МЕЦЕНАТСТВО
МЕЦЕНАТСТВО - поддержка и поощрение, оказываемые отдельными лицами или фондами деятелям и учреждениям искусства, культуры, науки и образования.
В отличие от благотворительности, меценатство предполагает, как правило, определяемую индивидуальными целями и вкусом личную заинтересованность мецената в произведениях конкретного художника, поэта, музыканта, в результатах исследований учёного.
Уже при формировании раннеполитических обществ вожди, чтобы подчеркнуть свой особый статус, привлекали к себе искусных мастеров, музыкантов и мудрецов, которые превращались в непременный атрибут складывавшейся придворной жизни. Однако это ещё не означало меценатство в полном смысле слова, поскольку в отношении этой части общества властители прибегали в основном к принуждению, а не к поощрению. Меценатство возникло тогда, когда покровители стали использовать материальное поощрение интеллектуального и творческого труда людей, обладавших известной степенью свободы.
Понятие меценатство появилось много позднее возникновения самого этого явления. Так, китайская историческая традиция называет древних императоров, которые поощряли искусства, приближали к себе поэтов и музыкантов и даже делали их сановниками. В эти же времена стала возникать и частная инициатива: Конфуций, озабоченный проблемой подготовки грамотных чиновников, открыл собственную школу. В Индии развитие меценатства связано в первую очередь с деятельностью правителя Ашоки, приложившего, не скупясь на средства, большие усилия к распространению не только буддизма, но и буддийской культуры.
Наиболее чёткие контуры меценатство обрело в Древней Греции и Древнем Риме, откуда происходит и само понятие (от имени богатого римлянина Мецената, который покровительствовал молодым поэтам - Вергилию, Горацию, Проперцию). Здесь оформились во всём многообразии сферы приложения усилий меценатов (например, «сципионов кружок», существовавший на средства знатной римской семьи, способствовал творческой деятельности философов, историков, комедиографов и других).
В эпоху Средневековья меценатство не исчезло, но приобрело новые черты: с одной стороны, оно обнаружило выраженный куртуазный характер (покровительство наукам и искусствам сицилийского короля Рожера II, герцогов бургундских, в том числе Карла Смелого, беррийских и других), с другой - значительную роль в нём играла католическая церковь, привлекавшая к себе талантливых архитекторов, скульпторов, живописцев, музыкантов. На исходе Средневековья португальские и испанские короли выступили спонсорами или организаторами далёких заморских путешествий, которые привели к Великим географическим открытиям. Продолжало существовать меценатство и на Востоке. Яркий пример этого явления даёт деятельность шахиншаха Хосрова I Ануширвана из династии Сасанидов, который опекал учёных и художников, переводчиков на персидский язык книг с других языков, принял у себя семерых греческих философов из Платоновской Академии в Афинах, закрытой византийским императором Юстинианом I. В этом ряду находились и министры Халифата из персидского рода Бармакидов (VII век), поощрявшие занятия медициной, астрологией и философией. Позднее яркий пример меценатства даёт Сулейман I Кануни, при блестящем дворе которого обретались многие поэты, художники, ювелиры.
На новый уровень меценатство поднялось в Европе в эпоху Возрождения, когда самые богатые и знатные семейства соревновались друг с другом и даже с королями, императорами и папами римскими в украшении замков и дворцов произведениями лучших мастеров своего времени, приглашали к себе известных гуманистов. Тогда же главным образом сложились и основные формы меценатства: прямые заказы художникам от их покровителей, рекомендации мастеров другим заказчикам, назначение на придворные должности, пожалование званий и (реже) титулов, прямая материальная поддержка (дарение денежных сумм и других ценностей, недвижимости, земельных участков, пожизненных пенсий и тому подобного). Среди меценатов этого исторического периода выделялись представители семей Медичи, в том числе Лоренцо Медичи (оказывал покровительство Микеланджело, А. Полициано и другим), и Гонзага, герцог Федериго да Монтефельтро, герцог д’Эсте - покровитель Л. Ариосто, король Франциск I, с именем которого связан расцвет ренессансного гуманизма во Франции, Генри Ризли, 3-й граф Саутгемптон, опекавший У. Шекспира. При дворе императора Священной Римской империи Рудольфа II Габсбурга в Праге поощрялись изыскания алхимиков и астрологов. Покровительство художникам оказывали римские папы Сикст IV, Александр VI, Юлий II, Лев X, Климент VII, Павел III, высшие церковные иерархи (кардиналы Шипионе Боргезе, Альбрехт Бранденбургский и другие).
