бот­ку стан­дар­тов тех­нического ре­гу­ли­ро­ва­ния, про­це­дур та­мо­жен­но­го оформ­ле­ния и ми­грационных пра­вил, вклю­чая по­вы­ше­ние ка­че­ст­ва управ­ле­ния на ре­гио­наль­ном уров­не. По­ста­вил за­да­чи улуч­ше­ния ин­ве­стиционного кли­ма­та, соз­да­ния ус­ло­вий для раз­ви­тия ча­ст­ной пред­при­ни­ма­тель­ской ини­циа­ти­вы, вве­де­ния ин­сти­ту­та ин­ве­стиционных упол­но­мо­чен­ных, от­ка­за от кон­троль­ных и бло­ки­рую­щих функ­ций го­су­дар­ст­ва в эко­но­ми­ке, со­вер­шен­ст­во­ва­ния на­ло­го­во­го и та­мо­жен­но­го за­ко­но­да­тель­ст­ва (в т. ч. на ме­ж­ду­народном уров­не), осу­ще­ст­в­ле­ния эф­фек­тив­ной су­деб­ной за­щи­ты прав и соб­ст­вен­но­сти, вне­дре­ния современных мо­де­лей стра­хо­ва­ния, по­вы­ше­ния энер­го­эф­фек­тив­но­сти и энер­го­сбе­ре­же­ния, раз­ви­тия те­ле­ком­му­ни­ка­ци­он­ных тех­но­ло­гий, ши­ро­ко­по­лос­но­го Ин­тер­не­та и средств свя­зи.

Зая­вил о не­об­хо­ди­мо­сти соз­да­ния цен­тра ис­сле­до­ва­ний и раз­ра­бо­ток ми­ро­во­го уров­ня (12.11.2009 года). Оп­ре­де­лил основные на­прав­ле­ния его ра­бот: энер­ге­ти­ка, те­ле­ком­му­ни­ка­ции, ин­фор­ма­ци­он­ные, био­ме­ди­цин­ские и ядер­ные тех­но­ло­гии (19.3.2010 года). Вы­сту­пил с ини­циа­ти­вой соз­да­ния Ин­но­вационного цен­тра «Скол­ко­во» (28.09.2010 года), дал старт его строи­тель­ст­ву (14.12.2010 года). Центр име­ет собственную гра­до­стро­ительную кон­цеп­цию, за­ко­но­дательную ба­зу и сис­те­му экс­перт­ной оцен­ки раз­ра­бо­ток, на­ло­го­вые и та­мо­жен­ные при­ви­ле­гии. О вхо­ж­де­нии в про­ект «Скол­ко­во» или о на­ча­ле со­труд­ни­че­ст­ва по ря­ду на­прав­ле­ний за­яви­ли круп­ней­шие ме­ж­ду­народные кор­по­ра­ции.

Пер­вые ре­ше­ния на по­сту Пре­зи­ден­та РФ при­нял в со­ци­аль­ной сфе­ре. В ука­зе от 07.05.2008 года по­ста­но­вил обес­пе­чить жиль­ём ну­ж­даю­щих­ся в улуч­ше­нии жи­лищ­ных ус­ло­вий ве­те­ра­нов Великой Отечественной вой­ны , за­тем не­од­но­крат­но воз­вра­щал­ся к этой про­бле­ма­ти­ке, лич­но кон­тро­ли­руя ис­пол­не­ние при­ня­тых ре­ше­ний. При­ори­тет­ны­ми для со­ци­аль­но-эко­но­мической по­ли­ти­ки Медведева яв­ля­ют­ся раз­ви­тие со­ци­аль­ных га­ран­тий гра­ж­дан и эф­фек­тив­ная государственная по­ли­ти­ка в об­лас­ти ма­те­рин­ст­ва и дет­ст­ва: улуч­ше­ние де­мо­гра­фической си­туа­ции че­рез по­вы­ше­ние дос­туп­но­сти и ка­че­ст­ва медицинской по­мо­щи де­тям и ма­те­рям, под­держ­ка мо­ло­дых и мно­го­дет­ных се­мей, по­мощь в ре­ше­нии их про­блем с жиль­ём и дет­ски­ми са­да­ми. Уч­ре­дил ор­ден «Ро­ди­тель­ская сла­ва» (13.05.2008 года). Соз­дал ин­сти­тут Упол­но­мо­чен­но­го при Пре­зи­ден­те Российской Федерации по пра­вам ре­бён­ка для уси­ле­ния за­щи­ты ма­лень­ких гра­ж­дан стра­ны.

