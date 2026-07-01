МБА ЛЕОН

МБА ЛЕОН - государственный и политический деятель Габона .

По эт­нической при­над­леж­но­сти фанг. В 1909-1918 годах учил­ся при ка­то­лической мис­сии в Либ­ре­ви­ле. Впо­след­ст­вии ра­бо­тал в ко­ло­ни­аль­ной ад­ми­ни­ст­ра­ции та­мо­жен­ным аген­том. В 1933 году вы­слан во французскую ко­ло­нию Убан­ги-Ша­ри. В 1946 году вер­нул­ся на ро­ди­ну, ос­но­вал и воз­гла­вил га­бон­скую сек­цию Аф­ри­кан­ско­го де­мо­кра­ти­че­ско­го объ­е­ди­не­ния.

С 1953 года ли­дер пар­тии Га­бон­ский де­мо­кра­тический блок. В 1956 году из­бран мэ­ром Либ­ре­ви­ля. С мая 1957 года ви­це-пре­зи­дент Пра­ви­тельственного со­ве­та при французском гу­бер­на­то­ре (с ию­ля 1958 года пре­зи­дент), с но­ября 1958 года гла­ва временного пра­ви­тель­ст­ва, с февраля 1959 года пре­мьер-министр Га­бон­ской Рес­пуб­ли­ки.

Под­пи­сал с Фран­ци­ей со­гла­ше­ния о со­труд­ни­че­ст­ве в об­лас­ти внеш­ней по­ли­ти­ки, обо­ро­ны, эко­но­ми­ки и фи­нан­сов, зна­чи­тель­но ог­ра­ни­чи­вав­шие су­ве­ре­ни­тет Га­бо­на. В феврале 1961 года из­бран пре­зи­ден­том стра­ны (един­ст­вен­ный кан­ди­дат на вы­бо­рах).

По кон­сти­ту­ции 1961 года на­де­лён прак­ти­че­ски не­ог­ра­ниченными пол­но­мо­чия­ми. В 1962 году вы­вел из со­ста­ва пра­ви­тель­ст­ва чле­нов оп­по­зиционной пар­тии Га­бон­ский де­мо­кра­тический и со­ци­аль­ный со­юз. В начале 1964 года рас­пус­тил за­ко­но­дательное со­б­ра­ние, из­ме­нил из­би­рательную сис­те­му с це­лью не до­пус­тить уча­стия в вы­бо­рах оп­по­зиционных пар­тий. В феврале 1964 года в хо­де во­енного пе­ре­во­ро­та ли­шён вла­сти, од­на­ко при под­держ­ке пе­ре­бро­шен­ных из Се­не­га­ла французских час­тей вер­нул се­бе пост пре­зи­ден­та. Под­верг жес­то­ким ре­прес­си­ям уча­ст­ни­ков пе­ре­во­ро­та, фак­ти­че­ски ус­та­но­вил ре­жим лич­ной вла­сти.