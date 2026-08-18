МАЗУРЕНКО, СЕМЁН ПЕТРОВИЧ

Мазуренко, Семён Петрович (1879, с. Криворожье — 10.08.1937, Алма-Ата) — российский и украинский общественно-политический и государственный деятель. Родился в крестьянской семье. В 1883 поступил в Харьковское земледельческое училище. В 1887 выслан из Харькова за связь с народническими организациями. С 1889 в армии, стал подпоручиком. В 1897 арестован за революционную пропаганду, уволен из армии и сослан на 3 года под гласный надзор в Донскую область. В 1901 эмигрировал, жил в Париже, участвовал в работе Союза русских социал-демократов. В 1903 вернулся в Россию, где вел пропагандистскую работу среди донских крестьян. Весной 1905 стал главой Крестьянского союза Донской области (Донецкого округа). Был делегатом и председателем съездов в Москве, создавших Всероссийский крестьянский союз (ВКС): Учредительного съезда (31 июля — 1 августа 1905) и Делегатского съезда (6—10 ноября 1905). Стал членом Главного комитета ВКС. 14 ноября 1905 эмигрировал. В Париже создал Заграничное бюро ВКС. В 1906 и 1907 издал несколько номеров газеты «Голос Крестьянского союза». С января по июнь 1907 нелегально находился в Петрограде и Москве под именем Петрова, после роспуска II Государственной думы Российской империи снова эмигрировал за границу. В Париже в 1910 вместе с В. К. Винниченко создал «Украинскую громаду», стал ее председателем. После начала Первой мировой войны нелегально вернулся в Россию под именем Н. Н. Хренникова, сотрудничал с М. В. Фрунзе . В 1917 стал членом Петроградского Совета рабочих и солдатских депутатов. По его поручению 16 марта 1917 опубликовал от имени ВКС воззвание о созыве в мае Всероссийского крестьянского съезда. 4—28 мая [17 мая — 10 июня] 1917 участвовал в работе I Всероссийского съезда крестьянских депутатов как председатель оргкомитета ВКС. Избирался в члены президиума Исполкома ВСКД, но не набрал достаточное количество голосов. 4 июня 1917 участвовал в работе I Всероссийского съезда Советов советских рабочих и солдатских депутатов как представитель Главного Организационного комитета ВКС. На съезде ВКС, проходившем 31 июля — 6 августа 1917 в Москве, был избран главой этого комитета.

После Октябрьского переворота 1917 был командирован Я. М. Свердловым на Дон и Украину. В декабре 1917 принял участие в работе III Большого Донского Казачьего круга. Был товарищем председателя Круга П. М. Агеева от крестьянской группы. Вступил в Украинскую социал-демократическую рабочую партию (УСДРП). 17 января — 4 февраля 1919 по поручению Директории возглавил чрезвычайную дипломатическую миссию Украинской народной республики (УНР) в Москве, которая вела переговоры с представителями РСФСР о взаимоотношениях между УНР и УССР (делегацию возглавлял Д. З. Мануильский ). В феврале 1919 по распоряжению Директории был назначен руководителем дипломатической миссии в Скандинавию. В 1920 вышел из состава УСДРП. 19 декабря 1927 был принят в КП(б)У с установлением партийного стажа с 1920. В 1919—1920 неоднократно выезжал за границу, выполняя поручения В. И. Ленина , Г. В. Чичерина и В. Р. Менжинского , в частности, как беспартийный представитель Красного Креста. В 1919—1926 работал в Наркомземе РСФСР. С 26 декабря 1926 являлся членом Особой коллегии высшего контроля по земельным спорам при наркомате земледелия УССР. 31 октября 1936 арестован в Харькове. 8 августа 1937 обвинен в руководстве эсеровской повстанческой организации. Расстрелян.

Соч .: Крестьяне в 1905 г. М., 1925; Всероссийский крестьянский союз перед судом истории. Полтава, 1926 (в соавторстве с Мазуренко В. П.); Крестьянство в 1917 году // Пути революции. Харьков, 1927. № 1.

Лит. : Лавров В. М. «Крестьянский парламент» России (Всероссийские съезды Советов крестьянских депутатов в 1917—1918 годах). М., 1996; Советская деревня глазами ВЧК—ОГПУ—НКВД. 1918—1939. Документы и материалы. В 4-х т. Т. 2. 1923—1929 гг. М., 2000; Украiнська дипломатична енциклопедія: у 2 т. Т. 2. Киiв, 2004; Сергеев В. Н. Постановления III Большого Донского казачьего Круга (2—13 декабря 1917 года) о переходе государственной власти к Войсковому Правительству // Северо-Кавказский юридический вестник. Ростов-на-Дону, 2010. № 1; Солдатенко В. Ф . Революційна доба в Украiні (1917—1920 роки): логіка пізнання, історичні епізоди, ключові постаті. Киiв, 2011; История Украины / И. Н. Данилевский, Т. Г. Таирова (Яковлева), А. В. Шубин, В. И. Мироненко. СПб., 2020. Т. С. Мельниченко.