В це­лях со­дей­ст­вия мо­дер­ни­за­ции выс­ше­го про­фес­сио­наль­но­го об­ра­зо­ва­ния по ре­ше­нию Медведева сфор­ми­ро­ва­на сеть фе­де­раль­ных уни­вер­си­те­тов (07.05.2008 года). По­ста­вил за­да­чу раз­ра­бот­ки про­фес­сио­наль­ных стан­дар­тов, ква­ли­фи­ка­ци­он­ных требований и их по­сле­дую­щей син­хро­ни­за­ции с об­ра­зо­вательными стан­дар­та­ми, по­вы­ше­ния нор­ма­ти­вов фи­нан­си­ро­ва­ния школ и ву­зов, ук­ре­п­ле­ния их ма­те­ри­аль­но-тех­нической ба­зы. Для дос­ти­же­ния этих це­лей по ини­циа­ти­ве Медведева раз­ра­бо­тан и при­нят за­кон (02.08.2009 года), даю­щий пра­во НИИ и ву­зам соз­да­вать ма­лые пред­при­ятия, ста­ли вы­де­лять­ся гран­ты на при­вле­че­ние иностранных учё­ных. При­нят ряд до­ку­мен­тов, уп­ро­щаю­щих про­це­ду­ру при­вле­че­ния для ра­бо­ты в Рос­сии иностранных на­учных кад­ров. В об­лас­ти сред­не­го об­ра­зо­ва­ния Медведевым сфор­му­ли­ро­ва­на национальная об­ра­зо­вательная ини­циа­ти­ва «На­ша но­вая шко­ла» (2010 год).

В чис­ле при­ори­те­тов Медведева на по­сту гла­вы го­су­дар­ст­ва - ме­ро­прия­тия, на­прав­лен­ные на пре­одо­ле­ние кор­руп­ции и ук­ре­п­ле­ние пра­во­ох­ра­ни­тель­ных ор­га­нов. Ут­вер­дил Национальный план про­ти­во­дей­ст­вия кор­руп­ции на 2010-2011 годы (31.07.2008 года; в ре­дак­ции от 13.04.2010 года с из­менениями от 14.01.2011 года), впо­след­ст­вии - Национальную стра­те­гию про­ти­во­дей­ст­вия кор­руп­ции (13.04.2010 года); для обес­пе­че­ния их ре­али­за­ции под­пи­сал ряд фе­де­раль­ных за­ко­нов и нор­ма­тив­ных ак­тов. Сфор­му­ли­ро­вал це­ли и за­да­чи го­су­дар­ст­ва в этой об­лас­ти: про­ти­во­дей­ст­вие кор­руп­ции и её про­фи­лак­ти­ка в эко­но­ми­че­ской и со­ци­аль­ной сфе­рах; соз­да­ние сис­те­мы сти­му­лов к ан­ти­кор­руп­ци­он­но­му по­ве­де­нию; мо­дер­ни­за­ция за­ко­но­да­тель­ст­ва; пра­во­вое про­све­ще­ние и соз­да­ние в об­ще­ст­ве ат­мо­сфе­ры не­тер­пи­мо­сти к кор­руп­ци­он­но­му по­ве­де­нию. Очер­тил круг во­про­сов, ре­ше­ние ко­то­рых мо­жет слу­жить борь­бе с кор­руп­ци­ей в сис­те­ме гоударственной. вла­сти: кон­троль иму­щественного по­ло­же­ния государственных слу­жа­щих, су­дей, вы­яв­ле­ние кон­флик­та ин­те­ре­сов, не­об­хо­ди­мость но­вой вер­сии ко­дек­са по­ве­де­ния государственных слу­жа­щих, рас­ши­ре­ние ос­но­ва­ний для уволь­не­ния с государственнойслуж­бы лиц, по­доз­ре­вае­мых в кор­руп­ции.

