МЕДОКСА ТЕАТР
МЕДОКСА ТЕАТР - публичный театр в Москве.
В исторической литературе принято называть Медокса театр по имени одного из содержавших его частных антрепренёров. В первые годы находился под опекой двора. Весной 1760 года в Москве основан «Российский театр», дававший представления на сцене театра Дж. Б. Локателли и существовавший до конца 1761 года. Вновь театр открылся в январе 1766 года.
Первым директором стал полковник в отставке Н. С. Титов. Для спектаклей императрица Екатерина II предоставила московский придворный Оперный дом на Яузе (Головинский), а для репетиций и проживания актёров - несколько покоев Лефортовского дворца. Основу труппы составили бывшие участники университетских любительских спектаклей и некоторые актёры «Российского театра»: И. И. Калиграф, И. Е. Миняков, А. Г. Ожогин, Е. И. Залышкин, позднее - Е. Ф. Иванова, А. А. и В. П. Померанцевы, И. Я. Соколов, Г. В. Базилевич, А. С. Синявский с сестрой М. С. Синявской. Из-за финансовых трудностей в 1769 году Титова освободили от директорства, театр перешёл к антрепренёрам И. Бельмонти и И. Чуди (Чинти, Чужи), которые пристроили деревянный театральный зал к нанятому ими дому графа Р. И. Воронцова на Знаменке. С этого времени театр стал частным. После смерти Бельмонти во время эпидемии чумы 1771 года и исчезновения Чуди антреприза неоднократно меняла хозяев. Среди них с января 1773 года был князь П. В. Урусов, который получил привилегию на содержание Московского театра с 16(27).07.1776 года, а с 31.08(11.09).1776 года принял к себе «в товарищество» английского «эквилибриста» и механика М. Медокса [Michael Maddox (1747-1822 годы); в России - Меколь Михаил Егорович]. В конце 1777 года Урусов и Медокс купили дом князя Лобанова-Ростовского на улице Петровка для постройки нового каменного театра. В это время московскую труппу пополнили новые исполнители (Я. Е. Шушерин, сёстры А. С. и У. С. Синявские и др.).
В феврале 1780 года театр на Знаменке сгорел и Урусов отказался от своей доли в антрепризе, единоличным содержателем которой с 31.03(11.04).1780 года остался Медокс. В декабре 1780 года он открыл собственный театр, получивший название Петровского (по названи. улицы Петровка). Здание, выстроенное по проекту архитектора И. Х. Розберга, имело в зрительном зале 3 яруса лож и галерею, партер с 20 рядами лавок и обширным «паркетом» между лавками и сценой, где помещались кресла и табуреты для особых посетителей, а также стояла остальная публика. Кроме многочисленных фойе и служебных помещений в театре была «маскерадная зала в два света», «карточная в один свет» и «дамский уборный кабинет». В 1788 году к театру пристроена маскарадная зала - «Ротунда». В Петровском театре, помимо спектаклей (драмы, оперы, балеты), проходили концерты, маскарады, публичные лекции и балы (для чего в партере устроили подъёмный пол).
Убытки от пожара и строительство театра подорвали материальное положение Медокса, взявшего в Опекунском совете Воспитательного дома 4 займа под залог театра. Однако ни уменьшить долг, ни погасить проценты ему не удалось, и Опекунский совет Воспитательного дома в декабре 1789 года принял на себя управление всей его театральной собственностью, назначив Медоксу как управляющему жалованье. В 1797 году по жалобам кредиторов Медокса театра «с долгами» был взят в полное ведение Опекунского совета, им управляла дирекция во главе с Г. С. Карновичем. Медокс назначен вице-директором. В июле 1799 года актёры Петровского театра П. А. Плавильщиков, Я. Е. Шушерин, С. Н. Сандунов, А. Г. Ожогин, Н. Д. Сахаров, А. Е. Пономарёв, М. С. Сахарова (Синявская), Е. С. Сандунова, Н. Ф. Калиграф и др. решили взять его «на откуп», представив Опекунскому совету свой план усовершенствования «российских зрелищ». Но им отказали и при содействии императора Павла I театр опять отдали Медоксу, являвшемуся его содержателем с апреля 1800 года по декабрь 1801 года. В январе 1802 года Медокса театр отдан «на откуп» князю М. П. Волконскому, а Медоксу назначили пенсион. Через 2 года князь Волконский сложил с себя обязанности содержателя, оставшись с 01(13).01.1804 года только директором. 22.10(03.11).1805 года Петровский театр сгорел. Актёры вошли в состав императорского театра, основанного в Москве в 1806 году.
Исторические источники:
Всеволодский-Гернгросс В. Н. История театрального образования в России. СПб., 1913. Т. 1;