В начале Нового времени, в период складывания абсолютизма, колоссальное значение приобрела фигура монарха, который оказывал определяющее влияние на развитие культуры. Тон всей Европе задавал Людовик XIV, который выступал в качестве патрона лучших драматургов (Мольера, Ж. Расина), мастеров садово-паркового искусства (А. Ленотра), композиторов (Ж. Б. Люлли) и так далее, создал несколько академий. Позднее общеевропейскую славу мецената приобрёл прусский король Фридрих II Великий, включивший в сферу своего внимания музыкантов (берлинская школа), художников и философов (Вольтер); о процветании наук, искусств, образования заботилась австрийская эрцгерцогиня Мария Терезия. Аристократы - любители искусств охотно оказывали поддержку отдельным художникам: Дж. Триссино и Д. Барбаро - А. Палладио, В. Джустиниани - Караваджо, маркиз де Мариньи - Н. Пуссену, Э.Ф. Жерсен - А. Ватто, аббат Сен-Нон - Ж.О. Фрагонару и Ю. Роберу. К крупнейшим меценатам относились венгерские князья Эстерхази. Меценатство распространялось и на науку, в первую очередь военно-инженерную: С. Ле Претр де Вобан, рано осиротевший и воспитанный провинциальным священником, сумел подняться к вершинам славы и власти благодаря не только своим способностям к черчению и механике, но и потребности воинственного французского абсолютизма в талантливых фортификаторах.
Переход от аграрного общества к индустриальному отразился и на меценатстве. Значительно расширился круг участников меценатской деятельности, поскольку буржуазия, повсюду теснившая аристократию, увидела в меценатстве дополнительный источник усиления своего социального и политического влияния. Вскоре, однако, меценатство оказалось в тени благотворительности, которая оказывала непосредственное и более сильное психологическое воздействие на общество, чем меценатство, рассчитанное на менее широкий круг лиц. Хотя буржуазия дополнила список знаменитых меценатов новыми именами (Ротшильды и другие), само меценатство оставалось преимущественно уделом аристократов и монархов [существенную помощь Р. Вагнеру оказывал король Баварии Людвиг II (смотрите Людовик II)]. Разновидностью меценатства можно считать предоставление возможностей для обучения и путешествий (пансионерство, частные стипендии и тому подобное).
Новый импульс меценатство получило с ростом могущества промышленных и финансовых монополий. При этом в XIX-XX веках границы меценатства как специфической формы социальной активности стали менее отчётливыми. Некоторые виды поощрения научной и творческой деятельности (Нобелевская премия и другие), относимые к меценатству, означают, в первую очередь, общественное признание заслуг определённых учёных или писателей и только затем - создание дополнительных условий для их творчества. Сохранялось индивидуальное меценатство (например, в Европе появились музеи, основанные частными лицами - Г. Тейтом, П. Людвигом, Г.Г. Тиссеном-Борнемисой, Х. Крёллер-Мюллер, Х. Хорном, Г. Гюльбенкяном и другими). Вместе с тем сформировались и развивались институты поддержки культуры: частные, общественные или государственные фонды и организации. Они выделяют стипендии, премии и гранты как отдельным учёным, так и значительным коллективам (университетам, лабораториям, театрам, галереям) или целым направлениям в науке и художественном творчестве. Особенно мощно в XX веке феномен меценатства развился в США (Гуггенхеймы, Рокфеллеры, Э. Карнеги, Э.У. Меллон, Г.К. Фрик, П. Гетти и другие). Тогда же возникает спонсорство, в котором могут присутствовать элементы меценатства.
Затруднительной бывает идентификация в качестве М. таких форм поощрения, как значительно завышенные гонорары, особенно это характерно для М. в спорте. Столь же сложной представляется и проблема взаимодействия М. и государства. По традиции, уходящей в древность и Средневековье, власть выступала одним из самых главных субъектов М., теперь же её роль становится не столь очевидной, поскольку от государства ожидают не М., а системной и санкционированной обществом через представит. учреждения поддержки науки и культуры. Возникают новые формы направления финансовых потоков в эту сферу.
