МАЗУЧЧО САЛЕРНИТАНЕЦ

МАЗУЧЧО САЛЕРНИТАНЕЦ (псевдоним; настоящее имя и фамилия Том­ма­зо Гу­ар­да­то или Гу­ар­да­ти) - итальянский пи­са­тель.

Из знат­но­го ро­да.

Ис­пол­нял долж­ность сек­ре­та­ря кня­зя Са­лерн­ско­го Ро­бер­то ди Сан­се­ве­ри­но, был тес­но свя­зан с Не­апо­ли­тан­ской ака­де­ми­ей (в том числе с А. Па­нор­ми­та и Дж. Пон­та­но).

Из­вес­тен как ав­тор од­но­го со­чи­не­ния - сборника но­велл «Но­вел­ли­но» («No­vellino», опубликован в 1476 году; русский перевод 1931 года), по­свя­щён­но­го суп­ру­ге гер­цо­га Ка­лаб­рий­ско­го Ип­по­ли­те Ма­рии Сфор­ца. Мазуччо но­ва­тор­ски пе­ре­ос­мыс­лил жан­ро­вый об­ра­зец, за­дан­ный Дж. Бок­кач­чо в «Де­ка­ме­ро­не»: кни­га вклю­ча­ет 50 но­велл (ко­мического, са­ти­ри­че­ско­го, а в не­ко­то­рых слу­ча­ях и тра­гического со­дер­жа­ния), ос­но­ван­ных на уст­ных и литературных ис­точ­ни­ках и сгруп­пи­ро­ван­ных по те­ма­тическому прин­ци­пу, без об­ще­го об­рам­ле­ния. Ка­ж­дая из но­велл снаб­же­на вы­дер­жан­ным в ри­то­рическом ду­хе по­свя­ще­ни­ем, при­даю­щим ей сход­ст­во с по­сла­ни­ем (сре­ди ад­ре­са­тов - всё ко­ро­лев­ское се­мей­ст­во Ара­гон­ской ди­на­стии), и за­вер­ша­ет­ся мо­ра­ли­за­ци­ей («masuc­cio»). Для сти­ля «Но­вел­ли­но» ха­рак­тер­ны оби­лие эро­тических ме­та­фор и ре­че­вая ин­ди­ви­дуа­ли­за­ция пер­со­на­жей.

Сю­жет 33-й но­вел­лы сборника - «Не­дав­но об­на­ру­жен­ная по­весть о двух бла­го­род­ных влюб­лён­ных» («Historia novella­men­te ritrovata di due nobili amanti») - был ис­поль­зо­ван в XVI веке М. Бан­дел­ло, а за­тем по­ло­жен в ос­но­ву тра­ге­дии У. Шек­спи­ра «Ро­мео и Джуль­ет­та».

Из-за при­сут­ст­вия ан­ти­кле­ри­каль­ных мо­ти­вов сбор­ник был за­не­сён в «Ин­декс за­пре­щён­ных книг» (1557 год).

Сочинения:

Il Novellino. Firenze, 1957; Но­вел­ли­но / Вступ. ст. и ком­мент. А. Д. Ми­хай­ло­ва. М., 1993.