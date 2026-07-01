МАЗОВИЯ
МАЗОВИЯ - историческая область в Польше, в среднем течении реки Висла и нижнем течении рек Нарев и Буг.
Первоначально территория, населённая западнославянским племенем мазовшан, находилась в районе города Плоцк.
В XI веке название «Мазовия» было распространено и на соседние земли (в начале XXI века входят в состав Мазовецкого, Лодзинского, Подляского, Куявско-Поморского и Варминьско-Мазурского воеводств). Главным городом Мазовии с XI века был Плоцк (с 1075 года центр епископства). В 1138 году при разделе Польши по статуту о престолонаследии Болеслава III Кривоустого Мазовия вошла в удел Болеслава IV Кудрявого (князь Мазовии в 1138-1173 годах, князь Польши в 1146-1163 годах).
С начала XIII века Мазовия - самостоятельное в династическом, политическом и правовом отношении княжество. К середине XIII века разделилась на Равскую, Плоцкую и Варшавско-Черскую земли.
В 1526 году после кончины князя Януша III (князь Мазовии в 1519-1526 году), последнего из династии Пястов, Сигизмунд I Старый вернул Мазовию в состав коронных польских земель (формально в 1529 году). В 1540 году земли Мазовии составили Мазовецкое воеводство со столицей в Варшаве. Экономическое и политическое значение Мазовии сильно возросло после заключения Люблинской унии 1569 года. Варшава стала местом проведения общих (вальных) сеймов Речи Посполитой, с 1573 года - элекции польских королей, с 1596 года - королевской резиденцией (вместо Кракова), с 1611 года - столицей Польши.
По 2-му и 3-му разделам Речи Посполитой большая часть Мазовии отошла к Пруссии, меньшая - к Австрии. В 1807 году территория Мазовии вошла в Варшавское княжество, в 1815-1917 годах - в Царство Польское, с 1918 года в составе Польши.