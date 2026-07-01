МЕЦЕНАТСТВО

МЕЦЕНАТСТВО - под­держ­ка и по­ощ­ре­ние, ока­зы­вае­мые от­дель­ны­ми ли­ца­ми или фон­да­ми дея­те­лям и уч­ре­ж­де­ни­ям ис­кус­ст­ва, куль­ту­ры, нау­ки и об­ра­зо­ва­ния.

В от­ли­чие от бла­го­тво­ри­тель­но­сти, меценатство пред­по­ла­га­ет, как пра­ви­ло, оп­ре­де­ляе­мую ин­ди­ви­ду­аль­ными це­ля­ми и вку­сом лич­ную за­ин­те­ре­со­ван­ность ме­це­на­та в про­из­ве­де­ни­ях кон­крет­но­го ху­дож­ни­ка, по­эта, му­зы­кан­та, в ре­зуль­та­тах ис­сле­до­ва­ний учё­но­го.

Уже при фор­ми­ро­ва­нии ран­не­по­ли­тических об­ществ во­ж­ди, что­бы под­черк­нуть свой осо­бый ста­тус, при­вле­ка­ли к се­бе ис­кус­ных мас­те­ров, му­зы­кан­тов и муд­ре­цов, ко­то­рые пре­вра­ща­лись в не­пре­мен­ный ат­ри­бут скла­ды­вав­шей­ся при­двор­ной жиз­ни. Од­на­ко это ещё не оз­на­ча­ло меценатство в пол­ном смыс­ле сло­ва, по­сколь­ку в от­но­ше­нии этой час­ти об­ще­ст­ва вла­сти­те­ли при­бе­га­ли в основном к при­ну­ж­де­нию, а не к по­ощ­ре­нию. Меценатство воз­ник­ло то­гда, ко­гда по­кро­ви­те­ли ста­ли использовать ма­те­ри­аль­ное по­ощ­ре­ние ин­тел­лек­ту­аль­но­го и творческого тру­да лю­дей, об­ла­дав­ших из­вест­ной сте­пе­нью сво­бо­ды.

По­ня­тие меценатство поя­ви­лось мно­го позд­нее воз­ник­но­ве­ния са­мо­го это­го яв­ле­ния. Так, китайская ис­то­рическая тра­ди­ция на­зы­ва­ет древ­них им­пе­ра­то­ров, ко­то­рые по­ощ­ря­ли ис­кус­ст­ва, при­бли­жа­ли к се­бе по­этов и му­зы­кан­тов и да­же де­ла­ли их са­нов­ни­ка­ми. В эти же вре­ме­на ста­ла воз­ни­кать и ча­ст­ная ини­циа­ти­ва: Кон­фу­ций, оза­бо­чен­ный про­бле­мой под­го­тов­ки гра­мот­ных чи­нов­ни­ков, от­крыл собственную шко­лу. В Ин­дии раз­ви­тие меценатства свя­за­но в пер­вую оче­редь с дея­тель­но­стью пра­ви­те­ля Ашо­ки , при­ло­жив­ше­го, не ску­пясь на сред­ст­ва, боль­шие уси­лия к рас­про­стра­не­нию не толь­ко буд­диз­ма, но и буд­дий­ской куль­ту­ры.

Наи­бо­лее чёт­кие кон­ту­ры меценатство об­ре­ло в Древ­ней Гре­ции и Древ­нем Ри­ме, от­ку­да про­ис­хо­дит и са­мо по­ня­тие (от име­ни бо­га­то­го рим­ля­ни­на Ме­це­на­та, ко­то­рый по­кро­ви­тель­ст­во­вал мо­ло­дым по­этам - Вер­ги­лию, Го­ра­цию, Про­пер­цию). Здесь офор­ми­лись во всём мно­го­об­ра­зии сфе­ры при­ло­же­ния уси­лий ме­це­на­тов (например, «сци­пио­нов кру­жок», су­ще­ст­во­вав­ший на сред­ст­ва знат­ной римской се­мьи, спо­соб­ст­во­вал творческой дея­тель­но­сти фи­ло­со­фов, ис­то­ри­ков, ко­ме­дио­гра­фов и других).

В эпо­ху Сред­не­ве­ко­вья меценатство не ис­чез­ло, но при­об­ре­ло но­вые чер­ты: с од­ной сто­ро­ны, оно об­на­ру­жи­ло вы­ра­жен­ный кур­ту­аз­ный ха­рак­тер (по­кро­ви­тель­ст­во нау­кам и ис­кус­ст­вам си­ци­лий­ско­го ко­ро­ля Ро­же­ра II, гер­цо­гов бур­гунд­ских, в том числе Кар­ла Сме­ло­го, бер­рий­ских и других), с дру­гой - зна­чительную роль в нём иг­ра­ла ка­то­лическая цер­ковь, при­вле­кав­шая к се­бе та­лант­ли­вых ар­хи­тек­то­ров, скульп­то­ров, жи­во­пис­цев, му­зы­кан­тов. На ис­хо­де Сред­не­ве­ко­вья пор­тугальские и испанские ко­ро­ли вы­сту­пи­ли спон­со­ра­ми или ор­га­ни­за­то­ра­ми да­лё­ких за­мор­ских пу­те­ше­ст­вий, которые привели к Ве­ли­ким гео­гра­фи­че­ским от­кры­тиям. Про­дол­жа­ло су­ще­ст­во­вать меценатство и на Вос­то­ке. Яр­кий при­мер это­го яв­ле­ния да­ёт дея­тель­ность ша­хин­ша­ха Хос­ро­ва I Ану­шир­ва­на из ди­на­стии Са­са­ни­дов, ко­то­рый опе­кал учё­ных и ху­дож­ни­ков, пе­ре­во­дчи­ков на пер­сид­ский язык книг с других язы­ков, при­нял у се­бя се­ме­рых греческих фи­ло­со­фов из Пла­то­нов­ской Ака­де­мии в Афи­нах, за­кры­той ви­зантийским императором Юс­ти­ниа­ном I . В этом ря­ду на­хо­ди­лись и ми­ни­ст­ры Ха­ли­фа­та из персидского ро­да Бар­ма­ки­дов (VII век), по­ощ­ряв­шие за­ня­тия ме­ди­ци­ной, ас­т­ро­ло­ги­ей и фи­ло­со­фи­ей. Позд­нее яр­кий при­мер меценатства да­ёт Су­лей­ман I Ка­ну­ни, при бле­стя­щем дво­ре ко­то­ро­го об­ре­та­лись мно­гие по­эты, ху­дож­ни­ки, юве­ли­ры.

