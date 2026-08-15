МЕДАНСКАЯ ГРУППА

МЕДАНСКАЯ ГРУППА - объединение французских писателей, существовавшее в 1870-1880-х годах.

Ли­дер Меданской группы - Э. Зо­ля ; в её со­став вхо­ди­ли Г. де Мо­пас­сан, Ж. К. Гю­ис­манс, А. Се­ар, П. Алек­сис и Л. Эн­ник, раз­де­ляв­шие эс­те­тические прин­ци­пы на­ту­ра­лиз­ма.

Со­б­ра­ния Меданской группы про­ис­хо­ди­ли в до­ме Зо­ля в Ме­да­не. Свое­об­раз­ным ма­ни­фе­стом стал соз­дан­ный по ини­циа­ти­ве Зо­ля сборник «Ме­дан­ские ве­че­ра» («Les soirées de Médan», 1880 год), объ­е­ди­нив­ший но­вел­лы на те­му фран­ко-прус­ской вой­ны 1870-1871 годов , при опи­са­нии ко­то­рой чле­ны Меданской группы стре­ми­лись по­ка­зать не ге­рои­ку сра­же­ний, но де­гра­да­цию че­ло­ве­ка, про­бу­ж­де­ние в нём зве­ри­но­го на­ча­ла. Наи­боль­шую по­пу­ляр­ность сни­ска­ли рас­ска­зы «Оса­да мель­ни­цы» Зо­ля и «Пыш­ка» Мо­пас­са­на.

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