МЕДНЫХ КЛАДОВ КУЛЬТУРА
МЕДНЫХ КЛАДОВ КУЛЬТУРА - археологическая культура энеолита и бронзового века (III-II-е тысячелетие до н. э.) на территории Северо-Восточного Индостана.
Основные зоны : междуречье Ганга и Ямуны (Джамны); бассейн среднего течения Ганга; междуречье Ганга и Маханади; правобережье реки Ямуна. Отдельные находки до реки Инд (например, Мохенджо-Даро, верхний слой - 3 клада), полуострова Катхиявар (например, Лотхал, фаза IV - 2 антропоморфные фигурки), Центр. Индостана (Ахар, Навдатоли, Джорве, Чандоли, Неваса) и юга плоскогорья Декан (рудники Каллур).
Находки фиксируют с 1822 года. С 1950-х годов индийским археологом Б. Б. Лалом была документирована их связь с поселениями, им же предложен термин «Медных кладов культура». На поселении Лал-Кила (округ Буландшахр, индийский штат Уттар-Прадеш) выявлено 3 фазы Медных кладов культуры. Древнейшие памятники расположены к западу от Ганга, поблизости от богатых рудников меднорудного пояса Кхетри (Ганешвар, Джодхпура и др.), и датированы радиоуглеродным и термолюминесцентным методами 2800-2200 годами до н. э. Вероятно, металлургические центры здесь появились до возникновения на более западных землях хараппской цивилизации, затем обеспечивали её сырьём и готовыми изделиями. Контакты осуществлялись по рекам: Кантли в древности соединялась с Чаутангом (Дрисадвати) и связывала Медных кладов культуру с Калибанганом и хараппскими поселениями на реке Сарасвати; через реку Сота и её приток Саби (ещё 100 лет назад она вместе с pеками Дохан и Касаунти впадала в Ямуну) медные вещи попадали в долину Ганга. Памятники Медных кладов культуры в долине Ганга в основном датированы 1800-1400 годами до н. э., позднейшие клады - в рамках XIV-IX веков до н. э.
Показательны клады изделий и заготовок [например, в Гунджерии (округ Балагхат, индийский штат Мадхья-Прадеш) общая масса вещей 400 кг] и отдельные находки медных (с естественной примесью мышьяка) изделий. Наиболее типичны плоские плечиковые топоры с округлённым лезвием и вытянутые долота; встречаются также плоские клиновидные трапециевидные кельты (глиняная форма для их отливки найдена в Дангаваде на реке Чамбал, притоке Ямуны), многошиповые гарпуны, черенковые наконечники копий с шипами, мечи и кинжалы с антеннообразной рукоятью, кинжалы с нервюрой, наконечники стрел (встречаются и каменные), серпы, рыболовные крючки, кольца, браслеты, булавки с биспиральными головками, антропоморфные фигурки и др.
Редкие формы (втульчатые топоры, топоры-тёсла, кельты с цапфами) отражают западные связи Медных кладов культуры. Многие изделия Медных кладов культуры сделаны в соответствии с запросами заказчиков: мотыги, серпы, ножи, украшения - для хараппских земледельцев; гарпуны, топоры, наконечники стрел и копий - для охотников и рыболовов долины Ганга. Оружие и антропоморфные фигурки (возможно, они использовались для метания) представлены на памятниках, образующих цепочку, протянувшуюся до юга Декана (территория индийского штата Карнатака), к золотоносным рудникам Каллура, и характерны для поздних кладов.
Селища; прямоугольные глинобитные (на бамбуковом каркасе) дома с глиняным полом, очагами, выложенными фрагментами керамики (известны и в местном неолите). Во второй и третьей фазах Лал-Килы появляется обожжённый и сырцовый кирпич (27-30×20-23×7,5-10 см), исследована и платформа из кирпичей на глиняном растворе. Керамические кувшины для припасов, вазы, миски, чаши, крышки, блюда на ножке, миниатюрные горшки и др. сделаны на круге, хорошего обжига, с красным ангобом и чёрной росписью (геометрические и растительные мотивы, изображения животных, в т. ч. быка-зебу), есть с врезными и прочерченными до обжига крестами, лестницами, квадратами. Керамические браслеты, бусы, диски, колёсики, фигурки быков с прочерченными деталями, женские статуэтки; найден и хараппский «хлебец». Карнелиновые и стеатитовые бусы, каменные зернотёрки, песты, ядра для пращи, грузила для сетей; костяные наконечники стрел и др. В основе хозяйства - животноводство (крупный рогатый скот), земледелие (рис, ячмень), для некоторых общин важны рыболовство и охота.
Медные клады, найденные вне поселений, позволяют предполагать, что наряду с оседлыми металлургами были и странствующие ремесленники. Например, в современной Индии первые представлены кузнецами из каст мару и малвия, вторые - странствующими кузнецами группы гадулия лохар. Родина последних - Раджастхан, где их предки изготовляли оружие для раджпутских принцев в VII-XII веках н. э. (возможно, эти традиции восходят к Медных кладов культуре). Ряд исследователей соотносили Медных кладов культуру с индоариями или с племенами нишадас, пулиндас, саварас, обитающими в зоне Медных кладов культуры и ныне; другие - с хараппцами, бежавшими на восток после прихода ариев, или с населением, вытесненным хараппцами из долины Инда в долину Ганга. Большинство современных исследователей считает, что Медных кладов культура сложилась на основе местных неолитических традиций, а её продолжатели - носители серой расписной керамики культуры.