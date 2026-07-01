МАЗУРИН АЛЕКСЕЙ СЕРГЕЕВИЧ
МАЗУРИН АЛЕКСЕЙ СЕРГЕЕВИЧ - российский фотограф.
Потомственный почетный гражданин.
Учился в коммерческой школе во Франкфурте-на-Майне. С 1869 года член правления Товарищества Реутовской мануфактуры. Путешествовал по Италии.
В Москве брал уроки живописи у художников-жанристов И.И. Амосова, Н.А. Брызгалова, Н.В. Неврева.
Занимался фотографией с 1870-х годов, выставлял снимки в магазине Дациаро на улице Кузнецкий Мост в Москве, публиковал их в журналах «Нива» и «Живописное обозрение».
Мастер жанровой фотографии; одна из главных тем - идеализированный (часто «срежиссированный») мир русской деревни («У стога», «Лесная аллея» и другое, 1900-е годы). Одним из первых в России применил технику гуммиарабиковой печати, использовал также платинотипию и альбумин.
В 1890-1910-е годы его снимки воспроизводились на открытках, коробках для конфет, шкатулках. С 1890-х годов активно снимал Москву - памятники, улицы, отдельные здания, городские типажи.
Участник международных фотографических выставок (в Амстердаме, Берлине, Вене, Гамбурге, Париже и так далее).
Один из учредителей Русского фотографического общества (1894 год; с 1899 года почетный член) и Московского фотографического общества (1901 год). Член Московского общества любителей художеств (1872-1914 годы).