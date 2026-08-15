МЕДАКОВИЧ ДАНИЛО
МЕДАКОВИЧ ДАНИЛО - сербский публицист, издатель, историк.
После окончания гимназии в Задаре в 1838 году переехал в Сербию, поступил на сербскую государственную службу и стал секретарём князя Милоша Обреновича. В 1839 году вместе с князем покинул Сербию и при его финансовой поддержке окончил юридический факультет Венского университета, а затем изучал историю на философском факультете Берлинского университета. В 1847 году получил степень доктора истории.
По возвращении в Сербию служил у младшего брата Милоша Обреновича - Еврема. Основатель и первый председатель общества «Друштво српског напретка» в городе Сремски-Карловци, в 1848-1849 годах издавал там же газету «Напредак». В 1849 году арестован и заключён на один год в крепость за публицистическую деятельность. С 1850 года владелец типографии в Земуне, затем типографии в городе Нови-Сад, в которой были напечатаны многие произведения сербской литературы, исторические и др. сочинения.
С 1851 года издавал политическую газету «Српски дневник» с приложениями «Седмица» (1852-1858 годы) и «Напредак» (1862-1864 годы) и др. периодические издания. Член-корреспондент Общества сербской словесности (1853 год). Автор «Истории сербского народа от древних времён до 1850 года» («Повђсница србског народа од найстариiи времена до године 1850», 1851-1854 годы).