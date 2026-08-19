МЕДИЧИ ЛОРЕНЦО

МЕДИЧИ ЛОРЕНЦО - прозванный Великолепным, итальянский государственный деятель, поэт, меценат и коллекционер.

При­над­ле­жал к се­мье круп­ней­ших фло­рен­тий­ских бан­ки­ров, внук Ко­зи­мо Ме­ди­чи Стар­о­го (Стар­шего); по­лу­чил гу­ма­ни­стическое вос­пи­та­ние. В декабре 1469 года, по­сле смер­ти сво­его от­ца Пье­ро Ме­ди­чи, встал во гла­ве фло­рен­тий­ско­го государства (не по­лу­чив при этом, как и его дед и отец, ни­ка­ких офиц. ти­ту­лов).

В пер­вые го­ды сво­его прав­ле­ния Медичи столк­нул­ся с ря­дом внут­ри- и внеш­не­по­ли­тич. ос­лож­не­ний: вол­не­ниями в Пра­то (1470 год) и Воль­тер­ре (1471 год); на­прав­лен­ным на свер­же­ние ди­на­стии Ме­ди­чи за­го­вором Пац­ци (1478 год) и на­чав­шей­ся по­сле его по­дав­ле­ния вой­ной с Ри­мом и Не­апо­лем (до 1480 года). Медичи внёс ре­шаю­щий вклад в пре­кра­ще­ние т. н. со­ля­ной вой­ны (Бань­оль­ский мир, 1484 год) и в при­мире­ние ко­ро­ля Не­апо­ля с па­пой Ин­но­кен­ти­ем VIII (1486 год); в по­след­ние го­ды жиз­ни фак­ти­че­ски иг­рал роль все­италь­ян­ско­го по­ли­тического ар­бит­ра.

Ре­жим еди­но­лич­ной вла­сти за го­ды прав­ле­ния Медиичи зна­чи­тель­но ук­ре­пил­ся, но осу­ще­ст­в­лял­ся он че­рез рес­пуб­ли­кан­ские ин­сти­ту­ты - Со­вет ста и сме­нив­ший его (в 1480 году) Со­вет се­ми­де­ся­ти. Литературное ок­ру­же­ние Медичи ме­ня­лось вслед за из­ме­не­ни­ем его куль­тур­ных ус­та­но­вок: в 1460-е годы са­мый близ­кий для не­го че­ло­век (и в жиз­ни, и в твор­че­ст­ве) - Л. Пуль­чи; в 1470-е годы его сме­ня­ет А. По­ли­циа­но ; в от­но­ше­ни­ях с Медичи Фи­чи­но че­ре­до­ва­лись пе­рио­ды сбли­же­ний и ох­ла­ж­де­ний; Дж. Пи­ко дел­ла Ми­ран­до­ла и Дж. Са­во­на­ро­ла бы­ли лич­но при­гла­ше­ны им во Фло­рен­цию. В круг об­ще­ния Медичи вхо­ди­ли так­же гу­ма­ни­сты К. Лан­ди­но, И. Ар­ги­ро­пул, П. Бем­бо, И. Рейх­лин, Э. Бар­ба­ро и мн. др.

Литературная дея­тель­ность Медичи (его со­чи­не­ния при жиз­ни не пе­ча­та­лись) от­ли­ча­лась ши­ро­ким экс­пе­ри­мен­та­тор­ст­вом. До 1473 года его опы­ты но­си­ли под­чёрк­ну­то иг­ро­вой ха­рак­тер и ос­но­вы­ва­лись на па­ро­дий­ной ус­та­нов­ке: три не­боль­шие по­эмы - «Пир» («Simposio»), пред­став­ляю­щий со­бой со­би­ра­тель­ный ко­мический порт­рет Фло­рен­ции; «Охо­та на ку­ро­па­ток» («Uccellagione di starne»), аде­к­ват­нее все­го пе­ре­даю­щая дух то­го дру­же­ско­го круж­ка, в ко­то­ром воз­ни­ка­ли и ко­то­ро­му ад­ре­со­вы­ва­лись про­из­ве­де­ния Медичи дан­но­го пе­рио­да; «Нен­ча из Бар­бе­ри­но» («Nencia da Barberino»), где па­ро­ди­ру­ет­ся жанр эк­ло­ги.

