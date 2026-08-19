МЕДАЛЬЕРНОЕ ИСКУССТВО

МЕДАЛЬЕРНОЕ ИСКУССТВО - разновидность мелкой пластики , искусство создания медалей .

Главными тех­ни­ка­ми медальерного искусства яв­ля­ют­ся ли­тьё и че­кан­ка.

Ис­кус­ст­во из­го­тов­ле­ния ме­да­лей как осо­бых ху­дожественных объ­ек­тов, пред­став­ляю­щих со­бой дис­ки из цвет­ных ме­тал­лов (зо­ло­то, се­реб­ро, элек­трум, брон­за, медь, сви­нец) с изо­бра­же­ния­ми и над­пи­ся­ми на обе­их сто­ро­нах, за­ро­ди­лось в Ита­лии в эпо­ху Воз­ро­ж­де­ния. Пер­во­на­чаль­но ме­да­ли име­ли ме­мо­ри­аль­ное зна­че­ние. В 1438 году Пи­за­нел­ло (ве­ро­ят­но, при уча­стии Л. Б. Аль­бер­ти) соз­дал ме­даль с изо­бра­же­ни­ем ви­зантийского императора Ио­ан­на VIII Па­лео­ло­га в честь по­се­ще­ния им Фер­ра­ры. В даль­ней­шем он же ис­пол­нил для гу­ма­ни­сти­че­ски об­ра­зо­ван­ных пра­ви­те­лей Фер­ра­ры, Ман­туи, Ри­ми­ни и Не­апо­ля 26 ме­да­лей. На ли­це­вой сто­ро­не (аверс; французский avers, от латинского adversus - об­ра­щён­ный ли­цом) они со­дер­жа­ли порт­рет­ное изо­бра­же­ние и не­ред­ко де­ви­зы, на обо­рот­ной сто­ро­не (ре­верс; французский revers, от латинского reversus - об­ратный) раз­ме­ща­лись до­пол­няю­щие их эмб­ле­мы и ал­ле­го­рические изо­бра­же­ния. Пер­вые ме­да­ли бы­ли ли­ты­ми и соз­да­ва­лись в един­ст­вен­ном эк­зем­п­ля­ре. Во второй половине XV века медальерное искусство рас­про­стра­ни­лось по мно­гочисленным цен­трам Ита­лии (круп­ней­шие ме­даль­е­ры XV-XVII веков Мат­тео де Пас­ти, Ник­ко­ло Фьо­рен­ти­но, Спе­ран­дио Са­вел­ли, К. Дже­ре­мия, Л. Ле­о­ни, Б. Чел­ли­ни и др.), а в XVI веке и в др. ев­ропейских стра­нах.

Итальянское влия­ние оп­ре­де­ли­ло раз­ви­тие медальерного искусства в Анг­лии (где его прак­ти­ко­вал, в ча­ст­но­сти, Н. Хил­ли­ард), Ни­дер­лан­дах (од­ним из луч­ших про­из­ве­де­ний ста­ла ме­даль К. Мас­сей­са с изо­бра­же­ни­ем Эраз­ма Рот­тер­дам­ско­го, 1519 год) и во Фран­ции (с начала XVI века его главным цен­тром был Ли­он). При ко­ро­ле Ген­ри­хе II на­чал­ся вы­пуск ме­да­лей на ко­ро­лев­ском мо­нет­ном дво­ре под руководством Ж. Пи­ло­на, соз­да­вав­ше­го для них порт­рет­ные изо­бра­же­ния. В Гер­ма­нии, где главными цен­тра­ми медальерного искусства яв­ля­лись Нюрн­берг и Аугс­бург, ме­да­ли от­ли­ва­лись по мо­де­лям, вы­ре­зан­ным профессиональными рез­чи­ка­ми из кам­ня и де­ре­ва, их от­ли­ча­ла чёт­кость ри­сун­ка и реа­ли­стич­ность порт­рет­ных изо­бра­же­ний.

