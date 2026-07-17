МЕАНДР (орнамент) (лат. Maeander, dri, m. от др.-греч. μαίανδρος )

Орнаментальный линейный мотив, состоящий из одного или более сегментов с прямыми углами, которые переплетаясь между собой, образуют повторяющийся рисунок. Термин происходит от названия извилистой реки Меандр (совр. Большой Мендерес) в Карии в Малой Азии. Страбон (XII, 8, 15) писал, что течение этой реки становится столь извилистым, что «от этого всякие извилины даже называются «меандрами». Такой узор встречается уже в период палеолита. Особенно широко он использовался в древнегреческой и этрусской, потом и римской архитектуре (в рельефах) и керамике. Таким узором украшали края одежды. В нем видят символ бесконечности.

Исторические источники :

Вергилий;

Страбон.

Автор статьи: А.Б. Шарнина