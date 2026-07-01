МЕЦЦО-СОПРАНО

МЕЦЦО-СОПРАНО - жен­ский го­лос, сред­ний ме­ж­ду со­пра­но и кон­траль­то .

Диа­па­зон от «ля» («си-бе­моль») ма­лой ок­та­вы до «ля» («си-бе­моль») 2-й ок­та­вы. Ха­рак­тер­ны пол­но­та зву­ча­ния в сред­нем ре­ги­ст­ре и на­ли­чие ниж­не­го груд­но­го ре­ги­ст­ра. Ис­поль­зу­ет­ся в соль­ном и ан­самб­ле­вом пе­нии; в хо­ре это­му го­ло­су со­от­вет­ст­ву­ет пар­тия «пер­во­го аль­та». Для меццо-сопрано на­пи­са­ны пар­тии Мар­фы и Ма­ри­ны Мни­шек («Хо­ван­щи­на» и «Бо­рис Го­ду­нов» М.П. Му­сорг­ско­го ), Гра­фи­ни («Пи­ко­вая да­ма» П.И. Чай­ков­ско­го), Ам­не­рис («Аи­да» Дж. Вер­ди), Кар­мен («Кар­мен» Ж. Би­зе), Да­ли­лы («Сам­сон и Да­ли­ла» К. Сен-Сан­са), Кун­д­ри («Пар­си­фаль» Р. Ваг­не­ра) и другие. Осо­бая раз­но­вид­ность - ко­ло­ра­тур­ное меццо-сопрано (Анд­же­ли­на и Ро­зи­на в опе­рах «Зо­луш­ка» и «Се­виль­ский ци­рюль­ник» Дж. Рос­си­ни). Сре­ди вы­даю­щих­ся пе­виц (меццо-сопрано) - Н.А. Обу­хова , М.П. Мак­са­ко­ва, И.К. Ар­хи­по­ва, Е.В. Об­раз­цо­ва, Т.И. Си­няв­ская, Дж. Бей­кер, Т. Бер­ган­са, К. Люд­виг.

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