На­чал про­цесс мо­дер­ни­за­ции сис­те­мы ор­га­нов ох­ра­ны пра­во­по­ряд­ка в РФ: ре­фор­ми­ро­ва­но МВД, ук­ре­п­ле­ны пра­во­ох­ра­ни­тель­ные, си­ло­вые струк­ту­ры и специальных служ­бы. Медведев ини­ции­ро­вал при­ня­тие за­ко­нов о След­ст­вен­ном комитете Рос­сии (28.12.2010 года) и «О по­ли­ции» (07.02.2011 года). Спо­соб­ст­во­вал ук­ре­п­ле­нию су­деб­ной сис­те­мы, в ча­ст­но­сти за­ко­но­дательному обес­пе­че­нию су­деб­ной ре­фор­мы. При­ня­ты за­ко­ны: об обес­пе­че­нии дос­ту­па к ин­фор­ма­ции о дея­тель­но­сти су­дов (22.12.2008 года); «О ком­пен­са­ции за на­ру­ше­ние пра­ва на су­до­про­из­вод­ст­во в ра­зум­ный срок или пра­ва на ис­пол­не­ние су­деб­но­го ак­та в ра­зум­ный срок» (30.04.2010 года), раз­ра­бо­тан­ный с учё­том ме­ж­ду­народных ре­ко­мен­да­ций, в т. ч. опы­та Ев­ропейского су­да по пра­вам че­ло­ве­ка; об аль­тер­на­тив­ной про­це­ду­ре уре­гу­ли­ро­ва­ния спо­ров с уча­сти­ем по­сред­ни­ка (про­це­ду­ра ме­диа­ции) (27.07.2010 года). По­ста­вил пе­ред су­дей­ским со­об­ще­ст­вом за­да­чу мо­дер­ни­зи­ро­вать всю сис­те­му современного российского су­до­про­из­вод­ст­ва, что пре­дусмат­ри­ва­ет спе­циа­ли­за­цию су­дей в ар­бит­раж­ном су­де, раз­ви­тие тре­тей­ско­го су­да и ме­ди­а­ции, по­вы­ше­ние ква­ли­фи­ка­ции су­дей, ук­ре­п­ле­ние ма­те­ри­аль­но-тех­нической ба­зы су­дов, оп­ти­ми­за­цию струк­ту­ры су­дов об­щей юрис­дик­ции, при­да­ние боль­шей дей­ст­вен­но­сти ме­ха­низ­му ис­пол­не­ния су­деб­ных ре­ше­ний и их учё­ту в прак­ти­ке пра­во­при­ме­ни­те­лей, со­вер­шен­ст­во­ва­ние имею­щих­ся и соз­да­ние но­вых ин­сти­ту­тов су­деб­ной вла­сти (ин­сти­тут Дис­ци­п­ли­нар­но­го су­деб­но­го при­сут­ст­вия, су­деб­ной кол­ле­гии Вер­хов­но­го су­да по административным де­лам и др.). К 15.04.2011 года реа­ли­зо­ва­на фе­де­раль­ная про­грам­ма «Раз­ви­тие су­деб­ной сис­те­мы Рос­сии» на пе­ри­од с 2007 по 2011 годы.