На но­вый уро­вень меценатство под­ня­лось в Ев­ро­пе в эпо­ху Воз­ро­ж­де­ния, ко­гда са­мые бо­га­тые и знат­ные се­мей­ст­ва со­рев­но­ва­лись друг с дру­гом и да­же с ко­ро­ля­ми, им­пе­ра­то­ра­ми и па­па­ми рим­ски­ми в ук­ра­ше­нии зам­ков и двор­цов про­из­ве­де­ния­ми луч­ших мас­те­ров сво­его вре­ме­ни, при­гла­ша­ли к се­бе из­вест­ных гу­ма­ни­стов. То­гда же главным образом сло­жи­лись и основные фор­мы меценатства: пря­мые за­ка­зы ху­дож­ни­кам от их по­кро­ви­те­лей, ре­ко­мен­да­ции мас­те­ров другим за­каз­чи­кам, наз­на­че­ние на при­двор­ные долж­но­сти, по­жа­ло­ва­ние зва­ний и (ре­же) ти­ту­лов, пря­мая ма­те­ри­аль­ная под­держ­ка (да­ре­ние де­неж­ных сумм и других цен­но­стей, не­дви­жи­мо­сти, зе­мель­ных уча­ст­ков, по­жиз­нен­ных пен­сий и тому подобного). Сре­ди ме­це­на­тов это­го ис­то­рического пе­рио­да вы­де­ля­лись пред­ста­ви­те­ли се­мей Ме­ди­чи, в том числе Ло­рен­цо Ме­ди­чи (ока­зы­вал по­кро­ви­тель­ст­во Ми­ке­ланд­же­ло, А. По­ли­циа­но и другим), и Гон­за­га, гер­цог Фе­де­ри­го да Мон­те­фельт­ро, гер­цог д’Эсте - по­кро­ви­тель Л. Арио­сто, ко­роль Фран­циск I, с име­нем ко­то­ро­го свя­зан рас­цвет ре­нес­санс­но­го гу­ма­низ­ма во Фран­ции, Ген­ри Риз­ли, 3-й граф Са­ут­гемп­тон, опе­кав­ший У. Шек­спи­ра. При дво­ре императора Свя­щен­ной Римской им­пе­рии Ру­доль­фа II Габс­бур­га в Пра­ге по­ощ­ря­лись изы­ска­ния ал­хи­ми­ков и ас­т­ро­ло­гов. По­кро­ви­тель­ст­во ху­дож­ни­кам ока­зы­ва­ли римские па­пы Сикст IV, Алек­сандр VI, Юлий II, Лев X, Кли­мент VII, Па­вел III, выс­шие цер­ков­ные ие­рар­хи (кар­ди­на­лы Ши­пио­не Бор­ге­зе, Аль­брехт Бран­ден­бург­ский и другие).

В на­ча­ле Но­во­го вре­ме­ни, в пе­ри­од скла­ды­ва­ния аб­со­лю­тиз­ма, ко­лос­саль­ное зна­че­ние при­об­ре­ла фи­гу­ра мо­нар­ха, ко­то­рый ока­зы­вал оп­ре­де­ляю­щее влия­ние на раз­ви­тие куль­ту­ры. Тон всей Ев­ро­пе за­да­вал Лю­до­вик XIV, ко­то­рый вы­сту­пал в ка­че­ст­ве па­тро­на луч­ших дра­ма­тур­гов (Моль­е­ра, Ж. Ра­си­на), мас­те­ров са­до­во-пар­ко­во­го ис­кус­ст­ва (А. Ле­нот­ра), ком­по­зи­то­ров (Ж. Б. Люл­ли) и так далее, соз­дал несколько ака­де­мий. Позд­нее об­ще­ев­ро­пей­скую сла­ву ме­це­на­та при­об­рёл прусский ко­роль Фрид­рих II Ве­ли­кий, вклю­чив­ший в сфе­ру сво­его вни­ма­ния му­зы­кан­тов (бер­лин­ская шко­ла), ху­дож­ни­ков и фи­ло­со­фов (Воль­тер); о про­цве­та­нии на­ук, ис­кусств, об­ра­зо­ва­ния за­бо­ти­лась австрийская эрц­гер­цо­ги­ня Ма­рия Те­ре­зия. Ари­сто­кра­ты - лю­би­те­ли ис­кусств охот­но ока­зы­ва­ли под­держ­ку отдельным ху­дож­ни­кам: Дж. Трис­си­но и Д. Бар­ба­ро - А. Пал­ла­дио, В. Джу­сти­ниа­ни - Ка­ра­вад­жо, мар­киз де Ма­ри­ньи - Н. Пус­се­ну, Э.Ф. Жер­сен - А. Ват­то, аб­бат Сен-Нон - Ж.О. Фра­го­на­ру и Ю. Ро­бе­ру. К круп­ней­шим ме­це­на­там от­но­си­лись венгерские кня­зья Эс­тер­ха­зи. Меценатство рас­про­стра­ня­лось и на нау­ку, в пер­вую оче­редь во­ен­но-ин­же­нер­ную: С. Ле Претр де Во­бан, ра­но оси­ро­тев­ший и вос­пи­тан­ный про­вин­ци­аль­ным свя­щен­ни­ком, су­мел под­нять­ся к вер­ши­нам сла­вы и вла­сти бла­го­да­ря не толь­ко сво­им спо­соб­но­стям к чер­че­нию и ме­ха­ни­ке, но и по­треб­но­сти во­ин­ст­вен­но­го французского аб­со­лю­тиз­ма в та­лант­ли­вых фор­ти­фи­ка­то­рах.

