МЕДИТАТИВНАЯ ЛИРИКА

МЕДИТАТИВНАЯ ЛИРИКА - разновидность лирики ; поэтическое размышление, ориентированное на осознание и выявление глубинных закономерностей бытия

Пер­вона­чаль­но медитативная лирика раз­ви­ва­лась в ре­лигиозной сфе­ре. К её ран­ним про­яв­ле­ни­ям мож­но от­не­сти сти­хо­тво­ре­ния Гри­го­рия Бо­го­сло­ва ; ши­ро­кое рас­про­стра­не­ние она по­лу­ча­ет в средневековой латинской по­эзии, где не­ред­ко слу­жит фор­мой вы­ра­же­ния лич­ных мис­тических «умо­зре­ний» ав­то­ра (Хиль­де­гар­да Бин­ген­ская, Адам Сен-Вик­тор­ский и многие др.).

Од­ной из пер­вых раз­но­вид­но­стей свет­ской медитативной лирики ста­ла клад­би­щен­ская по­эзия XVII - начала XIX веков. с её раз­мыш­ле­ния­ми о не­из­беж­но­сти смер­ти и гря­ду­щем вос­кре­се­нии из мёрт­вых. Рас­цвет медитативной лирики от­но­сит­ся к эпо­хе ро­ман­тиз­ма, ко­то­рый был скло­нен об­ле­кать свои фи­ло­софские идеи в по­этическую фор­му (Но­ва­лис в Гер­ма­нии, С. Т. Кол­ридж в Ве­ли­ко­бри­та­нии, Ф. И. Тют­чев в Рос­сии).

По­этические жан­ры, до­ми­ни­ро­вав­шие в медитативной лирике, ме­ня­лись от эпо­хи к эпо­хе: в средневековой медитативной лирике пре­об­ла­да­ли гимн, се­к­вен­ция; в по­эзии клас­си­циз­ма - ода (ре­лигиозно-фи­лософские оды Ф. Клоп­што­ка, Г. Р. Дер­жа­ви­на), в пе­ри­од ро­ман­тиз­ма - эле­гия. Од­на­ко ве­ду­щей фор­мой медитативной лирики не­из­мен­но ос­та­вал­ся мо­но­лог, ко­то­рый мог как от­тал­ки­вать­ся от оп­ре­де­лён­но­го со­бы­тия (например, смерть кня­зя А. И. Ме­щер­ско­го в на­пи­сан­ной по её по­во­ду оде Дер­жа­ви­на), так и от­стра­нять­ся от вся­кой жиз­нен­ной кон­крет­но­сти.

Ес­ли в ли­ри­ке XIX века ме­ди­та­тив­ное на­ча­ло не­ред­ко со­че­та­ет­ся с пред­мет­ной изо­бра­зи­тель­но­стью, то в XX веке оно всё ча­ще вы­ра­жа­ет се­бя опо­сре­до­ван­но, че­рез ас­со­циа­тив­ную сим­во­ли­ку пред­ме­тов и де­та­лей; при этом про­из­ве­де­ния медитативной лирики ли­ша­ют­ся вся­кой жан­ро­вой оп­ре­де­лён­но­сти.

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