За рам­ки ко­мической тра­ди­ции Медичи вы­шел в по­эме «О выс­шем бла­ге» («De summo bono», 1473 год), где рас­смат­ри­ва­ют­ся лож­ные по­ня­тия о бла­ге и фор­му­ли­ру­ет­ся по­ня­тие об ис­тин­ном, со­стоя­щем в со­зер­ца­нии Бо­га. В ли­рической по­эзии Медичи по­сле 1473 года от­ка­зал­ся от под­ра­жа­ния Ф. Пет­рар­ке и об­ра­тил­ся к тра­ди­ции Дан­те и средневековой итальянской по­эзии. «Ком­мен­та­рий к мо­им со­не­там» («Comento de’ miei sonetti») со­дер­жит тео­ре­тическое обос­но­ва­ние из­ме­не­ния ма­не­ры Медичи: ис­то­рия люб­ви пред­ста­ёт здесь как вы­дер­жан­ное в ду­хе не­оп­ла­то­низ­ма вос­хо­ж­де­ние от те­ла к ду­ху. Сход­ные тен­ден­ции об­на­ру­жи­ва­ют­ся в по­этическом цик­ле «Сель­вы» («Selve»), по­стро­ен­ном на дви­же­нии от об­ма­нов и мук ма­те­ри­аль­но­го ми­ра к со­зер­ца­нию выс­шей и сверх­чув­ст­вен­ной кра­со­ты. В по­след­ние го­ды жиз­ни Медичи об­ра­тил­ся к жан­рам, тра­ди­ци­он­но на­целен­ным на мас­со­вое ре­лигиозное соз­на­ние (лау­ды и «свя­щен­ные пред­став­ле­ния»).

Медичи - один из круп­ней­ших ме­це­на­тов эпо­хи Воз­ро­ж­де­ния; раз­ви­тый вкус, ши­ро­кий кру­го­зор, ин­туи­ция и даль­но­вид­ность по­зво­ли­ли ему про­во­дить це­ло­ст­ную ху­дожественную по­ли­ти­ку, ко­то­рая во мно­гом оп­ре­де­ли­ла пу­ти раз­ви­тия фло­рен­тий­ской шко­лы в по­след­ней тре­ти кват­ро­чен­то. Он по­кро­ви­тель­ст­во­вал Пла­то­нов­ской Ака­де­мии в Ка­ред­жи и лич­но при­ни­мал уча­стие в её за­се­да­ни­ях.

Ар­хитектурные вку­сы Медичи сфор­ми­ро­ва­ны Л. Б. Аль­бер­ти, под ру­ко­во­дством ко­то­ро­го он в 1465 году зна­ко­мил­ся с ан­тич­ны­ми па­мят­ни­ка­ми Ри­ма и ко­то­рый по­свя­тил ему 1-е из­да­ние «Де­ся­ти книг о зод­че­ст­ве» (1485 год). Медичи так­же по­кро­ви­тель­ст­во­вал Дж. да Сан­гал­ло; бла­го­да­ря ав­то­ри­те­ту сво­его па­тро­на, да Сан­гал­ло по­лу­чал не толь­ко ча­ст­ные за­ка­зы - от са­мо­го Медичи (вил­ла в Под­жо-а-Кай­а­но, строилась с 1485 года), но и об­ще­ст­вен­ные за­ка­зы (сак­ри­стия церковь Сан­то- Спи­ри­то во Фло­рен­ции, 1489 год; церковь Сан­та-Ма­рия-дел­ле-Кар­че­ри в Пра­то, 1485 год). Медичи пла­ни­ро­вал пе­ре­строй­ку района Сан-Джо­ван­ни в со­от­вет­ст­вии с прин­ци­па­ми ре­гу­ляр­но­сти, ини­ции­ро­вал ра­бо­ты по соз­да­нию фа­са­да со­бо­ра Сан­та-Ма­рия-дель-Фьо­ре (оба про­ек­та ос­та­лись не­осу­ще­ст­в­лён­ны­ми); ве­ро­ят­но, ока­зал влия­ние на не­ко­то­рые ар­хитектурные про­ек­ты (Па­лац­цо Строц­ци, с 1489 года, архитектор Б. да Май­а­но, и др.; все - во Фло­рен­ции).

Медичи об­ла­дал об­шир­ной кол­лек­ци­ей ан­ти­ков (гем­мы, ка­меи, ва­зы, мо­не­ты); его со­б­ра­ние ан­тич­ной пла­сти­ки (хра­ни­тель - скульп­тор Бер­толь­до ди Джо­ван­ни), раз­ме­щён­ное в т. н. са­дах Сан-Мар­ко, при­мы­кав­ших к фло­рен­тий­ско­му Па­лац­цо Ме­ди­чи, ста­ло на­стоя­щей шко­лой для мо­ло­дых ху­дож­ни­ков, жив­ших во двор­це Ме­ди­чи (Ми­ке­ланд­же­ло, поль­зо­вав­ший­ся осо­бым по­кро­ви­тель­ст­вом Медичи, П. Тор­рид­жа­но, Бач­чо да Мон­те­лу­по, Дж. Ф. Рус­ти­чи, Ф. Гра­нач­чи и др.). Ве­ду­щие ху­дож­ни­ки второй половины XV века Д. Гир­лан­дайо, С. Бот­ти­чел­ли, П. Пе­руд­жи­но, Фи­лип­пи­но Лип­пи ра­бо­та­ли над укра­ше­ни­ем вил­лы в Спе­да­лет­то, близ Воль­тер­ры (1487 год, не сохранилась). А. дель Вер­рок­кьо по за­ка­зу Медичи ис­пол­нил ста­туи для Вил­лы Ме­ди­чи в Ка­ред­жи и над­гро­бия Ко­зи­мо Ста­ро­го (Стар­ше­го) (1469 год), Пье­ро и Джо­ван­ни Ме­ди­чи (1470-1472 годы) в церкви Сан-Ло­рен­цо во Фло­рен­ции. Медичи про­дол­жил на­ча­тое ещё Ко­зи­мо Ста­рым (Стар­шим) со­би­ра­ние ру­ко­пис­ных книг, ко­то­рые в XVI веке лег­ли в ос­но­ву фло­рен­тий­ской библиотеки Лау­рен­циа­на (на­зва­на по име­ни Медичи).

