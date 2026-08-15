МЭДИСОН ДЖЕЙМС

Ранние годы жизни

Джеймс Мэдисон родился 5 марта 1751 г. Происходил из зажиточной семьи землевладельцев, обосновавшейся в Виргинии.

Обучался М. у частных преподавателей, затем – в интернате. В 1769 г. отбыл в колледж Нью-Джерси (будущий Принстон). В 1772 г. вернулся домой.

Политическая карьера

Всю свою жизнь М. посвятил политической карьере. Делами плантации, которую он мог унаследовать как старший в роду, М. не занимался.

С 1775 г. возглавлял комитет безопасности в округе Ориндж. На следующий год М. от округа был на революционном Конгрессе, принявшем первую конституцию Виргинии.

В 1777 г. проиграл выборы в палату депутатов Виргинии, но избран законодательными органами в совет губернатора Виргинии, затем – в Конгресс конфедераций до 1783 г. затем - в 1786 – 1788 гг.

Участник Континентального конгресса 1780 – 1783 гг. Ратовал за организацию сильного центрального правительства.

В 1783 – 1786 гг. - в палате депутатов Виргинии, провел закон о свободе вероисповедания и отделении церкви от государства. Участник от Виргинии на торговой конференции в Аннаполисе. Боролся за созыв конституционного конвента в Филадельфии, затем отправился туда в качестве делегата от штата.

На Конституционном конвенте 1787 г. М. был предложен «Виргинский проект» – основа будущей Конституции США. В его основе – принципы сильного национального правительства.

М. – автор 29 из 85 «Записок Федералиста», 6 из первых 10 поправок к Основному закону США. Ему принадлежат ключевые конституционные принципы, за что его прозвали «отцом американской конституции». Многое сделал для ратификации Конституции США в штатах.

Член палаты представителей США в 1789 – 1797 гг. Соавтор Билля о правах.

Постепенно М. перешел в ряды республиканской партии. С 1792 г. – лидер группы, которая сформировала республиканскую партию.

Исполнял обязанности государственного секретаря США при Т. Джефферсоне. Кандидат в Президенты от республиканской партии в 1808 и 1812 гг.

Президент США

Впервые при М. был спор о выдвижении кандидата внутри партии. Тем не менее, в 1808 г. он был избран Президентом США. Вступил в должность 4 марта 1809 г. Был на президентском посту вплоть до 4 марта 1817 г.

В 1810 г. М. ввел запрет для британских судов заходить в американские порты. Разрешил на торговлю с Францией, но оставил в силе запрет по отношению к Англии. Это послужило причиной войны с Англией в 1812 г.

Последние годы

После отставки М. поселился в имении Монтпилиэр, где и скончался.

Семья

Супруга – Долли Пейн. Вошла в историю как одна из талантливейших женщин Америки. При Т. Джефферсоне исполняла роль первой леди США.