В це­лях мо­дер­ни­за­ции Воо­ру­жён­ных Сил Медведев ут­вер­дил кон­цеп­цию ре­фор­мы ВС Рос­сии (15.09.2008 года) на пе­ри­од до 2012 года - ком­плек­са ме­ро­прия­тий по из­ме­не­нию струк­ту­ры, со­ста­ва и чис­лен­но­сти ВС, вклю­чая зна­чительное уве­ли­че­ние во­енных рас­хо­дов, соз­да­ние Кол­лек­тив­ных сил опе­ра­тив­но­го реа­ги­ро­ва­ния Ор­га­ни­за­ции До­го­во­ра о кол­лек­тив­ной безо­пас­но­сти (ОДКБ; 04.02.2009 года). Ини­ции­ро­вал при­ня­тие фе­де­раль­ной це­ле­вой про­грам­мы раз­ви­тия обо­рон­но-промышленного ком­плек­са на пе­ри­од 2011-2020 годы, содержащей трие­ди­ную за­да­чу в мо­дер­ни­за­ции ВС: но­вые воо­ру­же­ния, но­вое ка­че­ст­во управ­ле­ния вой­ска­ми и но­вый ста­тус офи­це­ра.

Раз­ви­вая идеи со­вер­шен­ст­во­ва­ния по­ли­ти­че­ской сис­те­мы в це­лях по­вы­ше­ния уров­ня и ка­че­ст­ва народного пред­ста­ви­тель­ст­ва во вла­сти, на ми­ро­вом по­ли­тическом фо­ру­ме «Со­вре­мен­ное го­су­дар­ст­во: стан­дар­ты де­мо­кра­тии и кри­те­рии эф­фек­тив­но­сти» (2010 год, Яро­славль) Медведев сфор­му­ли­ро­вал 5 основных кри­те­ри­ев современного де­мо­кра­тического го­су­дар­ст­ва: пра­во­вое во­пло­ще­ние гу­ма­ни­стических цен­но­стей и идеа­лов; спо­соб­ность го­су­дар­ст­ва обес­пе­чи­вать и под­дер­жи­вать вы­со­кий уро­вень тех­но­ло­гического раз­ви­тия; спо­соб­ность го­су­дар­ст­ва за­щи­щать сво­их гра­ж­дан; вы­со­кий уро­вень куль­ту­ры, об­ра­зо­ва­ния, средств ком­му­ни­ка­ции и об­ме­на ин­фор­ма­ци­ей; убе­ж­дён­ность гра­ж­дан в том, что они жи­вут в де­мо­кра­тическом го­су­дар­ст­ве. По пред­ло­же­нию Медведева при­ня­ты за­ко­ны, обес­пе­чи­ваю­щие до­пол­нительные пра­ва по­ли­тическим пар­ти­ям как при уча­стии в из­би­рательных кам­па­ни­ях, так и в во­про­сах кон­тро­ля за дея­тель­но­стью ор­га­нов ис­пол­нительной вла­сти, на­де­ле­ния пол­но­мо­чия­ми выс­ших долж­но­ст­ных лиц субъ­ек­тов Фе­де­ра­ции, га­рантий рав­но­го ос­ве­ще­ния дея­тель­но­сти пар­тий в государственных СМИ, раз­ви­тия по­ли­тическая кон­ку­рен­ции, в т. ч. 03.04.2012 года - поправ­ки к закону о политических партиях, суще­ственно облегчающие их создание, и др. Ини­ции­ро­вал ра­бо­ту по даль­ней­ше­му со­вер­шен­ст­во­ва­нию сис­те­мы ме­ст­но­го са­мо­управ­ле­ния, из­би­рательной сис­те­мы, за­ко­но­да­тель­ст­ва о не­ком­мерческих ор­га­ни­за­ци­ях и бла­го­тво­рительной дея­тель­но­сти.

