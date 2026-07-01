МАЗУРЕНКО АЛЕКСЕЙ ЕФИМОВИЧ

Советский военный деятель, генерал-майор авиации, участник Великой Отечественной войны , дважды Герой Советского Союза (1942, 1944).

Биография

Родился 7 (по новому стилю — 20) июня 1917 года в деревне Ленинка (ныне — Устиновский район Запорожской области Украины). Работал на шахте, без отрыва от производства окончил планерную школу и аэроклуб. В 1938 году был призван в РККА . Окончил Ейское ВМАУ.

Великая Отечественная война

С 22 июня 1941 года — на фронте. Воевал в 57-м штурмовом авиаполку, пройдя путь от пилота до командира звена. Участвовал в боях за Прибалтику, обороне Ленинграда. Совершал вылеты на штурмовку наземных сил врага. Не раз при выполнении свои задач попадал под зенитный огонь — только в сентябрьских боях 1941 года его машина дважды получала серьёзные повреждения, но лётчику удавалось дотянуть её до своего аэродрома. Не раз выполнял вылеты в группе с другими лётчиками-штурмовиками, сначала ведомым, а затем и сам многократно водил группы. Проявил себя как отважный лётчик-ас, не боящийся риска для собственной жизни, самоотверженно выполняющий свой воинский долг.

Уже по итогам первых месяцев пребывания Мазуренко на фронте он был представлен к званию Героя Советского Союза. К 7 декабря 1941 года он совершил 45 вылетов, уничтожив 10 танков, 115 автомашин, 31 зенитную точку, 9 орудий, 18 бронемашин, значительное количество прочей боевой техники и множество живой силы противника. За это он получил высшую степень отличия СССР.

В 1942 году был отозван с фронта и направлен на КУНАС, после окончания которых некоторое время служил в ГУ ВВС ВМФ СССР. Командировался на Северный флот, обучал лётчиков практике ведения воздушных боевых действий над морем в полярных условиях. Сам лично потопил 2 вражеских судна. Осенью 1943 года командировался на Черноморский флот, участвовал в боях на Кубани.

В январе 1944 года был назначен командиром 7-го гвардейского пикирующего штурмового авиаполка, входившего в ВВС Балтийского флота . Совершал вылеты против немецких и финских наземных сил, важных объектов. Успешно действовал и против вражеского военно-морского флота. Так, 18 июня 1944 года во главе группы из 13 штурмовиков Мазуренко нанёс удар по транспорту противника водоизмещением 2 тысячи тонн, в результате чего тот выбросился на мель и горел на протяжении целого дня. Также бомбил стратегические военно-морские базы Германии и Финляндии, в том числе Котку, Турку, Кёнигсберг; и базы речного флота на Чудском озере и Западной Двине. По состоянию на 17 августа 1944 года, он совершил 202 вылета, нанеся вражескому флоту и дислоцировавнным в прибрежных районах сухопутным силам значительные потери. За это он во второй раз получил звание Героя Советского Союза.

Вплоть до конца войны полк Мазуренко успешно действовал над водами Балтийского моря и в прибрежных районах. 5 мая 1945 года в Померанской бухте лётчики под его командованием потопили крупный немецкий транспорт водоизмещением 8 тысяч тонн.

Послевоенная жизнь

Окончил ВМА, после чего служил на командных должностях в частях ВВС ВМФ. С 1969 года был заместителем начальника ВМА. В 1972 году был уволен в запас. Жил в Санкт-Петербурге, находился на хозяйственной работе, затем на протяжении полутора десятков лет возглавлял ДК УВД. Занимался общественной деятельностью. Умер 11 марта 2004 года.