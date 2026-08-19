МАЗУРИН НИКОЛАЙ АЛЕКСЕЕВИЧ

МАЗУРИН НИКОЛАЙ АЛЕКСЕЕВИЧ - российский пред­при­ни­ма­тель, один из круп­ней­ших московских бла­го­тво­ри­те­лей.

Из московской ку­печеской се­мьи.

По­томственный почетный гра­ж­да­нин.

Сын Алек­сея Ва­силь­е­ви­ча Ма­зу­ри­на [16(27) марта 1786 года - 24 ноября (6 декабря)1865 года], куп­ца 1-й гиль­дии, стар­ши­ны Московского бир­же­во­го комитета (1849-1852 годы), внук Алек­сея Гав­ри­ло­ви­ча По­по­ва (1760-1860 годы), куп­ца 1-й гиль­дии, вла­дель­ца круп­ной фар­фо­ро­вой фаб­ри­ки в селе Гор­бу­но­во Дмит­ров­ско­го уезда Московской губернии, го­род­ско­го го­ло­вы Мо­ск­вы (1822-1825 годы).

Ма­зу­ри­н тор­го­вал в Санкт-Пе­тер­бур­ге, стал пе­тербургским куп­цом 1-й гиль­дии (1860-1878 годы), за­тем 2-й гиль­дии, имел 2 до­ход­ных до­ма на Ва­силь­ев­ском острове, совместно с бра­том Алек­се­ем Алек­сее­ви­чем Ма­зу­ри­ным [19(31) мая 1830 года - 16(28) июля 1885 года] за­ни­мал­ся тор­го­вым по­сред­ни­че­ст­вом под фир­мой «Алек­сея Ма­зу­ри­на сы­но­вья».

По­жерт­во­вал Московскому ку­печескому обществу на бла­го­тво­рительные це­ли зем­лю и ка­пи­та­лы об­щей стои­мо­стью около 2 миллионов рублей. Из них в 1886 году пе­ре­дал уча­сток зем­ли стои­мо­стью 25 тысяч рублей и 500 тысяч рублей ка­пи­та­ла на уст­рой­ст­во и со­дер­жа­ние в Мо­ск­ве До­ма при­зре­ния имени се­мьи Ма­зу­ри­ных на 100 человек, «про­ис­хо­дя­щих из мо­с­ков­ско­го ку­пе­че­ско­го или ме­щан­ско­го со­сло­вий, чис­то рус­ско­го про­ис­хо­ж­де­ния, пра­во­слав­но­го ве­ро­ис­по­ве­да­ния» (от­крыт в 1887 году).

По за­ве­ща­нию Ма­зу­ри­н около 1,4 миллиона рублей (од­но из круп­ней­ших по­жерт­во­ва­ний за всю ис­то­рию московской бла­го­тво­ри­тель­но­сти) ис­поль­зо­ва­но на строи­тель­ст­во и обо­ру­дова­ние 5-этаж­но­го кор­пу­са До­ма бес­плат­ных квар­тир имени братьев Н.А. и А.А. Ма­зу­ри­ных на 500 человек (от­крыт в 1907 году).

Ма­зу­ри­н по­жерт­во­вал так­же круп­ные ка­пи­та­лы По­кров­ско­му монастырю и церк­вам в Мо­ск­ве, Мо­с­ков­ской и Ка­луж­ской гу­бер­ни­ях.