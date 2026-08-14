МБА, ЛЕОН ГАБРИЭЛЬ

Мба ( фр. M’ba) , Леон Габриэль (09.02.1902, Либревиль, Габон, Французская Экваториальная Африка — 28.11.1967, Париж) — государственный и политический деятель Республики Габон. Из народности фанг, получил только начальное образование. В 1924—1931 — вождь фанг Либревильского кантона, затем области Эстуарий. В 1931 осужден за злоупотребления и казнокрадство. Отбывал тюремное заключение (до 1934) и ссылку (до 1946) в Убанги-Шари. Вернувшись в Габон, участвовал в политической деятельности. Основал габонское отделение Африканского демократического объединения. С 1953 заместитель генерального секретаря Габонского демократического блока (ГДБ). В 1956—1957 — мэр Либревиля, 1957—1959 — вице-председатель (фактический глава) Правительственного совета. В 1959—1967 премьер-министр Габона. С провозглашением независимости в 1960 стал генеральным секретарем ГДБ, с 1961 — первый президент страны. Установил «гиперпрезидентский» режим. Во внешней политике ориентировался на Францию, войска которой в феврале 1964 подавили попытку военного переворота и вернули Мба к власти. С августа 1966 находился на лечении в Париже, где и скончался.

Лит.: Yates D. A . The Rentier State in Africa: Oil Rent Dependency and Neocolonialism in the Republic of Gabon. Trenton, 1996. P. 101—117; Ndombet W.-A . La transmission de l’État colonial au Gabon (1946—1966). Institutions, élites et crises. Paris, 2009; Кривушин И. В . Леон Мба // История Африки в биографиях. М., 2012. С. 586—591. И. В. Кривушин.