Пе­ре­ход от аг­рар­но­го об­ще­ст­ва к ин­ду­ст­ри­аль­но­му от­ра­зил­ся и на меценатстве. Зна­чи­тель­но рас­ши­рил­ся круг уча­ст­ни­ков ме­це­нат­ской дея­тель­но­сти, по­сколь­ку бур­жуа­зия, по­всю­ду тес­нив­шая ари­сто­кра­тию, уви­де­ла в меценатстве до­пол­нительный ис­точ­ник уси­ле­ния сво­его со­ци­аль­но­го и по­ли­тического влия­ния. Вско­ре, од­на­ко, меценатство ока­за­лось в те­ни бла­го­тво­ри­тель­но­сти, ко­то­рая ока­зы­ва­ла не­по­сред­ст­вен­ное и бо­лее силь­ное пси­хо­ло­гическое воз­дей­ст­вие на об­ще­ст­во, чем меценатство, рас­счи­тан­ное на ме­нее ши­ро­кий круг лиц. Хо­тя бур­жуа­зия до­пол­ни­ла спи­сок зна­ме­ни­тых ме­це­на­тов но­вы­ми име­на­ми (Рот­шиль­ды и другие), са­мо меценатство ос­та­ва­лось пре­имущественно уде­лом ари­сто­кра­тов и мо­нар­хов [су­щественную по­мощь Р. Ваг­не­ру ока­зы­вал ко­роль Ба­ва­рии Люд­виг II (смотрите Лю­до­вик II)]. Раз­но­вид­но­стью меценатства мож­но счи­тать пре­дос­тав­ле­ние воз­мож­но­стей для обу­че­ния и пу­те­ше­ст­вий (пан­сио­нер­ст­во, ча­ст­ные сти­пен­дии и тому подобное).

Но­вый им­пульс меценатство по­лу­чи­ло с рос­том мо­гу­ще­ст­ва промышленных и фи­нан­со­вых мо­но­по­лий. При этом в XIX-XX веках гра­ни­цы меценатства как спе­ци­фической фор­мы со­ци­аль­ной ак­тив­но­сти ста­ли ме­нее от­чёт­ли­вы­ми. Не­ко­то­рые ви­ды по­ощ­ре­ния на­учной и творческой дея­тель­но­сти (Но­бе­лев­ская пре­мия и другие), от­но­си­мые к меценатству, оз­на­ча­ют, в пер­вую оче­редь, об­щественное при­зна­ние за­слуг оп­ре­де­лён­ных учё­ных или пи­са­те­лей и толь­ко за­тем - соз­да­ние до­пол­нительных ус­ло­вий для их твор­че­ст­ва. Со­хра­ня­лось ин­ди­ви­ду­аль­ное меценатство (например, в Ев­ро­пе по­я­ви­лись му­зеи, ос­но­ван­ные ча­ст­ны­ми ли­ца­ми - Г. Тей­том, П. Люд­ви­гом, Г.Г. Тис­се­ном-Бор­не­ми­сой, Х. Крёл­лер-Мюл­лер, Х. Хор­ном, Г. Гюль­бен­кя­ном и другими). Вме­сте с тем сфор­ми­ро­ва­лись и раз­ви­ва­лись ин­сти­ту­ты под­держ­ки куль­ту­ры: ча­ст­ные, об­щественные или государственные фон­ды и ор­га­ни­за­ции. Они вы­де­ля­ют сти­пен­дии, пре­мии и гран­ты как отдельным учё­ным, так и зна­чительным кол­лек­ти­вам (уни­вер­си­те­там, ла­бо­ра­то­ри­ям, те­ат­рам, га­ле­ре­ям) или це­лым на­прав­ле­ни­ям в нау­ке и ху­дожественном твор­че­ст­ве. Осо­бен­но мощ­но в XX веке фе­но­мен меценатства раз­вил­ся в США (Гуг­ген­хей­мы, Рок­фел­ле­ры, Э. Кар­не­ги, Э.У. Мел­лон, Г.К. Фрик, П. Гет­ти и другие). То­гда же воз­ни­ка­ет спон­сор­ст­во, в ко­то­ром мо­гут при­сут­ст­во­вать эле­мен­ты ме­це­нат­ст­ва.

За­труд­ни­тель­ной бы­ва­ет иден­ти­фи­ка­ция в ка­чест­ве М. та­ких форм по­ощ­ре­ния, как зна­чи­тель­но за­вы­шен­ные го­но­ра­ры, осо­бен­но это ха­рак­тер­но для М. в спор­те. Столь же слож­ной пред­став­ля­ет­ся и про­бле­ма взаи­мо­дей­ст­вия М. и го­су­дар­ст­ва. По тра­ди­ции, ухо­дя­щей в древ­ность и Сред­не­ве­ко­вье, власть вы­сту­па­ла од­ним из са­мых глав­ных субъ­ек­тов М., те­перь же её роль ста­но­вит­ся не столь оче­вид­ной, по­сколь­ку от го­су­дар­ст­ва ожи­да­ют не М., а сис­тем­ной и санк­цио­ни­ро­ван­ной об­ще­ст­вом че­рез пред­ста­вит. уч­ре­ж­де­ния под­держ­ки нау­ки и куль­ту­ры. Воз­ни­ка­ют но­вые фор­мы на­прав­ле­ния фи­нан­со­вых по­то­ков в эту сфе­ру.

