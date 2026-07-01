МАЗОВИЯ

МАЗОВИЯ - ис­то­рическая об­ласть в Поль­ше, в сред­нем те­че­нии реки Вис­ла и ниж­нем те­че­нии рек На­рев и Буг.

Пер­во­на­чаль­но тер­ри­то­рия, на­се­лён­ная западнославянским пле­ме­нем ма­зов­шан, на­хо­ди­лась в рай­оне города Плоцк.

В XI веке название «Мазовия» бы­ло рас­про­стра­не­но и на со­сед­ние зем­ли (в начале XXI века вхо­дят в со­став Ма­зо­вец­ко­го, Лод­зин­ско­го, Под­ляс­ко­го, Ку­яв­ско-По­мор­ско­го и Вар­минь­ско-Ма­зур­ско­го вое­водств). Главным го­ро­дом Мазовии с XI века был Плоцк (с 1075 года центр епи­скоп­ст­ва). В 1138 году при раз­де­ле Поль­ши по ста­ту­ту о пре­сто­ло­нас­ле­дии Бо­ле­сла­ва III Кри­во­ус­то­го Мазовия во­шла в удел Бо­ле­сла­ва IV Куд­ря­во­го (князь Мазовии в 1138-1173 годах, князь Поль­ши в 1146-1163 годах).

С начала XIII века Мазовия - са­мо­стоя­тель­ное в ди­на­стическом, по­ли­тическом и пра­во­вом от­но­ше­нии кня­же­ст­во. К середине XIII века раз­де­ли­лась на Рав­скую, Плоц­кую и Вар­шав­ско-Чер­скую зем­ли.

В 1526 году по­сле кон­чи­ны князя Яну­ша III (князь Мазовии в 1519-1526 году), по­след­не­го из ди­на­стии Пяс­тов, Си­гиз­мунд I Ста­рый вер­нул Мазовию в со­став ко­рон­ных польских зе­мель (фор­маль­но в 1529 году). В 1540 году зем­ли Мазовии со­ста­ви­ли Ма­зо­вец­кое вое­вод­ст­во со сто­ли­цей в Вар­ша­ве. Эко­но­мическое и по­ли­тическое зна­че­ние Мазовии силь­но воз­рос­ло по­сле за­клю­че­ния Люб­лин­ской унии 1569 года. Вар­ша­ва ста­ла ме­стом про­ве­де­ния об­щих (валь­ных) сей­мов Ре­чи По­спо­ли­той, с 1573 года - элек­ции польских ко­ро­лей, с 1596 года - ко­ро­лев­ской ре­зи­ден­ци­ей (вме­сто Кра­ко­ва), с 1611 года - сто­ли­цей Поль­ши.

По 2-му и 3-му раз­де­лам Ре­чи По­спо­ли­той боль­шая часть Мазовии ото­шла к Прус­сии, мень­шая - к Ав­ст­рии. В 1807 году тер­ри­то­рия Мазовии во­шла в Вар­шав­ское кня­же­ст­во, в 1815-1917 годах - в Цар­ст­во Поль­ское, с 1918 года в со­ста­ве Поль­ши.

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