Изо­бре­те­ние в XVI веке вин­то­во­го прес­са для че­кан­ки при­ве­ло к ши­ро­ко­му рас­про­стра­не­нию че­кан­ных ме­да­лей, ко­то­рые во мно­гом ут­ра­чи­ва­ют ху­дожественные дос­то­ин­ст­ва. Ис­поль­зо­ва­ние твёр­дых сталь­ных штем­пе­лей по­влек­ло за со­бой воз­мож­ность соз­да­ния слож­ных, на­сы­щен­ных мел­ки­ми де­та­ля­ми изо­бра­же­ний, ко­то­рые вы­ре­за­лись вруч­ную. На ме­да­лях на­ря­ду с порт­рет­ны­ми по­яв­ля­ют­ся по­ве­ст­во­вательные изо­бра­же­ния, сре­ди них - во­енные и ре­лигиозные кон­флик­ты эпо­хи в про­из­ве­де­ни­ях Г. ван Бей­ла­ра, морские сра­же­ния ме­ж­ду Анг­ли­ей и Ни­дер­лан­да­ми в ра­бо­тах В. Мюл­ле­ра (Гол­лан­дия); со­бы­тия вре­ме­ни прав­ле­ния Кар­ла II Стю­ар­та в се­рии Дж. Рут­тир­са, столк­но­ве­ния ка­то­ли­ков и про­тес­тан­тов в ра­бо­тах Дж. Бау­эра (Анг­лия). Во Фран­ции в конце XVII века по за­ка­зу Ма­лой ака­де­мии на­чи­на­ет­ся вы­пуск ме­даль­ер­ных се­рий, по­свя­щён­ных со­бы­ти­ям пе­рио­да прав­ле­ния Лю­до­ви­ка XIV . Круп­ней­ши­ми мас­те­ра­ми во Фран­ции бы­ли Ж. Ва­рен, Г. Дю­пре, П. Ре­нье; в Гер­ма­нии - И. Хён. Соз­да­ние ме­да­лей всё ча­ще ста­но­вит­ся пре­ро­га­ти­вой государственных мо­нет­ных дво­ров.

С XVIII века ме­да­ли ис­поль­зу­ют в ка­че­ст­ве на­град­ных зна­ков и ди­пло­ма­тических по­дар­ков, а медальерное искусство по­лу­ча­ет официальное при­зна­ние, его об­раз­цы на­рав­не с др. ис­кус­ст­ва­ми экс­по­ни­ру­ют­ся на па­риж­ских Са­ло­нах и вы­став­ках Ко­ро­лев­ской Академии художеств в Лон­до­не. Воз­ни­ка­ют Ка­би­не­ты ме­да­ли, в ко­то­рых хра­нят­ся об­шир­ные кол­лек­ции (у императора Фрид­ри­ха II Ве­ли­ко­го в Прус­сии, французского ко­ро­ля Лю­до­ви­ка XV, английского ко­ро­ля Ге­ор­га III). Ме­да­ли под­ра­жа­ют клас­си­ци­зи­рую­ще­му сти­лю эпо­хи Воз­ро­ж­де­ния. В XVIII веке медальерное искусство про­ни­ка­ет в стра­ны Восточной Ев­ро­пы, а так­же Но­во­го Света (США, Мек­си­ка, Пе­ру). В начале XIX века медальерное искусство ис­пы­ты­ва­ет воз­дей­ст­вие ам­пи­ра: к это­му сти­лю при­над­ле­жат се­рия с изо­б­ра­же­ни­ем эпи­зо­дов на­по­ле­о­нов­ских войн (около 90 ме­да­лей, 1804-1814 годы), вы­пу­щен­ная под руководством Д. Де­но­на в Па­ри­же; ра­бо­ты Дж. Мью­ди, У. Уай­о­на, Б. Пи­ст­руч­чи в Анг­лии; Х. Кри­стен­се­на в Да­нии.

В XIX веке при­ме­не­ние па­ро­во­го прес­са по­зво­ли­ло ме­ха­ни­зи­ро­вать про­цесс че­кан­ки и на­ла­дить мас­со­вое про­изводство ме­да­лей из де­шё­вых ме­тал­лических спла­вов, а изо­бре­те­ние штем­пе­ле­рез­ной ма­ши­ны да­ло скульп­то­рам воз­мож­ность об­хо­дить­ся без гра­вё­ра и из­го­тов­лять штем­пе­ли не­по­сред­ст­вен­но со сво­их мо­де­лей. В конце XIX века скульп­то­ры ста­ли соз­да­вать ме­да­ли как де­ко­ра­тив­ные объ­ек­ты, ли­шён­ные ме­мо­ри­аль­но­го зна­че­ния. В то же вре­мя в XIX веке воз­ро­ж­да­ет­ся тех­ни­ка ли­тья ме­да­лей. На ру­бе­же XIX-XX веков многие ме­даль­е­ры (Ф. Пон­карм, Ж. Ша­п­лен и О. Ро­ти во Фран­ции; А. Шарф в Ав­ст­ро-Венг­рии) ищут но­вые вы­ра­зительные сред­ст­ва, под влия­ни­ем им­прес­сио­низ­ма ис­поль­зу­ют приё­мы све­то­те­ни и мяг­кой леп­ки. В XX веке уси­ли­ва­ют­ся пла­стические экс­пе­ри­мен­ты: мас­те­ра медальерного искусства дос­ти­га­ют фак­тур­ных и жи­во­пис­ных эф­фек­тов, при­ме­няя в ме­да­лях контр­рель­еф, уг­луб­лён­ный кон­тур, чер­не­ние и эма­ли, при­бе­га­ют к ди­на­мической асим­мет­рии ком­по­зи­ции и т. п.