В ус­ло­ви­ях гло­ба­ли­за­ции М. пе­ре­ша­ги­ва­ет нац. гра­ни­цы и чер­па­ет свои ре­сур­сы не толь­ко из ча­ст­ных на­цио­наль­ных, но и ме­ж­ду­нар. фон­дов. М. мо­жет реа­ли­зо­вать­ся и в про­ек­тах офиц. ме­ж­ду­нар. ор­га­ни­за­ций: напр., ча­ст­ные ком­па­нии в ка­че­ст­ве спон­со­ров или ме­це­на­тов име­ют воз­мож­ность уча­ст­во­вать в про­ек­тах ЮНЕСКО или в про­ек­тах, осу­ще­ст­в­ляе­мых на ос­но­ве меж­пра­ви­тель­ст­вен­ных со­гла­ше­ний. Вы­росло зна­че­ние ме­недж­мен­та спон­сор­ских ор­га­ни­за­ций, ко­то­рые пре­до­став­ля­ют по­мощь с учё­том оп­ре­де­лён­ных по­ли­тич. и идео­ло­гич. пред­поч­те­ний, пре­вра­щая М., та­ким об­ра­зом, в до­пол­нит. ин­ст­ру­мент влия­ния на ми­ро­вое со­об­ще­ст­во. М. во мно­гих стра­нах ре­гу­ли­ру­ет­ся за­ко­но­да­тель­ст­вом, ко­то­рое пре­ду­смат­ри­ва­ет на­ло­го­вые льго­ты для ме­це­на­тов, напр.: в США – за­кон, при­ня­тый Кон­грес­сом по­сле 1-й ми­ро­вой вой­ны (имел цель под­дер­жать эко­но­мич. рост), во Фран­ции – За­кон о ме­це­нат­ст­ве, ас­со­циа­ци­ях и фон­дах 2003 (по­ощ­ря­ет дей­ст­вия, осу­ще­ст­в­ляе­мые в об­ществ. ин­те­ре­сах), в Бра­зи­лии – за­ко­ны о фи­нан­со­вом сти­му­ли­ро­ва­нии (пер­вый дей­ст­во­вал в 1986–1990, но­вый – с 1990; спо­соб­ст­ву­ют про­дви­же­нию нац. куль­ту­ры в за­ру­беж­ные стра­ны).

Ме­це­нат­ст­во в Рос­сии. Пер­вые при­ме­ры ме­це­нат­ской дея­тель­но­сти из­вест­ны с 17 в. Воз­ник­но­ве­ние М. в пред­при­нима­тель­ской сре­де свя­за­но со Стро­га­новы­ми, бла­го­да­ря ко­то­рым сло­жи­лась стро­га­нов­ская шко­ла ико­но­пи­си, ши­тья, юве­лир­но­го ис­кус­ст­ва, рас­цве­ло стро­га­нов­ское де­ре­вян­ное зод­че­ст­во. Стро­га­но­вы так­же по­кро­ви­тель­ст­во­ва­ли «сво­ему слу­жи­ло­му че­ло­ве­ку», ком­по­зи­то­ру и ди­ри­жё­ру Н. П. Ди­лец­ко­му. Ре­фор­мы Пет­ра I, при­нёс­шие в стра­ну дух ев­роп. Про­све­ще­ния, спо­соб­ст­во­ва­ли при­об­ще­нию зна­ти к М. Его ис­то­ки об­на­ру­жи­ва­ют­ся в кол­лек­цио­ни­ро­ва­нии и со­би­ра­тель­ст­ве, раз­ви­вав­ших­ся на­ря­ду со строи­тель­ст­вом двор­цов и уса­деб. Кол­лек­ции Ше­ре­ме­те­вых, Стро­га­но­вых, Де­ми­до­вых, Ру­мян­це­вых, Юсу­по­вых, Ор­ло­вых, Ба­ря­тин­ских, Ме­щер­ских, Бе­ло­сель­ских-Бе­ло­зер­ских, Те­ни­ше­вых и др. позд­нее лег­ли в ос­но­ву круп­ных му­зей­ных фон­дов, ху­дож. га­ле­рей, биб­лио­тек. Рас­цвет дво­рян­ско­го М. при­шёл­ся на вре­мя цар­ст­во­ва­ния имп. Ека­те­ри­ны II и имп. Алек­сан­д­ра I (по­след­няя треть 18 – 1-я четв. 19 вв.). Ека­те­ри­на II объ­яв­ля­ла се­бя по­кро­ви­тель­ни­цей на­ук и ис­кусств и при­вле­ка­ла в эти об­лас­ти по­жерт­во­ва­ния, имев­шие не­ред­ко об­ще­на­цио­наль­ное зна­че­ние. На по­жерт­во­ва­ния П. А. Де­ми­до­ва в Мо­ск­ве от­кры­то пер­вое в Рос­сии ком­мер­че­ское учи­ли­ще (1772), круп­ные сум­мы он жерт­во­вал на соз­да­ние нар. учи­лищ и Моск. ун-ту.

