МЕЦЦО-СОПРАНО
МЕЦЦО-СОПРАНО - женский голос, средний между сопрано и контральто.
Диапазон от «ля» («си-бемоль») малой октавы до «ля» («си-бемоль») 2-й октавы. Характерны полнота звучания в среднем регистре и наличие нижнего грудного регистра. Используется в сольном и ансамблевом пении; в хоре этому голосу соответствует партия «первого альта». Для меццо-сопрано написаны партии Марфы и Марины Мнишек («Хованщина» и «Борис Годунов» М.П. Мусоргского), Графини («Пиковая дама» П.И. Чайковского), Амнерис («Аида» Дж. Верди), Кармен («Кармен» Ж. Бизе), Далилы («Самсон и Далила» К. Сен-Санса), Кундри («Парсифаль» Р. Вагнера) и другие. Особая разновидность - колоратурное меццо-сопрано (Анджелина и Розина в операх «Золушка» и «Севильский цирюльник» Дж. Россини). Среди выдающихся певиц (меццо-сопрано) - Н.А. Обухова, М.П. Максакова, И.К. Архипова, Е.В. Образцова, Т.И. Синявская, Дж. Бейкер, Т. Берганса, К. Людвиг.