В 1910-е годы медальерное искусство осо­бое зна­че­ние при­об­ре­та­ет в Гер­ма­нии. Ху­дож­ни­ки соз­да­ют про­из­ве­де­ния, близ­кие сти­ли­сти­ке экс­прес­сио­низ­ма, воз­ро­ж­дая тра­диционные ев­ропейские об­ра­зы «Пля­сок смер­ти» и «Ужа­сов вой­ны», на­пол­няя их ан­ти­во­ен­ным смыс­лом (Й. Гангль, К. К. Гёц, Л. Гис и др.). В пе­ри­од ме­ж­ду вой­на­ми гла­вен­ст­вую­щим сти­лем медальерного искусства вы­сту­пал ар де­ко (П. Ту­рен во Фран­ции; Ж. Дю­пон в Бель­гии; Р. Джон­сон, П. Мет­каф в Анг­лии). Для второй половины XX века ха­рак­тер­ны, с од­ной сто­ро­ны, мас­со­вое про­изводство не­ху­до­жественных ме­да­лей, а с дру­гой - рас­ши­ре­ние гра­ниц дан­но­го ви­да искусства, ко­то­рое в на­стоя­щее вре­мя прак­ти­ку­ет­ся по все­му ми­ру. Современные ме­даль­е­ры ис­поль­зу­ют в сво­их про­изведениях стек­ло, эма­ли и др. ма­те­риа­лы.

В Рос­сии пер­вые ме­да­ли ис­пол­не­ны на ру­бе­же XVII-XVIII веков и по­свя­ща­лись во­енным по­бе­дам. Сво­его рас­цве­та российское медальерное искусство до­сти­га­ет в пе­ри­од клас­си­циз­ма второй половины XVIII - начала XIX веков. Ме­даль­е­ры С. Ю. Юдин, Т. И. Ива­нов, К. А. Ле­бе­рехт, А. А. Кле­пи­ков, А. П. Ля­лин, П. П. Ут­кин по­свя­ща­ют свои ра­бо­ты важ­ней­шим ис­то­рическим со­бы­ти­ям в жиз­ни Рос­сии, ве­ли­ким пол­ко­вод­цам, дея­те­лям нау­ки и куль­ту­ры. Стро­гой про­сто­той ком­по­зи­ции и пла­стической мо­де­ли­ров­ки, со­вер­шен­ст­вом тех­нического вы­пол­не­ния вы­де­ля­ют­ся ме­да­ли Ф. П. Тол­сто­го. В конце XIX - начале XX веков российское медальерное искусство пе­ре­жи­ва­ло упа­док. Советские ме­даль­е­ры 1920-1930-х годов (А. Ф. Ва­сю­тин­ский, Н. А. Со­ко­лов, Д. К. Сте­па­нов, С. А. Мар­ты­нов, И. И. Цы­ган­ков) стре­ми­лись най­ти но­вый ху­дожественный язык медальерного искусства и от­ра­зить дух эпо­хи. Их ра­бо­там при­су­щи про­сто­та ком­по­зи­ции, пла­кат­ность пла­стичность язы­ка, стрем­ле­ние к до­ку­мен­таль­но­сти изо­бра­же­ний. С 1950-х годов вы­пуск ме­мо­ри­аль­ных ме­да­лей при­об­рёл ре­гу­ляр­ный ха­рак­тер.

К медальерному искусству так­же ино­гда от­но­сят искусство из­го­тов­ле­ния мо­нет.

Дополнительная литература:

Catalogue of the International exhibition of contemporary medals. N. Y., 1911;

Ha­bich G. Die Medaillen der italienischen Renaissance. Stuttg.; B., 1924;

Babelon J. La médaille et les m ́edailleurs. P., 1927;

idem. Great coins and me­dals. L., 1959;

Щу­ки­на Е.С. Ме­даль­ер­ное ис­кус­ст­во в Рос­сии XVIII в. Л., 1962;

Щу­ки­на Е.С. Ме­даль­ер­ное ис­кус­ст­во За­пад­ной Ев­ро­пы XV–XVII вв. Л., 1978;

[Ша­тэн А.В.]. Со­вет­ская ме­мо­ри­аль­ная ме­даль 1917–1967. М., 1970;

Ко­са­ре­ва А.В. Ис­кус­ст­во ме­да­ли. М., 1977;

Taylor J. The architectural medal: England in the nineteenth century. L., 1978;

Jones M. The art of the medal. L., 1979;

Brown L. A catalogue British historical medals, 1760–1960. L., 1980–1995. Vol. 1–3;

La me­dag­lia neoclassica in Italia e in Europa… Udine, 1981;

Hill G.F. A corpus of Italian medals of the Renaissance before Cellini. 2nd ed. Flo­rence, 1984. Vol. 1–2

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)