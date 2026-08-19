МЕДИЧИ ЛОРЕНЦО
МЕДИЧИ ЛОРЕНЦО - прозванный Великолепным, итальянский государственный деятель, поэт, меценат и коллекционер.
Принадлежал к семье крупнейших флорентийских банкиров, внук Козимо Медичи Старого (Старшего); получил гуманистическое воспитание. В декабре 1469 года, после смерти своего отца Пьеро Медичи, встал во главе флорентийского государства (не получив при этом, как и его дед и отец, никаких офиц. титулов).
В первые годы своего правления Медичи столкнулся с рядом внутри- и внешнеполитич. осложнений: волнениями в Прато (1470 год) и Вольтерре (1471 год); направленным на свержение династии Медичи заговором Пацци (1478 год) и начавшейся после его подавления войной с Римом и Неаполем (до 1480 года). Медичи внёс решающий вклад в прекращение т. н. соляной войны (Баньольский мир, 1484 год) и в примирение короля Неаполя с папой Иннокентием VIII (1486 год); в последние годы жизни фактически играл роль всеитальянского политического арбитра.
Режим единоличной власти за годы правления Медиичи значительно укрепился, но осуществлялся он через республиканские институты - Совет ста и сменивший его (в 1480 году) Совет семидесяти. Литературное окружение Медичи менялось вслед за изменением его культурных установок: в 1460-е годы самый близкий для него человек (и в жизни, и в творчестве) - Л. Пульчи; в 1470-е годы его сменяет А. Полициано; в отношениях с Медичи Фичино чередовались периоды сближений и охлаждений; Дж. Пико делла Мирандола и Дж. Савонарола были лично приглашены им во Флоренцию. В круг общения Медичи входили также гуманисты К. Ландино, И. Аргиропул, П. Бембо, И. Рейхлин, Э. Барбаро и мн. др.
Литературная деятельность Медичи (его сочинения при жизни не печатались) отличалась широким экспериментаторством. До 1473 года его опыты носили подчёркнуто игровой характер и основывались на пародийной установке: три небольшие поэмы - «Пир» («Simposio»), представляющий собой собирательный комический портрет Флоренции; «Охота на куропаток» («Uccellagione di starne»), адекватнее всего передающая дух того дружеского кружка, в котором возникали и которому адресовывались произведения Медичи данного периода; «Ненча из Барберино» («Nencia da Barberino»), где пародируется жанр эклоги.
За рамки комической традиции Медичи вышел в поэме «О высшем благе» («De summo bono», 1473 год), где рассматриваются ложные понятия о благе и формулируется понятие об истинном, состоящем в созерцании Бога. В лирической поэзии Медичи после 1473 года отказался от подражания Ф. Петрарке и обратился к традиции Данте и средневековой итальянской поэзии. «Комментарий к моим сонетам» («Comento de’ miei sonetti») содержит теоретическое обоснование изменения манеры Медичи: история любви предстаёт здесь как выдержанное в духе неоплатонизма восхождение от тела к духу. Сходные тенденции обнаруживаются в поэтическом цикле «Сельвы» («Selve»), построенном на движении от обманов и мук материального мира к созерцанию высшей и сверхчувственной красоты. В последние годы жизни Медичи обратился к жанрам, традиционно нацеленным на массовое религиозное сознание (лауды и «священные представления»).
Медичи - один из крупнейших меценатов эпохи Возрождения; развитый вкус, широкий кругозор, интуиция и дальновидность позволили ему проводить целостную художественную политику, которая во многом определила пути развития флорентийской школы в последней трети кватроченто. Он покровительствовал Платоновской Академии в Кареджи и лично принимал участие в её заседаниях.
Архитектурные вкусы Медичи сформированы Л. Б. Альберти, под руководством которого он в 1465 году знакомился с античными памятниками Рима и который посвятил ему 1-е издание «Десяти книг о зодчестве» (1485 год). Медичи также покровительствовал Дж. да Сангалло; благодаря авторитету своего патрона, да Сангалло получал не только частные заказы - от самого Медичи (вилла в Поджо-а-Кайано, строилась с 1485 года), но и общественные заказы (сакристия церковь Санто- Спирито во Флоренции, 1489 год; церковь Санта-Мария-делле-Карчери в Прато, 1485 год). Медичи планировал перестройку района Сан-Джованни в соответствии с принципами регулярности, инициировал работы по созданию фасада собора Санта-Мария-дель-Фьоре (оба проекта остались неосуществлёнными); вероятно, оказал влияние на некоторые архитектурные проекты (Палаццо Строцци, с 1489 года, архитектор Б. да Майано, и др.; все - во Флоренции).
