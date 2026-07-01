МАЗУРИН АЛЕКСЕЙ СЕРГЕЕВИЧ

МАЗУРИН АЛЕКСЕЙ СЕРГЕЕВИЧ - российский фо­то­граф.

По­томственный почетный гра­ж­да­нин.

Учил­ся в ком­мерческой шко­ле во Франк­фур­те-на-Май­не. С 1869 года член прав­ле­ния Товарищества Ре­утов­ской ма­ну­фак­ту­ры. Пу­те­ше­ст­во­вал по Ита­лии.

В Мо­ск­ве брал уро­ки жи­во­пи­си у ху­дож­ни­ков-жан­ри­стов И.И. Амо­со­ва, Н.А. Брыз­га­ло­ва, Н.В. Нев­ре­ва.

За­ни­мал­ся фо­то­гра­фи­ей с 1870-х годов, вы­став­лял сним­ки в ма­га­зи­не Да­циа­ро на улице Куз­нец­кий Мост в Мо­ск­ве, пуб­ли­ко­вал их в жур­на­лах «Ни­ва» и «Жи­во­пис­ное обо­зре­ние».

Мас­тер жан­ро­вой фо­то­гра­фии; од­на из главных тем - идеа­ли­зи­ро­ван­ный (час­то «сре­жис­си­ро­ван­ный») мир русской де­рев­ни («У сто­га», «Лес­ная ал­лея» и другое, 1900-е годы). Од­ним из пер­вых в Рос­сии при­ме­нил тех­ни­ку гум­миа­ра­би­ко­вой пе­ча­ти, ис­поль­зо­вал так­же пла­ти­но­ти­пию и аль­бу­мин.

В 1890-1910-е годы его сним­ки вос­про­из­во­ди­лись на от­крыт­ках, ко­роб­ках для кон­фет, шка­тул­ках. С 1890-х годов ак­тив­но снимал Мо­ск­ву - па­мят­ни­ки, ули­цы, отдельные зда­ния, городские ти­па­жи.

Уча­ст­ник ме­ж­ду­народных фо­то­гра­фических вы­ста­вок (в Ам­стер­да­ме, Бер­ли­не, Ве­не, Гам­бур­ге, Па­ри­же и так далее).

Один из уч­ре­ди­те­лей Русского фо­то­гра­фического общества (1894 год; с 1899 года почетный член) и Московского фо­то­гра­фического общества (1901 год). Член Московского общества лю­би­те­лей ху­до­жеств (1872-1914 годы).