В условиях глобализации М. перешагивает нац. границы и черпает свои ресурсы не только из частных национальных, но и междунар. фондов. М. может реализоваться и в проектах офиц. междунар. организаций: напр., частные компании в качестве спонсоров или меценатов имеют возможность участвовать в проектах ЮНЕСКО или в проектах, осуществляемых на основе межправительственных соглашений. Выросло значение менеджмента спонсорских организаций, которые предоставляют помощь с учётом определённых политич. и идеологич. предпочтений, превращая М., таким образом, в дополнит. инструмент влияния на мировое сообщество. М. во многих странах регулируется законодательством, которое предусматривает налоговые льготы для меценатов, напр.: в США – закон, принятый Конгрессом после 1-й мировой войны (имел цель поддержать экономич. рост), во Франции – Закон о меценатстве, ассоциациях и фондах 2003 (поощряет действия, осуществляемые в обществ. интересах), в Бразилии – законы о финансовом стимулировании (первый действовал в 1986–1990, новый – с 1990; способствуют продвижению нац. культуры в зарубежные страны).
Меценатство в России. Первые примеры меценатской деятельности известны с 17 в. Возникновение М. в предпринимательской среде связано со Строгановыми, благодаря которым сложилась строгановская школа иконописи, шитья, ювелирного искусства, расцвело строгановское деревянное зодчество. Строгановы также покровительствовали «своему служилому человеку», композитору и дирижёру Н. П. Дилецкому. Реформы Петра I, принёсшие в страну дух европ. Просвещения, способствовали приобщению знати к М. Его истоки обнаруживаются в коллекционировании и собирательстве, развивавшихся наряду со строительством дворцов и усадеб. Коллекции Шереметевых, Строгановых, Демидовых, Румянцевых, Юсуповых, Орловых, Барятинских, Мещерских, Белосельских-Белозерских, Тенишевых и др. позднее легли в основу крупных музейных фондов, худож. галерей, библиотек. Расцвет дворянского М. пришёлся на время царствования имп. Екатерины II и имп. Александра I (последняя треть 18 – 1-я четв. 19 вв.). Екатерина II объявляла себя покровительницей наук и искусств и привлекала в эти области пожертвования, имевшие нередко общенациональное значение. На пожертвования П. А. Демидова в Москве открыто первое в России коммерческое училище (1772), крупные суммы он жертвовал на создание нар. училищ и Моск. ун-ту.
Его племянник П. Г. Демидов подарил Моск. ун-ту в 1803 кабинет естеств. истории, а также коллекции животных и минералов, в 1803–05 – библиотеку, в 1806 – минц-кабинет. При его помощи учреждено Ярославское уч-ще высших наук (с 1833 Демидовский лицей) и открыт ун-т в Киеве (1834). По заказу А. К. Разумовского Л.ван Бетховен написал три квартета (т. н. Русские квартеты). Гр. А. С. Строганов поддерживал поэтов и писателей Г. Р. Державина, Д. И. Фонвизина, И. А. Крылова, Н. И. Гнедича, художников Д. Г. Левицкого, О. А. Кипренского, скульптора И. П. Мартоса, композитора Д. С. Бортнянского, арх. А. Н. Воронихина. Меценаты кн. И. А. Гагарин, П. А. Кикин, гр. А. И. Дмитриев-Мамонов основали в 1820 в С.-Петербурге Об-во поощрения художников (c 1882 Общество поощрения художеств), которое проводило выставки, конкурсы молодых дарований. С. Г. Строганов в 1825 открыл «бесплатную рисовальную школу, приспособленную к искусствам и ремёслам» в Москве, известную затем как Строгановское уч-ще (ныне Моск. гос. художественно- промышленная академия им. С. Г. Строганова). На средства гр. Н. П. Румянцева снаряжались науч. экспедиции, корабли для кругосветного плавания, издавались историч. источники, созданРумянцевский музей. Ценное собрание картин светлейшего кн. А. А. Безбородко его наследниками было передано в дар АХ и стало основой открытой в её стенах Кушелевской галереи (ныне большинство картин из состава коллекции хранится в Эрмитаже). Во 2-й трети 19 в. видными коллекционерами и меценатами становились крупные чиновники. Напр., директор Почтового деп-та Ф. И. Прянишников приобретал произведения молодых нуждающихся художников, а позднее – картины мн. выдающихся рус. мастеров (его коллекция в 1865 приобретена казной, ныне – в ГТГ).