Медичи обладал обширной коллекцией антиков (геммы, камеи, вазы, монеты); его собрание античной пластики (хранитель - скульптор Бертольдо ди Джованни), размещённое в т. н. садах Сан-Марко, примыкавших к флорентийскому Палаццо Медичи, стало настоящей школой для молодых художников, живших во дворце Медичи (Микеланджело, пользовавшийся особым покровительством Медичи, П. Торриджано, Баччо да Монтелупо, Дж. Ф. Рустичи, Ф. Граначчи и др.). Ведущие художники второй половины XV века Д. Гирландайо, С. Боттичелли, П. Перуджино, Филиппино Липпи работали над украшением виллы в Спедалетто, близ Вольтерры (1487 год, не сохранилась). А. дель Верроккьо по заказу Медичи исполнил статуи для Виллы Медичи в Кареджи и надгробия Козимо Старого (Старшего) (1469 год), Пьеро и Джованни Медичи (1470-1472 годы) в церкви Сан-Лоренцо во Флоренции. Медичи продолжил начатое ещё Козимо Старым (Старшим) собирание рукописных книг, которые в XVI веке легли в основу флорентийской библиотеки Лауренциана (названа по имени Медичи).
Во Флоренции и зависимых от неё городах, несмотря на традиционную конкурсную систему при выполнении общественных заказов, выбор художников чаще всего осуществлялся с одобрения Медичи (так, победителем конкурса 1476 года на создание кенотафа Н. Фортегуэрри для собора Сан-Дзено в Пистое был А. дель Поллайоло, однако по инициативе Медичи заказ передан А. дель Верроккьо).
Частью дипломатической политики Медичи являлись его художественные рекомендации и подарки: герцогу Калабрийскому (1484 год) он рекомендовал Дж. да Майано для строительства виллы в Поджо-Реале (1487-1489 годы, не сохранилась), кардиналу О. Карафа (1488 год) - Филиппино Липпи, расписавшего капеллу Карафа в церкви Санта-Мария-сопра-Минерва в Риме, А. Сансовино в качестве эмиссара Медичи работал при дворе португальского короля Жуана II, королю Неаполя был отправлен проект дворца, исполненный Дж. да Сангалло, венгерскому королю Матьяшу Хуньяди - 2 мраморных рельефа работы Верроккьо, Леонардо да Винчи прибыл в Милан в 1482 году ко двору герцога Сфорца с рекомендательным письмом Л. Медичи.
Сочинения:
Новелла о Джакопо // Европейская новелла Возрождения. М., 1974;
Tutte le opere. Roma, 1992. Vol. 1–2;
Ненча из Барберино. Вакхическая песня // Итальянская поэзия в переводах Е. Солоновича. М., 2000.
Дополнительная литература:
Roscoe W. The life of L. de’Medici. 10th ed. L., 1891;
Rochon A. La jeunesse de L. de Médicis. P., 1963;
Ady C. L. dei Medici and Renaissance Italy. L., 1964
Barfucci E. L. de’Medici e la società artistica del suo tempo. Firenze, 1964;
Orvieto P. L. de’Medici. Firenze, 1976;
Altomonte A. Il Magnifico: Vita di L. de’Medici. 2 ed. Mil., 1982;
Gombrich E.H. Norm and form: studies in the art of the Renaissance. 4th ed. Oxf., 1985;
Garfagnini G.C. L. de’Medici. Firenze, 1992;
L. de’Medici: new perspectives. N. Y., 1993;
Bullard M.M. Lorenzo il Magnifico. Firenze, 1994;
Lorenzo il Magnifico e il suo mondo. Firenze, 1994;
Toscana al tempo di Lorenzo il Magnifico. Pisa, 1996;
Inventari medicei, 1417–1465 / A cura di M. Spallanzani. Firenze, 1996;
Tanzini L. L. de’Medici: l’incarnazione ideale del principio rinascimentale. Roma, 2008.