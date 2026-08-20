МАЗУРКА
МАЗУРКА - польский народный танец.
Музыкальный размер или темп быстрый или умеренно- быстрый. Характерны устойчивые ритмоформулы с дроблением сильной доли такта, часты резкие акценты на 2-й или/и 3-й долях.
Закрепившись в крестьянском быту Мазовии и выйдя за её пределы уже в XVII веке, мазурка вошла в цикл польских крестьянских танцев (так называемый сельский бал). Близкие разновидности - оберек («мелкий мазур») и куявяк (относительно медленный танец с более строгой симметрией акцентов). В XIX веке получила распространение как бальный танец в России и других странах Европы.
Мазурку сочиняли композиторы Ю. Эльснер, К. Курпиньский, М.К. Огиньский, Ф. Островский, М. Шимановская.
Из бытового танца выкристаллизовался жанр инструментальной миниатюры или концертной пьесы с тем же названием. Вершина его развития - фортепианные мазурки Ф. Шопена, многие из них представляют собой поэмы-картины, в которых чередуются проникновенная лирика и бытовые танцевальные сценки.
К жанру мазурки обращались также С. Монюшко, Г. Венявский, В. Желеньский, К. Шимановский.
В России авторами мазурки были М.И. Глинка («польский акт» оперы «Жизнь за царя»), А.П. Бородин («Маленькая сюита»), П.И. Чайковский, А.К. Глазунов, А.К. Лядов, А.Н. Скрябин и другие.