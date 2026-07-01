МБА ЛЕОН
МБА ЛЕОН - государственный и политический деятель Габона.
По этнической принадлежности фанг. В 1909-1918 годах учился при католической миссии в Либревиле. Впоследствии работал в колониальной администрации таможенным агентом. В 1933 году выслан во французскую колонию Убанги-Шари. В 1946 году вернулся на родину, основал и возглавил габонскую секцию Африканского демократического объединения.
С 1953 года лидер партии Габонский демократический блок. В 1956 году избран мэром Либревиля. С мая 1957 года вице-президент Правительственного совета при французском губернаторе (с июля 1958 года президент), с ноября 1958 года глава временного правительства, с февраля 1959 года премьер-министр Габонской Республики.
Подписал с Францией соглашения о сотрудничестве в области внешней политики, обороны, экономики и финансов, значительно ограничивавшие суверенитет Габона. В феврале 1961 года избран президентом страны (единственный кандидат на выборах).
По конституции 1961 года наделён практически неограниченными полномочиями. В 1962 году вывел из состава правительства членов оппозиционной партии Габонский демократический и социальный союз. В начале 1964 года распустил законодательное собрание, изменил избирательную систему с целью не допустить участия в выборах оппозиционных партий. В феврале 1964 года в ходе военного переворота лишён власти, однако при поддержке переброшенных из Сенегала французских частей вернул себе пост президента. Подверг жестоким репрессиям участников переворота, фактически установил режим личной власти.