МЕДВЕДЕВ АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ

МЕДВЕ́ДЕВ АЛЕКСА́НДР ИВА́НОВИЧ (22.07.1853–05.1925) – из казачьих детей, уроженец станицы Етеревской Усть-Медведицкого округа области войска Донского.

Обучение

Окончил Усть-Медведицкую классическую гимназию, обучался в течение года в Технологическом институте в Санкт-Петербурге, обучался в Харьковском университете, выдержал экзамен при Варшавском пехотном юнкерском училище, окончил Николаевскую академию Генерального штаба 2 класса по 1-му разряду и дополнительный курс «успешно» (1894).

Карьера

Подхорунжий (с 22.08.1884). Хорунжий (с 01.12.1884). Сотник (с 24.09.1889). Подъесаул (с 15.04.1893). Есаул (за отличные успехи в академии, с 18.05.1894). Капитан (с 16.01.1895). Подполковник (с 06.12.1899). Полковник (с 06.12.1903). Генерал-майор (с 06.12.1911). Генерал-лейтенант (с 21.11.1917). На службе с 01.01.1872 казаком. Выслан в Шенкурск Архангельской губ. по подозрению в распространении революционной литературы (середина 1875). Скрылся из Шенкурска вместе с В.Н. Фрессером после 4 месяцев пребывания в ссылке и перешел на нелегальное положение. Жил в Ростове-на-Дону, работал в сапожной мастерской, в Таганроге под фамилией архангельского мещанина Л. Гартмана, в Астрахани, где обучался кузнечному ремеслу и жил под именем И.И. Шетунова, в Санкт-Петербурге, где сотрудничал с кружком донцов. Вместе с А.К. Соловьевым весной 1877 уехал в Самару, в 45 верстах от Самары организовал кузницу в селе Гвардейцы (Преображенское), где проработал с мая по август 1877 под именем И.И. Эрастова. Проживал в Самаре с А.К. Соловьевым под именем фельдшера И.И. Зверева (10.1877–01.1878). Обыскан и арестован (16.04.1879), заключен в самарскую тюрьму. Освобожден из-под стражи (30.04.1879), но 03.05.1879 вновь попал в тюрьму. Признал себя виновным в бегстве из ссылки и в проживании под чужими именами. Доставлен в Санкт-Петербург (01.1880) и привлечен к дознанию по делу о 58 лицах (пропаганда в Торопецком уезде). Содержался в доме предварительного заключения. По Высочайшему повелению дело разрешено в административном порядке с подчинением его гласному надзору и воспрещением проживать в столицах и университетских городах (08.07.1881). Выслан из Санкт-Петербурга в свою станицу (09.1881). По постановлению Особого совещания срок надзора продлен на три года с 09.09.1881 (10.05.1882). В Донском № 15 казачьем полку (с 05.05.1883) в Варшавском военном округе. Состоял под надзором военного начальства. Освобожден от надзора ввиду хорошего поведения (10.1883). Причислен к Генеральному штабу и назначен на службу в Московский военный округ (25.05.1894). Переведен в Генеральный штаб с производством в капитаны и назначением помощником старшего адъютанта штаба Московского военного округа (с 16.01.1895). Прикомандирован к Сумскому драгунскому полку для командования эскадроном (07.10.1896–07.11.1897). Прикомандирован к Александровскому военному училищу для преподавания военных наук (с 01.09.1899). Прикомандирован к 3-му драгунскому Сумскому полку для ознакомления с общими требованиями управления и ведения хозяйства (02.04–09.10.1902). Штаб-офицер, заведующий обучающимися в Николаевской академии Генерального штаба офицерами (с 21.02.1903). Заведующий мобилизационной частью Главного интендантского управления (с 28.01.1905). Штаб-офицер для поручений при начальнике Генерального штаба (с 09.11.1908). Экстраординарный профессор Императорской Николаевской военной академии (с 08.01.1910). Ординарный профессор Императорской Николаевской военной академии (с 08.10.1911). Получал пенсию за учебную службу по должности экстраординарного профессора с 08.01.1913. Участник Первой мировой войны. И.д. начальника штаба Двинского военного округа (с 30.09.1914). Помощник главного начальника снабжений армий Западного фронта (с 21.07.1916). Ординарный профессор Николаевской военной академии (ПАФ 20.04.1917).

Во времена советской власти

Участник Гражданской войны. В антибольшевистских формированиях на Востоке России. Главный начальник снабжений Западной армии (с 30.04.1919). Главный начальник снабжений Московской группы армий (1919). Командирован во Владивосток для занятия должности ординарного профессора Военной академии (18.10.1919). Вр.и.д. начальника академии (на 11.1922). Умер в Москве.

Семья

Супруга (на 1918–1921 гг.) Антонина Иосифовна. Дети: Евгения (муж – мичман Василий Львович Медведев). 2 детей. На Дальний Восток с генералом эвакуировалась теща – вдова капитана Мария Михайловна Завадская с дочерью Софьей Иосифовной.