МАЗУЧЧО САЛЕРНИТАНЕЦ
МАЗУЧЧО САЛЕРНИТАНЕЦ (псевдоним; настоящее имя и фамилия Томмазо Гуардато или Гуардати) - итальянский писатель.
Из знатного рода.
Исполнял должность секретаря князя Салернского Роберто ди Сансеверино, был тесно связан с Неаполитанской академией (в том числе с А. Панормита и Дж. Понтано).
Известен как автор одного сочинения - сборника новелл «Новеллино» («Novellino», опубликован в 1476 году; русский перевод 1931 года), посвящённого супруге герцога Калабрийского Ипполите Марии Сфорца. Мазуччо новаторски переосмыслил жанровый образец, заданный Дж. Боккаччо в «Декамероне»: книга включает 50 новелл (комического, сатирического, а в некоторых случаях и трагического содержания), основанных на устных и литературных источниках и сгруппированных по тематическому принципу, без общего обрамления. Каждая из новелл снабжена выдержанным в риторическом духе посвящением, придающим ей сходство с посланием (среди адресатов - всё королевское семейство Арагонской династии), и завершается морализацией («masuccio»). Для стиля «Новеллино» характерны обилие эротических метафор и речевая индивидуализация персонажей.
Сюжет 33-й новеллы сборника - «Недавно обнаруженная повесть о двух благородных влюблённых» («Historia novellamente ritrovata di due nobili amanti») - был использован в XVI веке М. Банделло, а затем положен в основу трагедии У. Шекспира «Ромео и Джульетта».
Из-за присутствия антиклерикальных мотивов сборник был занесён в «Индекс запрещённых книг» (1557 год).
Сочинения:
Il Novellino. Firenze, 1957; Новеллино / Вступ. ст. и коммент. А. Д. Михайлова. М., 1993.