МЕДИНА

Медина ( араб. мадина — «город»; сокращение от Мадинат ан-Наби — «Город Пророка», офиц. ал-Мадина ал-Мунаввара — «Медина Светозарная») — город на западе Саудовской Аравии , административный центр провинции (минтака) Медина. Численность населения — 1,5 млн человек (2021; 4-й город страны). Расположен в оазисе — центре зоны орошаемого земледелия, очага возделывания финиковой пальмы, плодовоовощных и зерновых культур.М., наряду с

М., наряду с Меккой, — важнейшая святыня ислама , столетиями притягивавшая паломничество (