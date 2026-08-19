МЦЕНСКИЙ МУЗЕЙ

Мценский городской краеведческий музей имени Г.Ф.Соловьева.

В современной экспозиции достаточно ярко отражена история края, развитие ремесел и торговли, жизнь прогрессивной общественности, периоды гражданской и Великой Отечественной войн . Музей был создан в 1919 году как «Мценский музей наглядных пособий и местного края».

В 1941 году перед оккупацией был уничтожен. Усилиями краеведа-энтузиаста Соловьева Георгия Федоровича (1894-1968 годы) открыт в другом здании в 1960 году как «Мценский народный музей». В 1980 году переведен в здание пятиэтажного дома по улице Тургенева в историческом центре города как «Государственный музей истории города Мценска».

С апреля 1995 года стал муниципальным - Мценский городской музей имени Г. Ф. Соловьева». В современной экспозиции достаточно ярко отражена история края, развитие ремесел и торговли, жизнь прогрессивной общественности, периоды гражданской и Великой Отечественной войн.

Особенно интересно в экспозиции раскрываются темы : «Мценская крепость», «Введение христианства », «Быт и промыслы XIX века», «Культовые сооружения», «Замечательные земляки», «Первая танковая гвардия» и др.

Количество сотрудников - 11, из них 5 научных. Среднее колличество посетителей в год - 2800 человек. В структуре музея имеются архив, научная библиотека. Вышестоящая организация - Комитет по работе с молодежью, культуре и спорту при администрации города Мценска. Членство в организациях - Ассоциация музеев России (город Тула).

Организации партнеры:

- Орловский областной музей изобразительных искусств; - Государственный литературный музей И. С. Тургенева; - Государственный мемориальный и природный музей-заповедник И. С. Тургенева «Спасское-Лутовиново»; - Единиц хранения - 18942, из них 14292 предметов основного фонда. Подробные сведения см.на сайте Госкаталога РФ.

Наиболее ценные (уникальные) коллекции:

- Нумизматика (монеты, кредитные билеты, жетоны, награды) - 91 единица; - Коллекция крестьянской одежды конца XIX - начала XX веков - 42 единицы; - Коллекция рушников конца XIX - начала XX веков - 39 единиц; - Коллекция военного обмундирования времен ВОВ 1941-1945 годов - 73 единицы; - Коллекция плетеной мебели XX века - 7 единиц; - Коллекция Мценского кружева - 40 единиц.

Иллюстрации:

Мценский городской краеведческий музей имени Г.Ф.Соловьева.