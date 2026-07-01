МАЗОЛИНО ДА ПАНИКАЛЕ
МАЗОЛИНО ДА ПАНИКАЛЕ (настоящее имя и фамилия Томмазо ди Кристофоро Фини) - итальянский живописец.
Один из крупнейших представителей интернациональной готики в итальянской живописи, Мазолино работал во Флоренции в тот период, когда формировался новый художественный язык Возрождения, и неоднократно сотрудничал с Мазаччо, одним из его создателей.
Вероятно, в 1404-1407 годах Мазолино работал в мастерской Л. Гиберти, работы которого оказали большое влияние на творчество художника, так же как и живопись Г. Старнины (в чьей мастерской он предположительно работал, покинув Гиберти) и Джентиле да Фабриано. Все эти влияния нашли отражение в первой дошедшей до нас датированной работе Мазолино «Мадонна смирения» (1423 год, Кунстхалле, Бремен).
Самой значительной работой Мазолино до его сотрудничества с Мазаччо были фрески одной из капелл церкви Санто-Стефано в Эмполи, завершённые в 1424 году. В сохранившихся фрагментах и синопиях видны стремление к ясному и простому распределению фигур и интерес к натуралистичной передаче светотени.
Сотрудничество с Мазаччо началось с создания алтарного образа «Мадонна с Младенцем, святой Анной и ангелами» (1424 год, галерея Уффици, Флоренция); в 1424-1425 годы они вместе работали над декорацией капеллы Бранкаччи в церкви Санта-Мария-дель-Кармине во Флоренции. В выполненных им сценах («Исцеление хромого», «Воскрешение Тавифы», «Адам и Ева») Мазолино стремится приблизить свою манеру к новому монументальному стилю Мазаччо, чтобы придать цельность ансамблю, но его фигуры менее реалистичны и весомы, изобилуют второстепенными деталями, а перспективное построение менее чётко.
После пребывания в Венгрии (1425-1428 годы) Мазолино работал в Риме, адаптируя свой стиль к сохранившимся здесь консервативным вкусам. В римских произведениях [росписи капеллы Бранди в церкви Сан- Клементе со сценами из жизни святой Екатерины Синайской и святого Амвросия Медиоланского; завершение неоконченного Мазаччо алтарного образа для церкви Санта-Мария-Маджоре, ныне разрозненного (Музей Каподимонте, Неаполь; Национальная галерея, Лондон; Музей искусств, Филадельфия)] Мазолино отказывается от натурализма и линейной перспективы в пользу богато декорированной живописной поверхности.
Намного выше по качеству и в то же время дальше от художественных идеалов Возрождения поздние фрески Мазолино в городе Кастильоне-Олона в Ломбардии (1431-1435 годы), где он расписал свод алтарной части церкви Колледжата и интерьер прилегающего баптистерия. В первом цикле изысканностью деталей выделяются сцены «Благовещение» и «Рождество». Во фресках баптистерия, посвящённых жизни святого Иоанна Крестителя, Мазолино умело обыгрывает особенности планировки здания для создания смелых иллюзионистических эффектов («Пир Ирода» и другое), демонстрирующих знание теорий Л.Б. Альберти. С ренессансными элементами соседствуют позднеготические мотивы, характерная для искусства интернациональной готики декоративность деталей (Мазолино использовал золото и серебро для более достоверной имитации драгоценных тканей). Сравнение «Проповеди Иоанна Крестителя» с «Проповедью святого Петра» в капелле Бранкаччи показывает, что если в росписях капеллы Мазолино близок идеалам Раннего Возрождения, передавая евангельское событие повседневным языком, то в поздних фресках он вернулся к более условному изобразительному языку.
Искусство Мазолино не оказало ощутимого влияния на флорентийских художников (исключая Паоло Скьяво и, в меньшей степени, Доменико Венециано), в то время как в Сиене через посредство Веккьетты, помощника Мазолино в Кастильоне-Олона, его творчество оставило заметный след.