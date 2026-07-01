МЕДИТАТИВНАЯ ЛИРИКА
МЕДИТАТИВНАЯ ЛИРИКА - разновидность лирики; поэтическое размышление, ориентированное на осознание и выявление глубинных закономерностей бытия
Первоначально медитативная лирика развивалась в религиозной сфере. К её ранним проявлениям можно отнести стихотворения Григория Богослова; широкое распространение она получает в средневековой латинской поэзии, где нередко служит формой выражения личных мистических «умозрений» автора (Хильдегарда Бингенская, Адам Сен-Викторский и многие др.).
Одной из первых разновидностей светской медитативной лирики стала кладбищенская поэзия XVII - начала XIX веков. с её размышлениями о неизбежности смерти и грядущем воскресении из мёртвых. Расцвет медитативной лирики относится к эпохе романтизма, который был склонен облекать свои философские идеи в поэтическую форму (Новалис в Германии, С. Т. Колридж в Великобритании, Ф. И. Тютчев в России).
Поэтические жанры, доминировавшие в медитативной лирике, менялись от эпохи к эпохе: в средневековой медитативной лирике преобладали гимн, секвенция; в поэзии классицизма - ода (религиозно-философские оды Ф. Клопштока, Г. Р. Державина), в период романтизма - элегия. Однако ведущей формой медитативной лирики неизменно оставался монолог, который мог как отталкиваться от определённого события (например, смерть князя А. И. Мещерского в написанной по её поводу оде Державина), так и отстраняться от всякой жизненной конкретности.
Если в лирике XIX века медитативное начало нередко сочетается с предметной изобразительностью, то в XX веке оно всё чаще выражает себя опосредованно, через ассоциативную символику предметов и деталей; при этом произведения медитативной лирики лишаются всякой жанровой определённости.