Внёс пред­ло­же­ния по обес­пе­че­нию боль­шей от­кры­то­сти ор­га­нов государственной вла­сти, в т. ч. с ис­поль­зо­ва­ни­ем современных средств ком­му­ни­ка­ции. Инициатор создания сис­темы общественной экспертизы законопроектов «Открытое правительство» (с 01.03.2012 года работает на интернет-портале Правитель­ства РФ). Про­во­дит курс на раз­ви­тие фе­де­ра­лиз­ма и де­цен­тра­ли­за­цию вла­сти за счёт пе­ре­да­чи час­ти функ­ций от фе­де­раль­но­го цен­тра на уро­вень субъ­ек­тов Фе­де­ра­ции и ор­га­нов ме­ст­но­го са­мо­управ­ле­ния, вклю­чая во­про­сы со­от­вет­ст­вую­щей кор­рек­ти­ров­ки национальной на­ло­го­вой сис­те­мы и прин­ци­пов меж­бюд­жет­ных от­но­ше­ний. Подписал закон (02.05.2012 года; вступает в силу 01.06.2012 года), предусматри­вающий, в частности, выборы высшего должностного лица субъекта РФ (руко­водителя высшего исполнительного органа государственной власти субъекта РФ) на основе все­об­ще­го равного и прямого избирательного права при тайном голосовании. Сфор­му­ли­ро­вал но­вые прин­ци­пы кад­ро­вой по­ли­ти­ки в от­но­ше­нии ру­ко­во­ди­те­лей ре­гио­нов, су­ще­ст­вен­но об­но­вил кад­ро­вый со­став выс­ших долж­но­ст­ных лиц субъ­ек­тов Фе­де­ра­ции. При­нял ре­ше­ние о соз­да­нии сто­лич­но­го фе­де­раль­но­го ок­ру­га (17.06.2011 года).

Вы­сту­пил с ини­циа­ти­ва­ми, на­прав­лен­ны­ми на глу­бо­кое изу­че­ние и по­пу­ля­ри­за­цию ис­то­рических зна­ний (соз­да­ние российского ис­то­рического об­ще­ст­ва, при­ори­тет­ное изу­че­ние ис­то­рии Рос­сии в сред­ней и выс­шей шко­ле, объ­яв­ле­ние 2012 го­дом российской ис­то­рии). Под­дер­жал ини­циа­ти­ву тра­диционных ре­лигиозных кон­фес­сий по рас­ши­ре­нию сфе­ры религиозного про­све­ще­ния в це­лях ук­ре­п­ле­ния меж­на­цио­наль­но­го и меж­кон­фес­сио­наль­но­го ми­ра и со­гла­сия.

В цен­тре внеш­не­по­ли­ти­че­ско­го кур­са Медведева - дос­ти­же­ние кон­крет­ных, по­нят­ных гра­ж­да­нам ре­зуль­та­тов, со­зда­ние бла­го­при­ят­ных внеш­них ус­ло­вий для все­сто­рон­не­го внутреннего раз­ви­тия стра­ны и ка­че­ст­вен­ной мо­дер­ни­за­ции её эко­но­ми­ки, со­дей­ст­вие про­цес­су оз­до­ров­ле­ния и де­мо­кра­ти­за­ции ме­ж­ду­народных от­но­ше­ний. Этот курс за­кре­п­лён в одоб­рен­ной Медведевым в ию­ле 2008 года Кон­цеп­ции внеш­ней по­ли­ти­ки РФ и по­лу­чил раз­ви­тие в сфор­му­ли­ро­ван­ных им в августе 2008 года пя­ти прин­ци­пах внеш­ней по­ли­ти­ки Рос­сии: вер­хо­вен­ст­во ме­ж­ду­народного пра­ва; не­при­ятие од­но­по­ляр­но­сти и фор­ми­ро­ва­ние по­ли­цен­трич­но­го ми­ро­уст­рой­ст­ва; не­до­пу­ще­ние изо­ля­цио­низ­ма и кон­фрон­та­ции в ме­ж­ду­народных де­лах; за­щи­та жиз­ни и до­с­то­ин­ст­ва российских гра­ж­дан, где бы они ни на­хо­ди­лись; обес­пе­че­ние ин­те­ре­сов Рос­сии в тра­ди­ци­он­но дру­же­ст­вен­ных ре­гио­нах.

