МАЗОЛИНО ДА ПАНИКАЛЕ

МАЗОЛИНО ДА ПАНИКАЛЕ (настоящее имя и фамилия Том­ма­зо ди Кри­сто­фо­ро Фи­ни) - итальянский жи­во­пи­сец.

Один из круп­ней­ших пред­ста­ви­те­лей ин­тер­на­цио­наль­ной го­ти­ки в итальянской жи­во­пи­си, Мазолино ра­бо­тал во Фло­рен­ции в тот пе­ри­од, ко­гда фор­ми­ро­вал­ся но­вый ху­дожественный язык Воз­ро­ж­де­ния, и не­од­но­крат­но со­труд­ни­чал с Ма­зач­чо, од­ним из его соз­да­те­лей.

Ве­ро­ят­но, в 1404-1407 годах Мазолино ра­бо­тал в мас­тер­ской Л. Ги­бер­ти, ра­бо­ты ко­то­ро­го ока­за­ли боль­шое влия­ние на твор­че­ст­во ху­дож­ни­ка, так же как и жи­во­пись Г. Стар­ни­ны (в чьей мас­тер­ской он пред­по­ло­жи­тель­но ра­бо­тал, по­ки­нув Ги­бер­ти) и Джен­ти­ле да Фаб­риа­но. Все эти влия­ния на­шли от­ра­же­ние в пер­вой до­шед­шей до нас да­ти­ро­ван­ной ра­бо­те Мазолино «Ма­дон­на сми­ре­ния» (1423 год, Кун­ст­хал­ле, Бре­мен).

Са­мой зна­чительной ра­бо­той Мазолино до его со­труд­ни­че­ст­ва с Ма­зач­чо бы­ли фре­ски од­ной из ка­пелл церкви Сан­то-Сте­фа­но в Эм­по­ли, за­вер­шён­ные в 1424 году. В со­хра­нив­ших­ся фраг­мен­тах и си­но­пи­ях вид­ны стрем­ле­ние к яс­но­му и про­сто­му рас­пре­де­ле­нию фи­гур и ин­те­рес к на­ту­ра­ли­стичной пе­ре­да­че све­то­те­ни.

Со­труд­ни­че­ст­во с Ма­зач­чо на­ча­лось с соз­да­ния ал­тар­но­го об­раза «Ма­дон­на с Мла­ден­цем, святой Ан­ной и ан­ге­ла­ми» (1424 год, га­ле­рея Уф­фи­ци, Фло­рен­ция); в 1424-1425 годы они вме­сте ра­бо­та­ли над де­ко­ра­ци­ей ка­пел­лы Бран­кач­чи в церкви Сан­та-Ма­рия-дель-Кар­ми­не во Фло­рен­ции. В вы­пол­нен­ных им сце­нах («Ис­це­ле­ние хро­мо­го», «Вос­кре­ше­ние Та­ви­фы», «Адам и Ева») Мазолино стре­мит­ся при­бли­зить свою ма­не­ру к но­во­му мо­ну­мен­таль­но­му сти­лю Ма­зач­чо, что­бы при­дать цель­ность ан­самб­лю, но его фи­гу­ры ме­нее реа­ли­стич­ны и ве­со­мы, изо­би­лу­ют вто­ро­сте­пен­ны­ми де­та­ля­ми, а пер­спек­тив­ное по­строе­ние ме­нее чёт­ко.

По­сле пре­бы­ва­ния в Венг­рии (1425-1428 годы) Мазолино ра­бо­тал в Ри­ме, адап­ти­руя свой стиль к со­хра­нив­шим­ся здесь кон­сер­ва­тив­ным вку­сам. В рим­ских про­из­ве­де­ни­ях [рос­пи­си ка­пел­лы Бран­ди в церкви Сан- Кле­мен­те со сце­на­ми из жиз­ни святой Ека­те­ри­ны Си­най­ской и святого Ам­вро­сия Ме­дио­лан­ско­го; за­вер­ше­ние не­окон­чен­но­го Ма­зач­чо ал­тар­но­го об­раза для церкви Сан­та-Ма­рия-Мад­жо­ре, ны­не раз­роз­нен­но­го (Му­зей Ка­по­ди­мон­те, Не­аполь; Национальная га­ле­рея, Лон­дон; Му­зей ис­кусств, Фи­ла­дель­фия)] Мазолино от­ка­зы­ва­ет­ся от на­ту­ра­лиз­ма и ли­ней­ной пер­спек­ти­вы в поль­зу бо­га­то де­ко­ри­ро­ван­ной жи­во­пис­ной по­верх­но­сти.

На­мно­го вы­ше по ка­че­ст­ву и в то же вре­мя даль­ше от ху­дожественных идеа­лов Воз­ро­ж­де­ния позд­ние фре­ски Мазолино в городе Кас­тиль­о­не-Оло­на в Лом­бар­дии (1431-1435 годы), где он рас­пи­сал свод ал­тар­ной час­ти церкви Кол­лед­жа­та и ин­терь­ер при­ле­гаю­ще­го бап­ти­сте­рия. В пер­вом цик­ле изы­скан­но­стью де­та­лей вы­де­ля­ют­ся сце­ны «Бла­го­ве­ще­ние» и «Ро­ж­де­ст­во». Во фре­сках бап­ти­сте­рия, по­свя­щён­ных жиз­ни святого Ио­ан­на Кре­сти­те­ля, Мазолино уме­ло обыг­ры­ва­ет осо­бен­но­сти пла­ни­ров­ки зда­ния для соз­да­ния сме­лых ил­лю­зио­ни­стических эф­фек­тов («Пир Иро­да» и другое), де­мон­ст­ри­рую­щих зна­ние тео­рий Л.Б. Аль­бер­ти. С ре­нес­санс­ны­ми эле­мен­та­ми со­сед­ст­ву­ют позд­не­го­тические мо­ти­вы, ха­рак­тер­ная для искусства ин­тер­на­цио­наль­ной го­ти­ки де­ко­ра­тив­ность де­та­лей (Мазолино ис­поль­зо­вал зо­ло­то и се­реб­ро для бо­лее дос­то­вер­ной ими­та­ции дра­го­цен­ных тка­ней). Срав­не­ние «Про­по­ве­ди Ио­ан­на Кре­сти­те­ля» с «Про­по­ве­дью святого Пет­ра» в ка­пел­ле Бран­кач­чи по­ка­зы­ва­ет, что ес­ли в рос­пи­сях ка­пел­лы Мазолино бли­зок идеа­лам Ран­не­го Воз­ро­ж­де­ния, пе­ре­да­вая еван­гель­ское со­бы­тие по­все­днев­ным язы­ком, то в позд­них фре­сках он вер­нул­ся к бо­лее ус­лов­но­му изо­бра­зительному язы­ку.

Искусство Мазолино не ока­за­ло ощу­ти­мо­го влия­ния на фло­рен­тий­ских ху­дож­ни­ков (ис­клю­чая Пао­ло Скья­во и, в мень­шей сте­пе­ни, До­ме­ни­ко Ве­не­циа­но), в то вре­мя как в Сие­не че­рез по­сред­ст­во Век­кь­ет­ты, по­мощ­ни­ка Мазолино в Кас­тиль­о­не-Оло­на, его твор­че­ст­во ос­та­ви­ло за­мет­ный след.