Во 2-й пол. 19 в. дворянское М. потеряло свою ведущую роль, хотя продолжало оказывать заметное влияние на развитие иск-ва, науки и образования. Новый подъём М. связан в осн. с накоплением крупных капиталов, ростом обществ. активности купечества и торгово-пром. буржуазии, благодаря которым М. стало массовым явлением. Значит. часть предпринимателей были выходцами из крестьянства, из старообрядч. среды и проявляли больший интерес к народным, православным корням и традициям рус. культуры. Мн. видные меценаты прошли сложный путь развития от зачастую неосознанного, стихийного увлечения собирательством до создания коллекций нац. значения, осуществления крупных проектов в области культуры и просвещения. Они содействовали созданию в короткие сроки нац. школы в изобразит., музыкальном иск-ве, способствовали ознакомлению образованной общественности в России с достижениями мировой культуры, внесли большой вклад в создание общедоступных худож. галерей, музеев, частных опер, библиотек, драматич. театров, народных домов, подготовили почву для широкого признания рус. иск-ва за рубежом. С кон. 19 в. рос. меценаты поддерживали новые направления в развитии рус. иск-ва, культуры в целом.
Крупнейшим центром М. являлась Москва. В 1840–50-е гг. и позднее здесь сложились большие худож. собрания, принадлежавшие купцам В. А. Кокореву, К. Т. Солдатёнкову, Г. И. Хлудову (из рода Хлудовых), С. А. Мазурину, И. И. Четверикову, С. Н. Мосолову и др. Одну из наиболее ценных худож. коллекций в истории России собрал П. М. Третьяков, который передал её вместе с коллекцией умершего брата С. М. Третьякова в 1892 в дар Моск. городскому обществ. управлению; в 1893 открыта Гор. худож. галерея П. и С. Третьяковых (ныне Третьяковская галерея).
Велика роль М. в развитии отеч. музыкальной культуры. Н. Ф. фон Мекк (см. в ст. Мекки) в 1876–90 регулярно передавала денежные суммы П. И. Чайковскому (никогда не встретившись с ним лично) и приглашала его летом жить в своей подмосковной усадьбе Плещеево, создавая ему благоприятные условия для творчества. Г. Г. Солодовников, Абрикосовы, Морозовы, К. Т. Солдатёнков внесли осн. средства на строительство здания Моск. консерватории (остальные деньги пожертвовал имп. Александр III), а С. П. фон Дервиз подарил Большому залу консерватории орган. М. П. Беляев основал издательство в Лейпциге для публикации произведений рус. композиторов (Н. А. Римского-Корсакова, А. К. Глазунова, А. К. Лядова и др.), финансировал концерты, где исполнялись их произведения, учредил ежегодную Глинкинскую премию. Издание сочинений композиторов, в т. ч. А. Н. Скрябина, С. С. Прокофьева, И. Ф. Стравинского, продолжил С. А. Кусевицкий, развернувший широкую концертную и музыкально-просветительную деятельность. С. И. Зимин открыл свой Оперный театр в Москве (1904). М. К. Морозова материально поддерживала отеч. композиторов, в т. ч. А. Н. Скрябина.
С. И. Мамонтов и М. К. Тенишева активно способствовали развитию целых отраслей нового рус. искусства (оперы – Частная русская опера; иск-ва театральной декорации и декоративно-прикладного иск-ва – мастерские в Талашкино), воссозданию рус. стиля в изобразит. иск-ве, положили начало финансированию ж. «Мир искусства» (1898).