В ию­не 2008 года Медведев вы­сту­пил с ини­циа­ти­вой за­клю­че­ния До­го­во­ра о ев­ропейской без­опас­но­сти, ко­то­рая да­ла старт ак­тив­но­му об­су­ж­де­нию про­бле­мы мо­дер­ни­за­ции ев­ропейской ар­хи­тек­ту­ры безопасности. Уча­ст­во­вал в сам­ми­тах Со­ве­та Рос­сия - НАТО (20.11.2010 года, Лис­са­бон, Пор­ту­га­лия; в со­вме­ст­ном за­яв­ле­нии по его ито­гам за­фик­си­ро­ва­на за­да­ча соз­да­ния еди­но­го про­стран­ст­ва ми­ра, безо­пас­но­сти и ста­биль­но­сти в Ев­ро-Ат­лан­ти­ке), а так­же Ор­га­ни­за­ции по без­опас­но­сти и со­труд­ни­че­ст­ву в Ев­ро­пе (ОБСЕ; декабрь 2010 года, Ас­та­на, Ка­зах­стан; сам­мит под­твер­дил прин­цип рав­ной и не­де­ли­мой безо­пас­но­сти).

Осо­бый при­ори­тет внеш­ней по­ли­ти­ки Медведева - уг­луб­ле­ние со­труд­ни­че­ст­ва и ин­те­гра­ции на про­стран­ст­ве СНГ. По ини­циа­ти­ве Медведева ак­ти­ви­зи­ро­ва­ны уси­лия по уре­гу­ли­ро­ва­нию кон­флик­тов на про­стран­ст­ве СНГ. На трёх­сто­рон­ней встре­че Медведева, пре­зи­ден­та Азер­бай­джа­на И. Г. Алие­ва и пре­зи­ден­та Ар­ме­нии С. А. Сарг­ся­на в Мо­ск­ве 02.11.2008 года стар­то­ва­ла по­сред­ни­че­ская мис­сия Медведева в уре­гу­ли­ро­ва­нии на­гор­но-ка­ра­бах­ского кон­флик­та. При­ня­тая дек­ла­ра­ция трёх ли­де­ров ста­ла пер­вым с 1994 года официальным до­ку­мен­том, под­пи­сан­ным со­вме­ст­но азербайджанской и армянской сто­ро­на­ми. Дальнейшие пе­ре­го­во­ры в этом фор­ма­те зна­чи­тель­но про­дви­ну­ли про­цесс уре­гу­ли­ро­ва­ния. На встре­че в Мо­ск­ве с уча­сти­ем Медведева 18.03.2009 года ру­ко­во­ди­те­ли Мол­до­вы и Прид­не­ст­ро­вья под­пи­са­ли со­вме­ст­ное заяв­ле­ние, в ко­то­ром из­ло­же­ны це­ли и прин­ци­пы ак­ти­ви­за­ции пе­ре­го­во­ров по при­дне­ст­ров­ско­му уре­гу­ли­ро­ва­нию. Про­рыв­ной ха­рак­тер име­ло фор­ми­ро­ва­ние в рам­ках Ев­ра­зий­ско­го эко­но­ми­че­ско­го со­об­ще­ст­ва (Ев­рА­зЭС) в 2010 году Та­мо­жен­но­го сою­за Рос­сии, Бе­ло­рус­сии и Ка­зах­ста­на и ут­вер­жде­ние пра­во­вых ос­нов Еди­но­го эко­но­мического про­стран­ст­ва с пер­спек­ти­вой соз­да­ния Ев­ра­зий­ско­го сою­за. В 2009-2010 годах на сам­ми­тах ОДКБ в Мо­ск­ве при­ня­ты ре­ше­ния о ме­рах по ка­че­ст­вен­но­му по­вы­ше­нию эф­фек­тив­но­сти ОДКБ в де­ле под­дер­жа­ния ста­биль­но­сти в рай­оне её от­вет­ст­вен­но­сти. Обес­пе­че­на по­зи­тив­ная ди­на­ми­ка российско-украинских от­но­ше­ний, вклю­чая под­пи­са­ние в апреле 2010 года Со­гла­ше­ния о про­дле­нии сро­ков ба­зи­ро­ва­ния российского Чер­но­мор­ско­го фло­та в Кры­му до 2042 года.

