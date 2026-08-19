МЕДНЫЙ ВЕК
МЕДНЫЙ ВЕК - выделяемая на основе данных археологии эпоха человеческой истории между каменным веком и бронзовым веком, начальная фаза эпохи раннего металла в Евразии.
К медному веку относят археологические культуры и общности, где входят в употребление изделия (наиболее показательны оружие и орудия), откованные или отлитые из меди без искусственных примесей; при этом использование бронзы характерно уже для следующего, более высокотехнологичного уровня металлообработки (бронзового века).
Бытуют два основных подхода при определении принадлежности культур к медному веку. Первый («евразийский») обусловлен базовыми принципами построения т. н. общеевразийской периодизации эпохи раннего металла (смотрите в статье Металлургическая провинция) и ориентирован на выделение обширного блока взаимосвязанных культур, в которых технология металлургии и металлообработки целиком ориентирована на «добронзовую» фазу развития. При такой оценке медный век представлен рядом культур, соотносящимися с ними горно-металлургическими центрами и очагами металлообработки, формировавшими около 4800/4700 - 3600/3500 годов до н. э. систему Балкано-Карпатской металлургической провинции. В её производственных центрах преобладала ранняя (без применения искусственных сплавов) технология металлообработки.
Второй («локальный») подход строится, как правило, на оценке отдельных и часто не связываемых в систему археологических культур; их отнесение к медному веку базируется на факте появления наиболее ранних металлических изделий в культуре локальных древних обществ. При этом неважно, относятся ли эти изделия к разряду орудий и оружия, каков химическиц состав использованного металла. Поэтому индикаторами медного века в рамках «локального» подхода могут быть даже невыразительные по форме и функции изделия из металла либо предметы относительно развитых форм, в т. ч. бронзовые. При таком методическом подходе культуры, относимые к медному веку, датируются от VI-го до конца II-го тысячелетия до н. э., и их ареал может быть не связан с основными центрами и очагами металлургии.
Термин «медный век» практически не применяется по отношению к археологическим культурам Америки и Африки, где характер и динамика развития металлоносных культур существенно отличались от евразийских. В культурах Австралии эпоха раннего металла не представлена.