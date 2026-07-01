МАЗИНИ ИБРАХИМ АБД АЛЬ-КАДИР

МАЗИНИ (аль-Ма­зи­ни) ИБРАХИМ АБД АЛЬ-КАДИР - египетский пи­са­тель, кри­тик, жур­на­лист, пе­ре­во­дчик.

Ро­дил­ся в се­мье ад­во­ка­та.

По­сле окон­ча­ния учи­тель­ско­го кол­лед­жа в Каи­ре (1909 год) ра­бо­тал пре­по­да­ва­те­лем в шко­ле.

В середине 1910-х годов на­чал про­фес­сио­наль­но за­ни­мать­ся литературой и литературной кри­ти­кой. Со­труд­ни­чал с прес­сой (га­зе­ты «Ак­каз», «Аль-Аф­кар», «Аль- Ах­бар» и другие).

По­эзия Мазини вы­дер­жа­на в тра­ди­ци­ях ро­ман­тиз­ма: по­этические сборники «Ди­ван» (том 1-2, 1913 год, 1917 год).

Наи­боль­шую из­вест­ность сни­скал во мно­гом ав­то­био­гра­фичный ро­ман «Пи­са­тель Иб­ра­гим» («Иб­ра­гим аль-ка­тиб», 1931 год), ге­рой ко­то­ро­го в по­ис­ках люб­ви всту­па­ет в кон­фликт с кос­ны­ми со­ци­аль­ны­ми обы­чая­ми.

В ро­ма­нах «Три муж­чи­ны и од­на жен­щи­на» («Са­ла­са рид­жаль ва им­ра», 1943 год), «Сно­ва об Иб­ра­ги­ме» («Иб­ра­гим ас-са­ни», 1943 год) про­явил се­бя как мас­тер тон­ко­го пси­хо­ло­гического ана­ли­за.

Ав­тор мно­го­численных очер­ков, рас­ска­зов, по­свя­щён­ных ос­мыс­ле­нию спе­ци­фи­ки египетской куль­ту­ры, взаи­мо­свя­зи ци­ви­ли­за­ций Вос­то­ка и За­па­да. В литературно-кри­тических стать­ях вы­сту­пал за об­нов­ле­ние идей и форм египетской сло­вес­но­сти с учё­том дос­ти­же­ний за­пад­ной литературы.

Пе­ре­вёл на арабский язык про­из­ве­де­ния О. Уай­ль­да, Р.Б. Ше­ри­да­на, М.П. Ар­цы­ба­ше­ва (ро­ман «Са­нин») и другое.

Сочинения:

Не­вин­ное дет­ст­во // Со­вре­мен­ная араб­ская но­вел­ла. М., 1963.