Во Фло­рен­ции и за­ви­си­мых от неё го­ро­дах, не­смот­ря на тра­диционную кон­курс­ную сис­те­му при вы­пол­не­нии об­щественных за­ка­зов, вы­бор ху­дож­ни­ков ча­ще все­го осу­ще­ст­в­лял­ся с одоб­ре­ния Медичи (так, по­беди­те­лем кон­кур­са 1476 года на соз­да­ние ке­но­та­фа Н. Фор­те­гу­эр­ри для со­бо­ра Сан-Дзе­но в Пис­тое был А. дель Пол­лай­о­ло, од­на­ко по ини­циа­ти­ве Медичи за­каз пе­ре­дан А. дель Вер­рок­кьо).

Ча­стью ди­пло­ма­тической по­ли­ти­ки Медичи являлись его ху­дожественные ре­ко­мен­да­ции и по­дар­ки: гер­цо­гу Ка­лаб­рий­ско­му (1484 год) он ре­ко­мен­до­вал Дж. да Май­а­но для строи­тель­ст­ва вил­лы в Под­жо-Реа­ле (1487-1489 годы, не сохранилась), кар­ди­на­лу О. Ка­ра­фа (1488 год) - Фи­лип­пи­но Лип­пи, рас­пи­сав­ше­го ка­пел­лу Ка­ра­фа в церкви Сан­та-Ма­рия-со­пра-Ми­нер­ва в Ри­ме, А. Сан­со­ви­но в ка­че­ст­ве эмис­са­ра Медичи ра­бо­тал при дво­ре пор­тугальского ко­ро­ля Жуа­на II, ко­ро­лю Не­апо­ля был от­прав­лен про­ект двор­ца, ис­пол­нен­ный Дж. да Сан­гал­ло, венгерскому ко­ро­лю Мать­я­шу Хунь­я­ди - 2 мра­мор­ных рель­е­фа ра­бо­ты Вер­рок­кьо, Ле­о­нар­до да Вин­чи при­был в Ми­лан в 1482 году ко дво­ру гер­цо­га Сфор­ца с ре­ко­мен­да­тель­ным пись­мом Л. Ме­ди­чи.

Сочинения:

Но­вел­ла о Джа­ко­по // Ев­ро­пей­ская но­вел­ла Воз­ро­ж­де­ния. М., 1974;

Tutte le opere. Roma, 1992. Vol. 1–2;

Нен­ча из Бар­бе­ри­но. Вак­хи­че­ская пес­ня // Италь­ян­ская по­эзия в пе­ре­во­дах Е. Со­ло­но­ви­ча. М., 2000.

Дополнительная литература:

Roscoe W. The life of L. de’Medici. 10th ed. L., 1891;

Rochon A. La jeunesse de L. de Médicis. P., 1963;

Ady C. L. dei Medici and Renaissance Italy. L., 1964

Barfucci E. L. de’Medici e la società artistica del suo tempo. Firenze, 1964;

Orvieto P. L. de’Medici. Firenze, 1976;

Altomonte A. Il Magnifico: Vita di L. de’Medici. 2 ed. Mil., 1982;

Gombrich E.H. Norm and form: studies in the art of the Renais­sance. 4th ed. Oxf., 1985;

Garfagnini G.C. L. de’Me­dici. Firenze, 1992;

L. de’Medici: new perspectives. N. Y., 1993;

Bullard M.M. Lo­renzo il Magnifico. Firenze, 1994;

Lorenzo il Magnifico e il suo mondo. Firenze, 1994;

Tos­cana al tempo di Lorenzo il Magnifico. Pisa, 1996;

Inventari medicei, 1417–1465 / A cura di M. Spallanzani. Firenze, 1996;

Tan­zini L. L. de’Medici: l’in­carnazione ideale del princi­pio rinascimentale. Roma, 2008.