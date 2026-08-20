МАЗУРКА

МАЗУРКА - польский народный та­нец.

Музыкальный раз­мер или темп бы­ст­рый или уме­рен­но- бы­ст­рый. Ха­рак­тер­ны ус­той­чи­вые рит­мо­фор­му­лы с дроб­ле­ни­ем силь­ной до­ли так­та, час­ты рез­кие ак­цен­ты на 2-й или/и 3-й до­лях.

За­кре­пив­шись в кре­сть­ян­ском бы­ту Ма­зо­вии и вый­дя за её пре­де­лы уже в XVII веке, ма­зур­ка во­шла в цикл польских кре­сть­ян­ских тан­цев (так называемый сель­ский бал). Близ­кие раз­но­вид­но­сти - обе­рек («мел­кий ма­зур») и куя­вяк (от­но­си­тель­но мед­лен­ный та­нец с бо­лее стро­гой сим­мет­рией ак­цен­тов). В XIX веке по­лу­чи­ла рас­про­стра­не­ние как баль­ный та­нец в Рос­сии и других стра­нах Ев­ро­пы.

Ма­зур­ку со­чи­ня­ли ком­по­зи­то­ры Ю. Эльс­нер, К. Кур­пинь­ский, М.К. Огинь­ский, Ф. Ост­ров­ский, М. Ши­ма­нов­ская.

Из бы­то­во­го тан­ца вы­кри­стал­ли­зо­вал­ся жанр ин­ст­ру­мен­таль­ной ми­ниа­тю­ры или кон­церт­ной пье­сы с тем же на­зва­ни­ем. Вер­ши­на его раз­ви­тия - фортепианные ма­зур­ки Ф. Шо­пе­на, мно­гие из них пред­став­ля­ют со­бой по­эмы-кар­ти­ны, в ко­то­рых че­ре­ду­ют­ся про­ник­но­вен­ная ли­ри­ка и бы­то­вые тан­це­валь­ные сцен­ки.

К жан­ру ма­зур­ки об­ра­ща­лись так­же С. Мо­нюш­ко, Г. Ве­няв­ский, В. Же­лень­ский, К. Ши­ма­нов­ский.

В Рос­сии ав­то­ра­ми ма­зур­ки бы­ли М.И. Глин­ка («поль­ский акт» опе­ры «Жизнь за ца­ря»), А.П. Бо­ро­дин («Ма­лень­кая сюи­та»), П.И. Чай­ков­ский, А.К. Гла­зу­нов, А.К. Ля­дов, А.Н. Скря­бин и другие.

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