Меценаты жертвовали средства на реставрацию и восстановление памятников истории и архитектуры, создание музеев и др. культурных центров. А. А. Титов содействовал реставрации ансамбля Кремля в Ростове Великом, открытию Ростовского музея древностей (1885). Сергей Т. Морозов создал в Москве Музей кустарных изделий (1885; ныне Фонд нар. худож. промыслов РФ). Ю. С. Нечаев-Мальцев взял на себя осн. расходы по возведению и украшению здания и приобретению вещей для коллекций Музея изящных искусств в Москве (ныне ГМИИ). Савва Т. Морозов был одним из гл. жертвователей на деятельность МХТ. Д. Г. Бурылин учредил на свои средства Музей пром-сти и иск-ва в Иваново-Вознесенске (1915; ныне г. Иваново). А. И. Куинджи пожертвовал своё состояние на поддержку худож. обществ и художников.
Собрания частных коллекционеров составили основу мн. музеев и библиотек. М. К. Морозова в 1910 пожертвовала Третьяковской галерее худож. собрание своего покойного мужа М. А. Морозова (ныне хранится в ГТГ, ГМИИ, Эрмитаже). А. П. Бахрушин завещал обширную и ценную б-ку Румянцевскому музею, а коллекцию картин, рисунков, фарфора, изделий из бронзы, собрание миниатюр, табакерок и др. – Историч. музею в Москве (ныне ГИМ). А. А. Бахрушин в 1913 передал в дар Петерб. АН своё единственное в мире собрание по истории рус. и зап.-европ. театра, на основе которого в Москве создан Театральный музей (ныне Гос. центр. театральный музей им. А. А. Бахрушина). Выдающимися коллекционерами были бр. Щукины. П. И. Щукин составил огромную коллекцию рус. и вост. древностей, включавшую бытовую и церковную утварь, оружие, ткани, ковры, шпалеры, шитьё, и в 1905 передал организованный им музей Историч. музею. С деятельностью С. И. Щукина связан переход к коллекционированию в предпринимательской среде новейшей европ. живописи. В 1907 он сделал своё собрание доступным для посещения; завещал его Третьяковской галерее. Коллекции новейшей франц. живописи С. И. Щукина и братьев М. А. и И. А. Морозовых (ныне находятся в ГМИИ и Эрмитаже) оказали большое влияние на развитие нового рус. искусства.
В последней трети 19 – нач. 20 вв. повсеместно представители разных слоёв населения основывали и содержали библиотеки, учебные заведения, учреждали стипендии при них. Барон А. Л. Штиглиц передал крупные средства на нужды С.-Петерб. коммерч. уч-ща, на его деньги основано (1876) и содержалось одно из первых в России училищ технич. рисования (носило его имя), а также худож.-пром. музей и б-ка при нём (мн. приобретения для собрания этого музея сделаны зятем Штиглица, А. А. Половцовым). На средства А. С. Губкина построено и оснащено Кунгурское технич. уч-ще (1877). В. А. Морозова пожертвовала деньги на создание бесплатной библиотеки-читальни им. И. С. Тургенева (1885), Пречистенских курсов для рабочих (1897) в Москве, Моск. городского народного ун-та им. А. Л. Шанявского (1908), на её средства также издавались газ. «Русские ведомости», журналы «Русское богатство» и «Русская мысль» (совм. с К. Т. Солдатёнковым).
Значит. внимание меценаты уделяли развитию науки. П. Н. Демидов в 1831 основал Демидовские премии, призванные содействовать «преуспеянию наук словесности и промышленности в своём отечестве». Д. П. Рябушинский основал (1904) и финансировал первую в Европе Аэродинамич. лабораторию (с 1915 институт) в имении Кучино под Москвой. Вологодский купец Х. С. Леденцов завещал своё состояние на создание Об-ва содействия успехам опытных наук и их практич. применений (см. Леденцова общество). А. М. Сибиряков содействовал организации полярных экспедиций, изучению и освоению водных и сухопутных путей сообщения в Сибири, Арктике и на Дальнем Востоке, учредил (1883) премии за лучшие сочинения по истории Сибири (присуждались до 1914). Н. В. Мешков в 1916 выделил значит. средства для создания Пермского отделения Петроградского ун-та (ныне Пермский гос. нац. исследовательский ун-т).