Его пле­мян­ник П. Г. Де­ми­дов по­да­рил Моск. ун-ту в 1803 ка­би­нет ес­теств. ис­то­рии, а так­же кол­лек­ции жи­вот­ных и ми­не­ра­лов, в 1803–05 – биб­лио­те­ку, в 1806 – минц-ка­би­нет. При его по­мо­щи уч­ре­ж­де­но Яро­слав­ское уч-ще выс­ших на­ук (с 1833 Де­ми­дов­ский ли­цей) и от­крыт ун-т в Кие­ве (1834). По за­ка­зу А. К. Ра­зу­мов­ско­го Л.ван Бет­хо­вен на­пи­сал три квар­те­та (т. н. Рус­ские квар­те­ты). Гр. А. С. Стро­га­нов под­дер­жи­вал по­этов и пи­са­те­лей Г. Р. Дер­жа­ви­на, Д. И. Фон­ви­зи­на, И. А. Кры­ло­ва, Н. И. Гне­ди­ча, ху­дож­ни­ков Д. Г. Ле­виц­ко­го, О. А. Ки­прен­ско­го, скульп­то­ра И. П. Мар­то­са, ком­по­зи­то­ра Д. С. Борт­нян­ско­го, арх. А. Н. Во­ро­ни­хи­на. Ме­це­на­ты кн. И. А. Га­га­рин, П. А. Ки­кин, гр. А. И. Дмит­ри­ев-Ма­мо­нов ос­но­ва­ли в 1820 в С.-Пе­тер­бур­ге Об-во по­ощ­ре­ния ху­дож­ни­ков (c 1882 Об­ще­ст­во по­ощ­ре­ния ху­до­жеств), ко­то­рое про­во­ди­ло вы­став­ки, кон­кур­сы мо­ло­дых да­ро­ва­ний. С. Г. Стро­га­нов в 1825 от­крыл «бес­плат­ную ри­со­валь­ную шко­лу, при­спо­соб­лен­ную к ис­кус­ст­вам и ре­мёс­лам» в Мо­ск­ве, из­вест­ную за­тем как Стро­га­нов­ское уч-ще (ны­не Моск. гос. ху­до­же­ст­вен­но- про­мыш­лен­ная ака­де­мия им. С. Г. Стро­га­но­ва). На сред­ст­ва гр. Н. П. Ру­мян­це­ва сна­ря­жа­лись на­уч. экс­пе­ди­ции, ко­раб­ли для кру­го­свет­но­го пла­ва­ния, из­да­ва­лись ис­то­рич. ис­точ­ни­ки, соз­данРу­мян­цев­ский му­зей. Цен­ное со­б­ра­ние кар­тин свет­лей­ше­го кн. А. А. Без­бо­род­ко его на­след­ни­ка­ми бы­ло пе­ре­да­но в дар АХ и ста­ло ос­но­вой от­кры­той в её сте­нах Ку­ше­лев­ской га­ле­реи (ны­не боль­шин­ст­во кар­тин из со­ста­ва кол­лек­ции хра­нит­ся в Эр­ми­та­же). Во 2-й тре­ти 19 в. вид­ны­ми кол­лек­цио­не­ра­ми и ме­це­на­та­ми ста­но­ви­лись круп­ные чи­нов­ни­ки. Напр., ди­рек­тор Поч­то­во­го деп-та Ф. И. Пря­ниш­ни­ков при­об­ре­тал про­из­ве­де­ния моло­дых ну­ж­даю­щих­ся ху­дож­ни­ков, а позд­нее – кар­ти­ны мн. вы­даю­щих­ся рус. мас­те­ров (его кол­лек­ция в 1865 при­об­ре­те­на каз­ной, ны­не – в ГТГ).

Во 2-й пол. 19 в. дво­рян­ское М. по­те­ря­ло свою ве­ду­щую роль, хо­тя про­дол­жа­ло ока­зы­вать за­мет­ное влия­ние на раз­ви­тие иск-ва, нау­ки и об­ра­зо­ва­ния. Но­вый подъ­ём М. свя­зан в осн. с на­коп­ле­ни­ем круп­ных ка­пи­та­лов, рос­том об­ществ. ак­тив­но­сти ку­пе­че­ст­ва и тор­го­во-пром. бур­жуа­зии, бла­го­да­ря ко­то­рым М. ста­ло мас­со­вым яв­ле­ни­ем. Зна­чит. часть пред­при­ни­ма­те­лей бы­ли вы­ход­ца­ми из кре­сть­ян­ст­ва, из ста­ро­об­рядч. сре­ды и про­яв­ля­ли боль­ший ин­те­рес к на­род­ным, пра­во­слав­ным кор­ням и тра­ди­ци­ям рус. куль­ту­ры. Мн. вид­ные ме­це­на­ты про­шли слож­ный путь раз­ви­тия от за­час­тую не­осоз­нан­но­го, сти­хий­но­го ув­ле­че­ния со­би­ра­тель­ст­вом до соз­да­ния кол­лек­ций нац. зна­че­ния, осу­ще­ст­в­ле­ния круп­ных про­ек­тов в об­лас­ти куль­ту­ры и про­све­ще­ния. Они со­дей­ст­во­ва­ли соз­да­нию в ко­рот­кие сро­ки нац. шко­лы в изо­бра­зит., му­зы­каль­ном иск-ве, способствовали оз­на­ком­ле­нию об­ра­зо­ван­ной об­ще­ст­вен­но­сти в Рос­сии с до­сти­же­ния­ми ми­ро­вой куль­ту­ры, вне­сли боль­шой вклад в соз­да­ние об­ще­дос­туп­ных ху­дож. га­ле­рей, му­зе­ев, ча­ст­ных опер, биб­лио­тек, дра­ма­тич. те­ат­ров, на­род­ных до­мов, под­го­то­ви­ли поч­ву для ши­ро­ко­го при­зна­ния рус. иск-ва за ру­бе­жом. С кон. 19 в. рос. ме­це­на­ты под­дер­жи­ва­ли но­вые на­прав­ле­ния в раз­ви­тии рус. иск-ва, куль­ту­ры в це­лом.

Круп­ней­шим цен­тром М. яв­ля­лась Мо­ск­ва. В 1840–50-е гг. и позд­нее здесь сло­жи­лись боль­шие ху­дож. со­б­ра­ния, при­над­ле­жав­шие куп­цам В. А. Ко­ко­ре­ву, К. Т. Сол­да­тён­ко­ву, Г. И. Хлу­до­ву (из ро­да Хлу­до­вых), С. А. Ма­зу­ри­ну, И. И. Чет­ве­ри­ко­ву, С. Н. Мо­со­ло­ву и др. Од­ну из наи­бо­лее цен­ных ху­дож. кол­лек­ций в ис­то­рии Рос­сии со­брал П. М. Треть­я­ков, ко­то­рый пе­ре­дал её вме­сте с кол­лек­ци­ей умер­ше­го бра­та С. М. Треть­я­ко­ва в 1892 в дар Моск. го­род­ско­му об­ществ. управ­ле­нию; в 1893 от­кры­та Го­р. ху­дож. га­ле­рея П. и С. Треть­я­ко­вых (ны­не Треть­я­ков­ская га­ле­рея).

