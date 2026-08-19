МЕЦЕНАТ, ГАЙ ЦИЛЬНИЙ (лат. Gaius Cilnius Maecenas)

Римский государственный деятель.

Меценат был родом из семьи римских всадников, восходящей к этрусским царям. Ближайший советник и доверенное лицо Октавиана Августа, он был посредником при заключении перемирий с Марком Антонием (40 и 37 гг. до н.э.) и разоблачил заговор Эмилия Лепида (30 г. до н.э.).

Меценат не занимал никаких официальных должностей, но вместе с Агриппой принимал участие во всех мероприятиях Августа по упрочению власти и был очень влиятельной фигурой. После заговора Теренция Варрона Мурены, брата жены Мецената, отношения между Августом и Меценатом несколько охладели, но формального разрыва не произошло. Свое огромное имущество, часть которого составило конфискованное имущество осужденных Августом, Меценат завещал императору.

Меценат был ключевой фигурой в культурной политике Августа. Он собрал вокруг себя группу молодых поэтов и писателей, которым оказывал покровительство и поддерживал материально. В их число входили Вергилий, Гораций , Проперций , Варий Руф, Валгий Руф, Домиций Марс, Эмилий Макр . Вергилию Меценат оказал поддержку в возвращении отнятого имения, Горацию подарил поместье. Кроме того, Меценат и сам занимался литературой: написал диалог «Прометей», сочинение «О заботе о себе» (De culto suo), «Похвалу Октавии», которые поражали современиков небрежностью и странными неологизмами.

Исторические источники :

Светоний. Август; Тацит. Анналы, VI;

Дион Кассий. Римская история;

Схолии к Горацию.

Издание фрагментов :

Fragmenta poetarum Latinorum epicorum et lyricorum praeter Ennium et Lucilium. Stuttgart, 1995.

Иллюстрация :

Современный бюст Мецената. Ирландия, Гэлвей.