Развитию М. способствовал пример членов рос. имп. фамилии. Они инициировали, поддерживали разл. начинания в области культуры и просвещения, присутствовали на церемониях открытия общественно значимых объектов культуры, подчёркивая тем самым их значение, выступали непосредственно в качестве меценатов и коллекционеров. Коллекция имп. Александра III легла в основу Рус. музея в С.-Петербурге (ныне ГРМ). Наиболее выдающиеся меценаты награждались чинами, орденами и потомств. дворянством.
В кон. 19 – нач. 20 вв. в связи с коммерциализацией культуры и превращением мн. видов искусства (напр., худож. фотографии, кино, иск-ва полиграфич. оформления книги) в доходное дело развитию культуры и иск-ва стали также способствовать предприниматели – инициаторы и организаторы худож. производства, антрепренёры. В области издательского и художественно-издательского дела такими предпринимателями были Н. П. Рябушинский, М. О. Вольф, И. Н. Кнебель, И. Д. Сытин, бр. Сабашниковы, А. С. Суворин и др., в области худож. фотографии и кино – владелец фотографич. фирмы и придворный фотограф А. К. Ягельский, журналист и фотокорреспондент А. О. Дранков, поставивший первый рос. игровой фильм на тему отеч. истории – «Понизовая вольница» (о С. Т. Разине, 1908), а также А. А. Ханжонков – один из крупнейших предпринимателей в области кинематографии в дореволюц. России. С. П. Дягилев сыграл исключит. роль в поддержке новых направлений отеч. иск-ва, пропаганде его за рубежом, ознакомлении рус. общества с лучшими образцами европ. иск-ва.
После Окт. революции 1917 М. практически перестало существовать в связи с ликвидацией частного капитала и принятием государством на себя всеобъемлющего финансирования культуры, науки и просвещения; крупные частные собрания были национализированы и переданы в гос. музеи и учреждения культуры. В СССР М. рассматривалось как антисоциальное, буржуазное явление, несовместимое с природой социалистич. общества.
Возрождение М. в России началось в ходе перестройки в кон. 1980-х гг. Были учреждены Сов. фонд культуры (1986, ныне Рос. фонд культуры), Междунар. Демидовский фонд (1992), Междунар. благотворит. фонд Владимира Спивакова (1994), Фонд Мстислава Ростроповича по поддержке молодых музыкантов (1997), Центр оперного пения Галины Вишневской (2002), Фонд Михаила Прохорова (Благотворит. фонд культурных инициатив; 2004) и др. Поддержку науке и культуре оказывают некоторые крупнейшие компании («Газпром», ЛУКОЙЛ и др.), возникли клубы и объединения меценатов («Дягилев-центр» в Москве, «Меценат-клуб» в С.-Петербурге и др.).
Дополнительная литература:
Карнович Е. П. Замечательные богатства частных лиц в России. 2-е изд. СПб., 1885. М., 1992;
Городские учреждения Москвы, основанные на пожертвования, и капиталы, пожертвованные московскому городскому общественному управлению в течение 1863–1904 гг. М., 1906;
Москва в ее прошлом и настоящем. М., 1909–1912. Вып. 1–12;
Боханов А. Н. Коллекционеры и меценаты в России. М., 1989;
Думова Н. Г. Московские меценаты. М., 1992;
Демская А. А., Семенова Н.Ю. У Щукина, на Знаменке... М., 1993;
Боткина А. П.П. М. Третьяков в жизни и искусстве. 5-е изд. М., 1995;
Мешалкин П. Н. Меценатство и благотворительность сибирских купцов-предпринимателей: Вторая половина XIX – начало XX в. Красноярск, 1995;
Bayer W. Die Moskauer Medici. Der russische Bürger als Mäzen 1850–1917. W., 1996;
Бурышкин П. А. Москва купеческая. М., 2002;
Буторов А. В. Собиратели и меценаты Московского Английского клуба. М., 2002;
Андросов С. О. Русские заказчики и итальянские художники в XVIII в. СПб., 2003;
Благотворители и меценаты прошлого и настоящего: словарь-справочник от А до Я / Авт.-сост. М. Л. Макальская, Н. Н. Бобровская. М., 2003.
Автор статьи: М. Л. Гавлин (меценатство в России).