Ве­ли­ка роль М. в раз­ви­тии отеч. му­зы­каль­ной куль­ту­ры. Н. Ф. фон Мекк (см. в ст. Мек­ки) в 1876–90 ре­гу­ляр­но пе­ре­да­ва­ла де­неж­ные сум­мы П. И. Чай­ков­ско­му (ни­ког­да не встре­тив­шись с ним лич­но) и при­гла­ша­ла его ле­том жить в сво­ей под­мос­ков­ной усадь­бе Пле­щее­во, соз­да­вая ему бла­го­при­ят­ные ус­ло­вия для твор­че­ст­ва. Г. Г. Со­ло­дов­ни­ков, Аб­ри­ко­со­вы, Мо­ро­зо­вы, К. Т. Сол­да­тён­ков вне­сли осн. сред­ст­ва на строи­тель­ст­во зда­ния Моск. кон­сер­ва­то­рии (ос­таль­ные день­ги по­жерт­во­вал имп. Алек­сандр III), а С. П. фон Дер­виз по­да­рил Боль­шо­му за­лу кон­сер­ва­то­рии ор­ган. М. П. Бе­ля­ев ос­но­вал из­да­тель­ст­во в Лейп­ци­ге для пуб­ли­ка­ции про­из­ве­де­ний рус. ком­по­зи­то­ров (Н. А. Рим­ско­го-Кор­са­ко­ва, А. К. Гла­зу­но­ва, А. К. Ля­до­ва и др.), фи­нан­си­ро­вал кон­цер­ты, где испол­ня­лись их про­из­ве­де­ния, уч­ре­дил еже­год­ную Глин­кин­скую пре­мию. Из­да­ние со­чи­не­ний ком­по­зи­то­ров, в т. ч. А. Н. Скря­би­на, С. С. Про­кофь­е­ва, И. Ф. Стра­вин­ско­го, про­дол­жил С. А. Ку­се­виц­кий, раз­вер­нув­ший ши­ро­кую кон­церт­ную и му­зы­каль­но-про­све­ти­тель­ную дея­тель­ность. С. И. Зи­мин от­крыл свой Опер­ный те­атр в Мо­ск­ве (1904). М. К. Мо­ро­зо­ва ма­те­ри­аль­но под­дер­жи­ва­ла отеч. ком­по­зи­то­ров, в т. ч. А. Н. Скря­би­на.

С. И. Ма­мон­тов и М. К. Те­ни­ше­ва ак­тив­но спо­соб­ст­во­ва­ли раз­ви­тию це­лых от­рас­лей но­во­го рус. ис­кус­ст­ва (опе­ры – Частная русская опера; иск-ва те­ат­раль­ной де­ко­ра­ции и де­ко­ра­тив­но-при­клад­но­го иск-ва – ма­стер­ские в Та­лаш­ки­но), вос­соз­да­нию рус. сти­ля в изо­бра­зит. иск-ве, по­ло­жи­ли на­ча­ло фи­нан­си­ро­ва­нию ж. «Мир ис­кус­ст­ва» (1898).

Ме­це­на­ты жерт­во­ва­ли сред­ст­ва на рес­тав­ра­цию и вос­ста­нов­ле­ние па­мят­ни­ков ис­то­рии и ар­хи­тек­ту­ры, соз­да­ние му­зе­ев и др. куль­тур­ных цен­тров. А. А. Ти­тов со­дей­ст­во­вал рес­тав­ра­ции ан­самб­ля Крем­ля в Рос­то­ве Ве­ли­ком, от­кры­тию Рос­тов­ско­го му­зея древ­но­стей (1885). Сер­гей Т. Мо­ро­зов соз­дал в Мо­ск­ве Му­зей кус­тар­ных из­де­лий (1885; ны­не Фонд нар. ху­дож. про­мы­слов РФ). Ю. С. Не­ча­ев-Маль­цев взял на се­бя осн. рас­хо­ды по воз­ве­де­нию и ук­ра­ше­нию зда­ния и при­об­ре­те­нию ве­щей для кол­лек­ций Му­зея изящ­ных ис­кусств в Мо­ск­ве (ны­не ГМИИ). Сав­ва Т. Мо­ро­зов был од­ним из гл. жерт­во­ва­те­лей на дея­тель­ность МХТ. Д. Г. Бу­ры­лин уч­ре­дил на свои сред­ст­ва Му­зей пром-сти и иск-ва в Ива­но­во-Воз­не­сен­ске (1915; ны­не г. Ива­но­во). А. И. Ку­инд­жи по­жерт­во­вал своё со­стоя­ние на под­держ­ку ху­дож. об­ществ и ху­дож­ни­ков.