В свя­зи с на­па­де­ни­ем Гру­зии на Южную Осе­тию в августе 2008 года и рас­кры­ти­ем ана­ло­гич­ных пла­нов Тби­ли­си в от­но­ше­нии Аб­ха­зии Медведев от­дал при­каз осу­ще­ст­вить опе­ра­цию по при­ну­ж­де­нию ре­жи­ма М. Саа­ка­шви­ли к ми­ру. Сра­зу по­сле её за­вер­ше­ния 12.08.2008 года Медведев и пре­зи­дент Фран­ции Н. Сар­ко­зи вы­ра­бо­та­ли план уре­гу­ли­ро­ва­ния отношений ме­ж­ду Гру­зи­ей, Южной Осе­ти­ей и Аб­ха­зи­ей, ко­то­рый вы­звал об­струк­цио­ни­ст­скую ре­ак­цию и уг­ро­зы ре­ван­ша со сто­ро­ны Тби­ли­си. 26.08.2008 года Медведев под­пи­сал ука­зы о при­зна­нии Аб­ха­зии и Южной Осе­тии в ка­че­ст­ве су­ве­рен­ных не­за­ви­си­мых го­су­дарств. По его по­ру­че­нию сфор­ми­ро­ва­на пол­но­цен­ная до­го­вор­но-пра­во­вая ба­за со­юз­ни­че­ских от­но­ше­ний Рос­сии с дву­мя но­вы­ми го­су­дар­ст­ва­ми.

Медведев спо­соб­ст­во­вал по­сту­па­тель­но­му раз­ви­тию российско-американских от­но­ше­ний. Со­вме­ст­но с пре­зи­ден­том США Б. Оба­мой под­пи­сал До­го­вор о мерах по дальнейшему со­кра­ще­нию и ограничению стра­те­ги­че­с­ких на­сту­па­тельных воо­ру­же­ний (апрель 2010 года, Пра­га, Чеш­ская Рес­пуб­ли­ка). Уде­ля­ет осо­бое вни­ма­ние ор­га­нич­но­му под­клю­че­нию по­тен­циа­ла за­ру­беж­ных го­су­дарств к про­грам­ме мо­дер­ни­за­ции российской эко­но­ми­ки. По ини­циа­ти­ве Медведева на сам­ми­те Рос­сия - ЕС (31.05 - 01.06.2010 года, Рос­тов-на- До­ну) было при­ня­то ре­ше­ние о соз­да­нии парт­нёр­ст­ва для мо­дер­ни­за­ции, ко­то­рое ак­тив­но реа­ли­зу­ет­ся на прак­ти­ке. С 15 чле­на­ми ЕС под­пи­са­ны дву­сто­рон­ние декла­ра­ции о мо­дер­ни­за­ци­он­ном взаи­мо­дей­ст­вии. Ве­дёт­ся про­ра­бот­ка вне­сён­ных Медведевым про­ек­тов со­гла­ше­ний Рос­сия - ЕС о без­ви­зо­вом ре­жи­ме и о со­труд­ни­че­ст­ве в уре­гу­ли­ро­ва­нии кон­флик­тов. Сторонник вступления России в ВТО (на её министерской конференции 06.12.2011 года принято решение о присоединении России к ВТО).

