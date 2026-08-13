МЕДИЕВАЛИЗМ

Медиевализм ( англ. medievalism) — использование образов Средних веков, их восприятие и творческая переработка в культуре последующих эпох, преимущественно XIX—XXI вв. Для М. обычно характерен взгляд на Средневековье как на «образ другого», нечто радикально отличное от современности. М. может обретать вид как «черной легенды» о мрачном Средневековье — свое­образной антиутопии, опрокинутой в прошлое (например, «готический роман» XIX в. или повесть «Трудно быть богом» А. и Б. Стругацких), так и «золотой легенды» — ностальгии по утраченной целостности культуры, по человеческому существованию, обладающему смыслом и подлинными чувствами (например, романы Вальтера Скотта и другие произведения эпохи романтизма, живопись прерафаэлитов, «стихи о Прекрасной Даме» А. Блока).

В исследованиях, посвященных М. ( англ. Medievalism studies, нем. Mittelalter Rezeption), иногда выделяют творческое освоение образов Средневековья в культуре; использование этих образов в политико-идеологических целях (например, в нациестроительстве); реконструкторское стремление приблизиться к Средневековью в той или иной (чаще всего — в игровой) форме.

Объектом изучения являются и массовые представления о Средних веках. Помимо академического интереса, их исследования имеют прикладное значение для маркетинга, производства компьютерных игр, организации туризма, планирования развития городской среды (реальная реконструкция средневековых кварталов или вымышленная стилизация «под Средневековье») и т. д.

Специфическую проблему представляет собой соотношение М. и медиевистики, ставящей целью объективное познание «настоящего Средневековья». Несмотря на видимую оппозицию этих явлений, образы Средневековья, бытующие в культуре и в массовом сознании, находятся в связи с достижениями академической медиевистики, хотя связь эта неоднозначна и нелинейна. В то же время, ученые также находятся под воздействием принятых в обществе образов Средневековья, на этом основании представители историко-философского течения «неомедиевализма» стирают грань между М. и научной медиевистикой, отрицая возможность достижения объективного знания о «настоящем Средневековье».

С 1970-х изучение М. постепенно оформлялось в самостоятельное течение в исторической науке. В 1979 Л. Д. Уокман в США начинает издавать журнал «Studies in Medievalism». Параллельно исследованиями этого феномена занялись в Великобритании, Германии, Австрии, Италии, Франции и других европейских странах. С 1990-х изу­чение М. окончательно оформляется в признанное академическое направление.

Лит. : Эко У. Средние века уже начались / Пер. с ит. Е. Балаховской // Иностранная литература. 1994, № 4. C. 258—267; Фридман П., Спигел Г. Иное Средневековье в новейшей американской медиевистике / Пер. с англ. И. М. Бессмертной // Казус. Индивидуальное и уникальное в истории. 2000. М., 2000. С. 125—164; Блехер Л. И., Любарский Г. Ю. Главный русский спор: от западников и славянофилов до глобализма и Нового Средневековья. М., 2003; Ale­xander M. Medievalism: the Middle Ages in Modern England. New Haven, 2007; Handbook of Medieval Studi­es. Terms — Methods — Trends / Ed. A. Classen. 3 vols. Berlin–New York, 2010; Савицкий Е. «Новый медиевализм» четверть века спустя // Новое литературное обозрение. 2015. № 5. С. 346—354; Русанов А. В. Medievalism Studies: как изучается «современное Средневековье»? // Vox medii aevi. 2019. Т. 2, № 5. С. 12—42; Мобилизованное Средневековье. Том 1: Медиевализм и национальная идеология в Центрально-Восточной Европе и на Балканах / Под ред. Д. Е. Алимова и А. И. Филюшкина. СПб., 2021. П. Ю. Уваров.