Со­б­ра­ния ча­ст­ных кол­лек­цио­не­ров со­ста­ви­ли ос­но­ву мн. му­зе­ев и биб­лио­тек. М. К. Мо­ро­зо­ва в 1910 по­жерт­во­ва­ла Треть­я­ков­ской га­ле­рее ху­дож. со­б­ра­ние сво­его по­кой­но­го му­жа М. А. Мо­ро­зо­ва (ны­не хра­нит­ся в ГТГ, ГМИИ, Эр­ми­та­же). А. П. Бах­ру­шин за­ве­щал об­шир­ную и цен­ную б-ку Ру­мян­цев­ско­му му­зею, а кол­лек­цию кар­тин, ри­сун­ков, фар­фо­ра, из­де­лий из брон­зы, со­б­ра­ние ми­ниа­тюр, та­ба­ке­рок и др. – Ис­то­рич. му­зею в Мо­ск­ве (ны­не ГИМ). А. А. Бах­ру­шин в 1913 пе­ре­дал в дар Пе­терб. АН своё един­ст­вен­ное в ми­ре со­б­ра­ние по ис­то­рии рус. и зап.-ев­роп. те­ат­ра, на ос­но­ве ко­то­ро­го в Мо­ск­ве соз­дан Те­ат­раль­ный му­зей (ны­не Гос. центр. те­ат­раль­ный му­зей им. А. А. Бах­ру­ши­на). Вы­даю­щи­ми­ся кол­лек­цио­не­ра­ми бы­ли бр. Щу­ки­ны. П. И. Щу­кин со­ста­вил ог­ром­ную кол­лек­цию рус. и вост. древ­но­стей, вклю­чав­шую бы­то­вую и цер­ков­ную ут­варь, ору­жие, тка­ни, ков­ры, шпа­ле­ры, ши­тьё, и в 1905 пе­ре­дал ор­га­ни­зо­ван­ный им му­зей Ис­то­рич. му­зею. С дея­тель­но­стью С. И. Щу­ки­на свя­зан пе­ре­ход к кол­лек­цио­ни­ро­ва­нию в пред­при­ни­ма­тель­ской сре­де но­вей­шей ев­роп. жи­во­пи­си. В 1907 он сде­лал своё со­б­ра­ние дос­туп­ным для по­се­ще­ния; за­ве­щал его Треть­я­ков­ской га­ле­рее. Кол­лек­ции но­вей­шей франц. жи­во­пи­си С. И. Щу­ки­на и брать­ев М. А. и И. А. Мо­ро­зо­вых (ны­не на­хо­дят­ся в ГМИИ и Эр­ми­та­же) ока­за­ли боль­шое влия­ние на раз­ви­тие но­во­го рус. ис­кус­ст­ва.

В по­след­ней тре­ти 19 – нач. 20 вв. по­все­ме­ст­но пред­ста­ви­те­ли раз­ных сло­ёв на­се­ле­ния ос­но­вы­ва­ли и со­дер­жа­ли биб­лио­те­ки, учеб­ные за­ве­де­ния, уч­ре­ж­да­ли сти­пен­дии при них. Ба­рон А. Л. Штиг­лиц пе­ре­дал круп­ные сред­ст­ва на ну­ж­ды С.-Пе­терб. ком­мерч. уч-ща, на его день­ги ос­но­ва­но (1876) и со­дер­жа­лось од­но из пер­вых в Рос­сии учи­лищ тех­нич. ри­со­ва­ния (но­си­ло его имя), а так­же ху­дож.-пром. му­зей и б-ка при нём (мн. при­об­ре­те­ния для со­б­ра­ния это­го му­зея сде­ла­ны зя­тем Штиг­ли­ца, А. А. По­лов­цо­вым). На сред­ст­ва А. С. Губ­ки­на по­строе­но и ос­на­ще­но Кун­гур­ское тех­нич. уч-ще (1877). В. А. Мо­ро­зо­ва по­жерт­во­ва­ла день­ги на соз­да­ние бес­плат­ной биб­лио­те­ки-чи­таль­ни им. И. С. Тур­ге­не­ва (1885), Пре­чис­тен­ских кур­сов для ра­бо­чих (1897) в Мо­ск­ве, Моск. го­род­ско­го на­род­но­го ун-та им. А. Л. Ша­няв­ско­го (1908), на её сред­ст­ва так­же из­да­ва­лись газ. «Рус­ские ве­до­мо­сти», жур­на­лы «Рус­ское бо­гат­ст­во» и «Рус­ская мысль» (совм. с К. Т. Сол­да­тён­ко­вым).

Зна­чит. вни­ма­ние ме­це­на­ты уде­ля­ли раз­ви­тию нау­ки. П. Н. Де­ми­дов в 1831 ос­но­вал Де­ми­дов­ские пре­мии, при­зван­ные со­дей­ст­во­вать «пре­ус­пея­нию на­ук сло­вес­но­сти и про­мыш­лен­но­сти в сво­ём оте­че­ст­ве». Д. П. Ря­бу­шин­ский ос­но­вал (1904) и фи­нан­си­ро­вал пер­вую в Ев­ро­пе Аэ­ро­ди­на­мич. ла­бо­ра­то­рию (с 1915 ин­сти­тут) в име­нии Ку­чи­но под Мо­ск­вой. Во­ло­год­ский ку­пец Х. С. Ле­ден­цов за­ве­щал своё со­стоя­ние на соз­да­ние Об-ва со­дей­ст­вия ус­пе­хам опыт­ных на­ук и их прак­тич. при­ме­не­ний (см. Ле­ден­цо­ва об­ще­ст­во). А. М. Си­би­ря­ков со­дей­ст­во­вал ор­га­ни­за­ции по­ляр­ных экс­пе­ди­ций, изу­че­нию и ос­вое­нию вод­ных и су­хо­пут­ных пу­тей со­об­ще­ния в Си­би­ри, Арк­ти­ке и на Даль­нем Вос­то­ке, уч­ре­дил (1883) пре­мии за луч­шие со­чи­не­ния по ис­то­рии Си­би­ри (при­су­ж­да­лись до 1914). Н. В. Меш­ков в 1916 вы­де­лил зна­чит. сред­ст­ва для соз­да­ния Перм­ско­го от­де­ле­ния Пет­ро­град­ско­го ун-та (ны­не Перм­ский гос. нац. ис­сле­до­ва­тель­ский ун-т).

Раз­ви­тию М. спо­соб­ст­во­вал при­мер чле­нов рос. имп. фа­ми­лии. Они ини­ции­ро­ва­ли, под­дер­жи­ва­ли разл. на­чи­на­ния в об­лас­ти куль­ту­ры и про­све­ще­ния, при­сут­ст­во­ва­ли на це­ре­мо­ни­ях от­кры­тия об­ще­ст­вен­но зна­чи­мых объ­ек­тов куль­ту­ры, под­чёр­ки­вая тем са­мым их зна­че­ние, вы­сту­па­ли не­по­сред­ст­вен­но в ка­че­ст­ве ме­це­на­тов и кол­лек­цио­не­ров. Кол­лек­ция имп. Алек­сан­д­ра III лег­ла в ос­но­ву Рус. му­зея в С.-Пе­тер­бур­ге (ны­не ГРМ). Наи­бо­лее вы­даю­щие­ся ме­це­на­ты на­гра­ж­да­лись чи­на­ми, ор­де­на­ми и по­томств. дво­рян­ст­вом.