Про­дол­жил ук­ре­п­ле­ние мно­го­век­тор­но­го ха­рак­те­ра российской ди­пло­ма­тии. Это­му слу­жит об­мен ви­зи­та­ми на выс­шем уров­не и раз­ви­тие со­труд­ни­че­ст­ва с ве­ду­щи­ми го­су­дар­ст­ва­ми и объ­е­ди­не­ния­ми Ази­ат­ско-Ти­хо­оке­ан­ско­го ре­гио­на (АТР), Ближ­не­го Вос­то­ка, Латинской Аме­ри­ки и Аф­ри­ки. В сентябре 2010 года в хо­де ви­зи­та Медведева в КНР вы­дви­ну­та российско-китайская ини­циа­ти­ва по безо­пас­но­сти в АТР. При ак­тив­ном уча­стии Медведева сфор­ми­ро­ва­но объ­е­ди­не­ние БРИКС (до 2011 года БРИК) (Бра­зи­лия, Рос­сия, Ин­дия, Ки­тай, с 2011 года - и ЮАР). За­клю­че­ние в 2010 году по­гра­нич­ных до­го­во­ров с Азер­бай­джа­ном и Нор­ве­ги­ей спо­соб­ст­во­ва­ло обес­пе­че­нию ат­мо­сфе­ры ста­биль­но­сти и со­труд­ни­че­ст­ва во­круг российских гра­ниц.

На­уч­ную дея­тель­ность на­чал ещё в ас­пи­ран­ту­ре. Со­ав­тор учеб­ни­ка по гражданскому пра­ву («Гра­ж­дан­ское пра­во», под ре­дак­ци­ей А. П. Сер­гее­ва и Ю. К. Тол­сто­го, т. 1, 1991; 7-е издание, под редакцией Ю. К. Тол­стого, т. 1, 2011), лау­ре­ат (в со­ста­ве кол­лек­ти­ва ав­то­ров учеб­ни­ка) пре­мии Пра­ви­тель­ст­ва РФ в об­лас­ти об­ра­зо­ва­ния за 2001 год. Почетный док­тор пра­ва юри­дического факультета Санкт-Пе­тербургского государственного университета (2005 год). Член пре­зи­диу­ма ко­ор­ди­национного со­ве­та Российского со­ю­за юри­стов, председатель по­пе­чи­тель­ско­го со­ве­та Об­ще­рос­сий­ской об­щественной организации «Ас­со­циа­ция юри­стов Рос­сии». Лау­ре­ат премии «Фе­ми­да» за 2007 год в но­ми­на­ции «Го­су­дар­ст­вен­ная служ­ба» за «боль­шой лич­ный вклад в раз­ра­бот­ку чет­вёр­той час­ти (о за­щи­те ин­тел­лек­ту­аль­ных прав) Гра­ж­дан­ско­го ко­дек­са и за лич­ное пред­став­ле­ние за­ко­но­про­ек­та в Гос­ду­ме» (часть IV ГК при­ня­та Государственной ду­мой в 2006 году, дей­ст­ву­ет с 01.01.2008 года). В ию­ле 2008 года вы­сту­пил с ини­циа­ти­вой ре­фор­ми­ро­ва­ния ГК РФ, в октябре 2009 года одоб­рил кон­цеп­цию ре­фор­ми­ро­ва­ния за­ко­но­да­тель­ст­ва о юри­дических ли­цах, под­го­тов­лен­ную пре­зи­дент­ским Со­ве­том по ко­ди­фи­ка­ции и со­вер­шен­ст­во­ва­нию гра­ж­дан­ско­го за­ко­но­да­тель­ст­ва.

Ак­тив­ный поль­зо­ва­тель Ин­тер­не­та, име­ет собственный ак­ка­унт в Twitter и ве­дёт лич­ный блог.