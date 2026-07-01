МЕЦАРЕНЦ Мисак Карапетович

Армянский по­эт.

Ро­дил­ся в се­мье тор­гов­ца. Учил­ся в г. Мар­зван (Мер­зи­фон) и в Кон­стан­ти­но­по­ле . Де­бю­ти­ро­вал в пе­ча­ти в 1903. При жиз­ни вы­пус­тил два по­этич. сб-ка: «Ра­ду­га» («Циа­цан») и «Но­вые пес­ни» («Нор тахер», оба 1907); в по­след­ний во­шёл на­пи­сан­ный под влия­ни­ем Гри­го­ра На­ре­ка­ци цикл сти­хо­тво­ре­ний «Быть мне, быть» («Ел­лаи, Ел­лаи»). Про­дол­жив тра­ди­ции арм. ро­ман­ти­ков (М. Пе­шик­таш­ля­на, П. Ду­ря­на), обо­га­тил арм. по­эзию кос­мич. об­раз­но­стью в ду­хе ев­роп. сим­во­лиз­ма(дру­гие ми­ры, Все­лен­ная, Ночь). В то же вре­мя ли­ри­ка М. чу­ж­да на­строе­ний де­ка­дан­са , от­ли­ча­ет­ся жиз­не­лю­би­ем и гу­ма­ни­стич. па­фо­сом; её осн. те­мы – лю­бовь к род­ной зем­ле, пан­теи­стич. еди­не­ние с при­ро­дой, са­мо­от­вер­жен­ное слу­же­ние лю­дям. Пей­заж­ная ли­ри­ка М. на­сы­ще­на цве­то­вы­ми ас­со­циа­ция­ми, раз­вёр­ну­ты­ми ме­та­фо­ра­ми. Пе­ре­во­дил ев­роп. и рус. по­этов.

Сочинения:

Ар­мян­ская по­эзия в пе­ре­во­дах В. Я. Брю­со­ва. Ер., 1956. С. 262–263;

Полн. собр. соч. Ер., 1981 (на арм. яз.);

Ли­ри­ка. Ер., 1997.

Автор статьи: Б. С. Зу­лу­мян.