МЕЦАРЕНЦ Мисак Карапетович
Армянский поэт.
Родился в семье торговца. Учился в г. Марзван (Мерзифон) и в Константинополе. Дебютировал в печати в 1903. При жизни выпустил два поэтич. сб-ка: «Радуга» («Циацан») и «Новые песни» («Нор тахер», оба 1907); в последний вошёл написанный под влиянием Григора Нарекаци цикл стихотворений «Быть мне, быть» («Еллаи, Еллаи»). Продолжив традиции арм. романтиков (М. Пешикташляна, П. Дуряна), обогатил арм. поэзию космич. образностью в духе европ. символизма(другие миры, Вселенная, Ночь). В то же время лирика М. чужда настроений декаданса, отличается жизнелюбием и гуманистич. пафосом; её осн. темы – любовь к родной земле, пантеистич. единение с природой, самоотверженное служение людям. Пейзажная лирика М. насыщена цветовыми ассоциациями, развёрнутыми метафорами. Переводил европ. и рус. поэтов.
Сочинения:
Армянская поэзия в переводах В. Я. Брюсова. Ер., 1956. С. 262–263;
Полн. собр. соч. Ер., 1981 (на арм. яз.);
Лирика. Ер., 1997.
Автор статьи: Б. С. Зулумян.