МЕДУШЕВСКИЙ АНДРЕЙ НИКОЛАЕВИЧ

Родился в 1960 г. Окончил Московский государственный историко-архивный институт в 1982 г.

Кандидат исторических наук (1985; диссертация «Феодальные верхи и формирование бюрократии в России первой четверти XVIII в.: источниковедческое исследование»).

Доктор философских наук (1994; диссертация «Политическая философия русского конституционализма»). Профессор .

До лета 2012 года — старший, затем ведущий научный сотрудник Института российской истории РАН. В 2007—2012 годах — главный редактор журнала «Российская история». Член редакционных коллегий журналов «Мир России», «Конституционное право: восточно-европейское обозрение», «Вестник Европы».

С 1998 года — профессор Департамента политической науки Факультета социальных наук НИУ "Высшая школа экономики".

Действительный член Российской академии естественных наук, руководитель отделения «Человек в истории культуры» секции «Гуманитарные науки и творчество» РАЕН.

Область интересов : История государства и права России нового и новейшего времени в сравнительном освещении, реформы и контрреформы периода абсолютизма.

Сочинения : Утверждение абсолютизма в России. Сравнительно-историческое исследование. М., 1994;

История русской социологии. М., 1993;

Демократия и авторитаризм: российский конституционализм в сравнительной перспективе. М., 1998;

Сравнительное конституционное право и политические и-ты. М., 2002;

Бонапартистская модель власти для России // Вестник Европы. 2001. Т. 1;

Конституционные циклы во Франции и модель их преодоления // Космополис. 2004. № 2 (8).

Проекты аграрных реформ в России XVIII — начало XXI века. М., 2005.

Теория конституционных циклов. М., 2005.

Размышления о современном российском конституционализме. М., 2007.

Российская правовая традиция - опора или преграда? М. : Фонд «Либеральная миссия», 2014.