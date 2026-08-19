МЕДНЫЙ ВЕК

МЕДНЫЙ ВЕК - выделяемая на основе данных археологии эпоха человеческой истории между каменным веком и бронзовым веком, начальная фаза эпохи раннего металла в Евразии.

К медному веку от­но­сят ар­хео­ло­гические куль­ту­ры и общ­но­сти, где вхо­дят в упот­реб­ле­ние из­де­лия (наи­бо­лее по­ка­за­тель­ны ору­жие и ору­дия), от­ко­ван­ные или от­ли­тые из ме­ди без ис­кусственных при­ме­сей; при этом ис­поль­зо­ва­ние брон­зы ха­рак­тер­но уже для сле­дую­ще­го, бо­лее вы­со­ко­тех­но­ло­гич­но­го уров­ня ме­тал­ло­об­ра­бот­ки (брон­зо­во­го ве­ка).

Бы­ту­ют два основных под­хо­да при оп­ре­де­ле­нии при­над­леж­но­сти куль­тур к медному веку. Пер­вый («ев­ра­зий­ский») обу­слов­лен ба­зо­вы­ми прин­ци­па­ми по­строе­ния т. н. об­ще­ев­ра­зий­ской пе­рио­ди­за­ции эпо­хи ран­не­го ме­тал­ла (смотрите в статье Ме­тал­лур­ги­ческая про­вин­ция ) и ори­ен­ти­ро­ван на вы­де­ле­ние об­шир­но­го бло­ка взаи­мо­свя­зан­ных куль­тур, в ко­то­рых тех­но­ло­гия ме­тал­лур­гии и ме­тал­ло­об­ра­бот­ки це­ли­ком ори­ен­ти­ро­ва­на на «доброн­зо­вую» фа­зу раз­ви­тия. При та­кой оцен­ке медный век пред­став­лен ря­дом куль­тур, со­от­но­ся­щи­ми­ся с ни­ми гор­но-ме­тал­лур­гическими цен­тра­ми и оча­га­ми ме­тал­ло­об­ра­бот­ки, фор­ми­ро­вав­ши­ми около 4800/4700 - 3600/3500 годов до н. э. сис­те­му Бал­ка­но-Кар­пат­ской ме­тал­лур­ги­че­ской про­вин­ции. В её про­из­водственных цен­трах пре­об­ла­да­ла ран­няя (без при­ме­не­ния ис­кусственных спла­вов) тех­но­ло­гия ме­тал­ло­об­ра­бот­ки.

Вто­рой («ло­каль­ный») под­ход стро­ит­ся, как пра­ви­ло, на оцен­ке от­дель­ных и час­то не свя­зы­вае­мых в сис­те­му ар­хео­ло­гических куль­тур; их от­не­се­ние к медному веку ба­зи­ру­ет­ся на фак­те по­яв­ле­ния наи­бо­лее ран­них ме­тал­лических из­де­лий в куль­ту­ре ло­каль­ных древ­них об­ществ. При этом не­важ­но, от­но­сят­ся ли эти из­де­лия к раз­ря­ду ору­дий и ору­жия, ка­ков хи­мическиц со­став ис­поль­зо­ван­но­го ме­тал­ла. По­это­му ин­ди­ка­то­ра­ми медного века в рам­ках «ло­каль­но­го» под­хо­да мо­гут быть да­же не­вы­ра­зи­тель­ные по фор­ме и функ­ции из­де­лия из ме­тал­ла ли­бо пред­ме­ты от­но­си­тель­но раз­ви­тых форм, в т. ч. брон­зо­вые. При та­ком ме­то­дическом под­хо­де куль­ту­ры, от­но­си­мые к медному веку, да­ти­ру­ют­ся от VI-го до конца II-го тысячелетия до н. э., и их аре­ал мо­жет быть не свя­зан с основными цен­тра­ми и оча­га­ми ме­тал­лур­гии.

Тер­мин «медный век» прак­ти­че­ски не при­ме­ня­ет­ся по от­но­ше­нию к ар­хео­ло­гическим куль­ту­рам Аме­ри­ки и Аф­ри­ки, где ха­рак­тер и ди­на­ми­ка раз­ви­тия ме­тал­ло­нос­ных куль­тур су­ще­ст­вен­но от­ли­ча­лись от ев­ра­зий­ских. В куль­ту­рах Ав­ст­ра­лии эпо­ха ран­не­го ме­тал­ла не пред­став­ле­на.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)