МАЗИНИ ИБРАХИМ АБД АЛЬ-КАДИР
МАЗИНИ (аль-Мазини) ИБРАХИМ АБД АЛЬ-КАДИР - египетский писатель, критик, журналист, переводчик.
Родился в семье адвоката.
После окончания учительского колледжа в Каире (1909 год) работал преподавателем в школе.
В середине 1910-х годов начал профессионально заниматься литературой и литературной критикой. Сотрудничал с прессой (газеты «Акказ», «Аль-Афкар», «Аль- Ахбар» и другие).
Поэзия Мазини выдержана в традициях романтизма: поэтические сборники «Диван» (том 1-2, 1913 год, 1917 год).
Наибольшую известность снискал во многом автобиографичный роман «Писатель Ибрагим» («Ибрагим аль-катиб», 1931 год), герой которого в поисках любви вступает в конфликт с косными социальными обычаями.
В романах «Три мужчины и одна женщина» («Саласа риджаль ва имра», 1943 год), «Снова об Ибрагиме» («Ибрагим ас-сани», 1943 год) проявил себя как мастер тонкого психологического анализа.
Автор многочисленных очерков, рассказов, посвящённых осмыслению специфики египетской культуры, взаимосвязи цивилизаций Востока и Запада. В литературно-критических статьях выступал за обновление идей и форм египетской словесности с учётом достижений западной литературы.
Перевёл на арабский язык произведения О. Уайльда, Р.Б. Шеридана, М.П. Арцыбашева (роман «Санин») и другое.
Сочинения:
Невинное детство // Современная арабская новелла. М., 1963.