В кон. 19 – нач. 20 вв. в свя­зи с ком­мер­циа­ли­за­ци­ей куль­ту­ры и пре­вра­ще­ни­ем мн. ви­дов ис­кус­ст­ва (напр., ху­дож. фо­то­гра­фии, ки­но, иск-ва по­ли­гра­фич. оформ­ле­ния кни­ги) в до­ход­ное де­ло раз­ви­тию куль­ту­ры и иск-ва ста­ли так­же спо­соб­ст­во­вать пред­при­ни­ма­те­ли – ини­циа­то­ры и ор­га­ни­за­то­ры ху­дож. про­из­вод­ст­ва, ан­тре­пре­нё­ры. В об­лас­ти из­да­тель­ско­го и ху­доже­ст­вен­но-из­да­тель­ско­го де­ла та­ки­ми пред­при­ни­ма­те­ля­ми бы­ли Н. П. Ря­бу­шин­ский, М. О. Вольф, И. Н. Кне­бель, И. Д. Сы­тин, бр. Са­баш­ни­ко­вы, А. С. Су­во­рин и др., в об­лас­ти ху­дож. фо­тогра­фии и ки­но – вла­де­лец фо­то­гра­фич. фир­мы и при­двор­ный фо­то­граф А. К. Ягель­ский, жур­на­лист и фо­то­кор­рес­пон­дент А. О. Дран­ков, по­ста­вив­ший пер­вый рос. иг­ро­вой фильм на те­му отеч. ис­то­рии – «По­ни­зо­вая воль­ни­ца» (о С. Т. Ра­зи­не, 1908), а так­же А. А. Хан­жон­ков – один из круп­ней­ших пред­при­ни­ма­те­лей в об­лас­ти ки­не­ма­то­гра­фии в до­ре­во­люц. Рос­сии. С. П. Дя­ги­лев сыг­рал ис­клю­чит. роль в под­держ­ке но­вых на­прав­ле­ний отеч. иск-ва, про­па­ган­де его за ру­бе­жом, оз­на­ком­ле­нии рус. об­ще­ст­ва с луч­ши­ми об­раз­ца­ми ев­роп. иск-ва.

По­сле Окт. ре­во­лю­ции 1917 М. прак­тически пе­ре­ста­ло су­ще­ст­во­вать в свя­зи с ли­к­ви­да­ци­ей ча­ст­но­го ка­пи­та­ла и при­ня­ти­ем го­су­дар­ст­вом на се­бя все­объ­емлю­ще­го фи­нан­си­ро­ва­ния куль­ту­ры, нау­ки и про­све­ще­ния; круп­ные ча­ст­ные соб­ра­ния бы­ли на­цио­на­ли­зи­ро­ва­ны и пе­реда­ны в гос. му­зеи и уч­ре­ж­де­ния куль­ту­ры. В СССР М. рас­смат­ри­ва­лось как ан­ти­со­ци­аль­ное, бур­жу­аз­ное яв­ле­ние, не­со­вмес­ти­мое с при­ро­дой со­циа­ли­стич. об­ще­ст­ва.

Воз­ро­ж­де­ние М. в Рос­сии на­ча­лось в хо­де пе­ре­строй­ки в кон. 1980-х гг. Бы­ли уч­ре­ж­де­ны Сов. фонд куль­ту­ры (1986, ны­не Рос. фонд куль­ту­ры), Ме­ж­ду­нар. Де­ми­дов­ский фонд (1992), Ме­ж­ду­нар. бла­го­тво­рит. фонд Вла­ди­ми­ра Спи­ва­ко­ва (1994), Фонд Мсти­сла­ва Рос­тро­по­ви­ча по под­держ­ке мо­ло­дых му­зы­кан­тов (1997), Центр опер­но­го пе­ния Га­ли­ны Виш­нев­ской (2002), Фонд Ми­ха­и­ла Про­хо­ро­ва (Бла­го­тво­рит. фонд куль­тур­ных ини­циа­тив; 2004) и др. Под­держ­ку нау­ке и куль­ту­ре ока­зы­ва­ют не­ко­то­рые круп­ней­шие ком­па­нии («Газ­пром», ЛУКОЙЛ и др.), воз­ник­ли клу­бы и объ­еди­не­ния ме­це­на­тов («Дя­ги­лев-центр» в Мо­ск­ве, «Ме­це­нат-клуб» в С.-Пе­тер­бур­ге и др.).

Дополнительная литература:

Кар­но­вич Е. П. За­ме­ча­тель­ные бо­гат­ст­ва ча­ст­ных лиц в Рос­сии. 2-е изд. СПб., 1885. М., 1992;

Го­род­ские уч­ре­ж­де­ния Мо­ск­вы, ос­но­ван­ные на по­жерт­во­ва­ния, и ка­пи­та­лы, по­жерт­во­ван­ные мо­с­ков­ско­му го­род­ско­му об­ще­ст­вен­но­му управ­ле­нию в те­че­ние 1863–1904 гг. М., 1906;

Мо­ск­ва в ее про­шлом и на­стоя­щем. М., 1909–1912. Вып. 1–12;

Бо­ха­нов А. Н. Кол­лек­цио­не­ры и ме­це­на­ты в Рос­сии. М., 1989;

Ду­мо­ва Н. Г. Мо­с­ков­ские ме­це­на­ты. М., 1992;

Дем­ская А. А., Се­ме­но­ва Н.Ю. У Щу­ки­на, на Зна­мен­ке... М., 1993;

Бот­ки­на А. П.П. М. Треть­я­ков в жиз­ни и ис­кус­ст­ве. 5-е изд. М., 1995;

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Автор статьи: М. Л. Гав­лин (ме­це­нат­ст­во в Рос­сии).

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