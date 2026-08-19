МЕДИЦИНСКАЯ КАНЦЕЛЯРИЯ

МЕДИЦИНСКАЯ КАНЦЕЛЯРИЯ - центральное государственное уч­ре­ж­де­ние в Российской им­пе­рии в 1721-1763 годах, ве­дав­шее медицинским де­лом.

Об­ра­зо­ва­на ука­зом Пет­ра I от 14(25).08.1721 года вме­сто Ап­те­кар­ско­го при­ка­за. На­хо­ди­лась в Санкт-Пе­тер­бур­ге (в 1728-1732 годах в Мо­ск­ве), име­ла в ка­че­ст­ве от­де­ле­ний центральную кон­то­ру в Мо­ск­ве (1721-1728, 1732-1763 годы) и кон­то­ру в Санкт-Пе­тер­бур­ге (1728-1732 годы), а так­же ме­ст­ную кон­то­ру в Ас­т­ра­ха­ни.

Под­чи­ня­лась им­пе­ра­то­ру, фак­ти­че­ски Се­на­ту, а в 1732-1741 годах - Ка­би­не­ту ми­ни­ст­ров. Воз­глав­ля­лась ар­хи­ат­ром (главным вра­чом им­пе­рии, долж­ность ко­то­ро­го вве­де­на в 1716 году ука­зом Пет­ра I), в сентябре1730 года - начале 1732 года - со­б­ра­ни­ем из 5 док­то­ров.

Дея­тель­ность Медицинской канцелярии ре­гу­ли­ро­ва­лась ука­за­ми Пет­ра I (1721 год) и императрицы Ан­ны Ива­нов­ны (1730 год), др. до­ку­мен­та­ми. Медицинская канцелярия эк­за­ме­но­ва­ла док­то­ров, ле­ка­рей (под­чи­ня­лись док­то­рам, име­ли сте­пень кан­ди­да­та), ап­те­ка­рей и с 1754 года - по­ви­валь­ных ба­бок, вы­да­ва­ла сви­де­тель­ст­ва, под­твер­ждав­шие их «ме­ди­цин­ские по­зна­ния».

В со­от­вет­ст­вии с раз­ра­бо­тан­ным са­мой кан­це­ля­ри­ей Генеральным рег­ла­мен­том о гос­пи­та­лях 1735/1736 года ве­да­ла все­ми гос­пи­та­ля­ми, на­зна­ча­ла док­то­ров, ле­ка­рей, ап­те­ка­рей, ге­зе­лей (по­мощ­ни­ков ле­ка­рей или ап­те­ка­рей) на штат­ные долж­но­сти в ар­мию и на флот, осу­ще­ст­в­ля­ла кон­троль за их служ­бой, раз­би­ра­ла профессиональные спо­ры ме­ди­ков и рас­сле­до­ва­ла их зло­упот­реб­ле­ния, ос­ви­де­тель­ст­во­ва­ла уволь­няе­мых в от­став­ку по ин­ва­лид­но­сти во­ен­но­слу­жа­щих, а так­же рек­ру­тов.

Долж­на бы­ла сис­те­ма­ти­зи­ро­вать ин­фор­ма­цию о бо­лез­нях и спо­со­бах их ле­че­ния. Осу­ще­ст­в­ля­ла су­деб­но-медицинскую экс­пер­ти­зу, об­сле­до­ва­ла за­клю­чён­ных. Им­пор­ти­ро­ва­ла и за­го­тав­ли­ва­ла хи­мическое сы­рьё, рас­те­ния для ле­карств и го­то­вые ле­кар­ст­вен­ные пре­па­ра­ты, со­став­ля­ла ка­та­ло­ги ле­карств и хи­рур­гических ин­ст­ру­мен­тов, сле­ди­ла за снаб­же­ни­ем ме­ди­ка­мен­та­ми всех медицинских уч­ре­ж­де­ний.

Над­зи­ра­ла за государственными (ка­зён­ны­ми и по­ле­вы­ми), а так­же ча­ст­ны­ми ап­те­ка­ми, ко­то­рые в 1721 году по при­ме­ру Мо­ск­вы раз­ре­ше­но от­кры­вать в Санкт-Пе­тер­бур­ге, гу­берн­ских и про­вин­ци­аль­ных го­ро­дах; раз­ра­бо­та­ла Рег­ла­мент о со­дер­жа­нии по­ле­вых ап­тек (1736 год). С 1733 года в Санкт-Пе­тер­бур­ге при Медицинской канцелярии и в Мо­ск­ве при её кон­то­ре дей­ст­во­вал по­сто­ян­ный фи­зи­кат для веде́ния в этих го­ро­дах т. н. фи­зических дел: при­ня­тия про­ти­во­эпи­де­мических мер, про­вер­ки ап­тек и их ого­ро­дов (бо­та­нических са­дов и специальных оран­же­рей), борь­бы с про­да­жей ядов, со зна­хар­ст­вом и др. В 1737 году по ини­циа­ти­ве Медицинской канцелярии императрицей Ан­ной Ива­нов­ной в круп­ных административных цен­трах (Пско­ве, Нов­го­ро­де, Тве­ри и др.) вве­де­ны долж­но­сти го­ро­до­вых ле­ка­рей.

Уп­разд­не­на ука­зом императрицы Ека­те­ри­ны II от 12(23).11.1763 года, за­ме­не­на Ме­ди­цин­ской кол­ле­ги­ей .

Гла­вы Медицинской канцелярии: И. Л. Блю­мен­трост (1721-1730 годы), И. Х. Ри­гер (1732-1734 годы), И. Б. Фи­шер (1734-1741 годы), И. И. Лес­ток (1741-1748 годы), Г.Ка­ау-Бур­га­ве (1748-1753 годы), П. З. Кон­дои­ди (1754-1760 годы), И. Я. Лер­хе (1760-1762 годы; 1762-1763 годы), Я. Ман­зей (1762 год).

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