МЕЧЕНОСЦЕВ ОРДЕН

Меченосцев орден ( лат. Fratres miliciae Christi de Livonia, нем. Bruder der Ritterschaft Christi von Livland) — духовно-рыцарский орден, основанный в 1202 для христианизации Ливонии. Основателями М. о., как правило, называют Альберта, епископа Рижского (1199—1229), и аббата Теодериха Трейденского. В основу устава М. о. был положен устав ордена тамплиеров. В 1204 М. о. был утвержден папой Иннокентием III, который обязал его магистра подчиняться епископу Риги.

М. о. состоял из братьев-рыцарей, священников и полубратьев. Рыцари носили белый плащ поверх белой туники со знаком ордена — красным крестом и мечом (от этой эмблемы произошло название ордена). Братья-священники носили белую мантию, полубратья — черную или коричневую одежду, также со знаком ордена.

Первым магистром М. о. был Винно фон Рорбах (1202—1209). М. о. завоевал значительные территории в Ливонии и Эстляндии, из которых 2/3 должен был передать епископам. Со временем между М. о. и епископом Рижским накопились противоречия, что привело к вмешательству папы Римского и расширению прав ордена в 1210.

Период между 1227 и 1236 можно считать временем расцвета М. о. В это время ему принадлежали крупные замки Феллин (ныне Вильянди, Эстония), Венден (ныне Цесис, Латвия), Ашераден (ныне Айзкраукле, Латвия). Некоторое время М. о. владел также Ревелем (ныне Таллин, Эстония), захваченным у датчан. После смерти епископа Альберта произошел конфликт между М. о. и папским легатом Балдуином, в 1233 рыцари ордена нанесли поражение крестоносцам, которые поддерживали легата; Балдуин был отозван в Рим и потребовал провести суд над орденом.

Кризис М. о. в 1236 был связан с признанием папой Григорием IX датских претензий на север Ливонии (в итоге датской короне были переданы Ревель и земли Харриен и Вирланд) и с поражением, которое орден потерпел от литовцев и земгалов в битве под Шяуляем (22 сентября 1236). Согласно договору, заключенному в 1237 в Витербо, М. о. вошел в состав Тевтонского ордена в качестве Ливонского ландмайстерства.

Лит. : Benninghoven F. Der Orden der Schwertbruder. Fratres milicie Christi de Livonia. Koln, 1965; Tarvel E. Livlandische Chroniken des 13. Jahrhunderts als Quelle fur die Geschichte des Schwertbruderordens und Livlands // Werkstatt des Historikers der mittelalterlichen Ritterorden / Hrsg. Z. H. Nowak. Torun, 1987. S. 175—185; Mugurevics E. Die militarische Tatigkeit des Schwertbruderordens (1201—1236) // Das Kriegswesen der Ritterorden im Mittelalter / Hrsg. Z. H. Nowak. Torun, 1991. S. 125—132; Benninghoven F. Zur Rolle des Schwertbruderordens und des Deutschen Ordens im politischen Gefuge Alt-Livlands // Zeitschrift fur Ostforschung. Lander und Volker im ostlichen Mitteleuropa. Bd. 41. 1992. S. 161—185. Д. И. Вебер.