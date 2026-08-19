МАЗУРОК ЮРИЙ АНТОНОВИЧ
МАЗУРОК ЮРИЙ АНТОНОВИЧ - российский певец (баритон), народный артист СССР (1976 год).
В 1955 году окончил Львовский политехнический институт, в 1960 году - Московскую консерваторию (учился у С.И. Мигая и у А.С. Свешниковой), в 1963 году - аспирантуру.
3-я премия Международного конкурса имени Дж. Энеску в Бухаресте (1961 год), 1-я премия Международного конкурса вокалистов в Монреале (1967 год).
В 1963-2001 годы солист московского Большого театра. В 1970-1980-е годы выступал в крупнейших театрах мира: «Ковент-Гарден» (Лондон), «Ла Скала» (Милан), «Метрополитен- опера» (Нью-Йорк), в Венской государственной опере, Опере Сан-Франциско.
Исполнял партии лирические и драматические баритона, главным образом в русских и итальянских операх; среди лучших партий: Онегин, Елецкий, Мазепа («Евгений Онегин», «Пиковая дама», «Мазепа» П.И. Чайковского), Андрей Болконский («Война и мир» С.С. Прокофьева), Фигаро («Севильский цирюльник» Дж. Россини), Граф ди Луна, Скарпиа, Ренато («Трубадур», «Тоска», «Бал- маскарад» Дж. Верди). Владел обширным камерным репертуаром. Среди многих грамзаписей с его участием - опера «Евгений Онегин» (записана трижды разными фирмами).
Снялся в роли Эскамильо в фильме-спектакле «Кармен» (опера Ж. Бизе, 1978 год, режиссёр Ф. Дзеффирелли; в роли Кармен - Е.В. Образцова), в заглавной роли - в фильме-опере «Риголетто» (1987 год).