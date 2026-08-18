МАЗИЛЬЕ ЖОЗЕФ
МАЗИЛЬЕ ЖОЗЕФ (настоящее имя и фамилия Джулио Мазарини) - французский артист балета, хореограф.
В 1818-1821 годах танцевал в Лионе, в 1821-1822 годах - в Бордо. В 1822 году дебютировал в театре «Порт-Сен-Мартен» в Париже. В 1830-1857 годы в Парижской опере. В 1857-1866 годы в Лионе. В 1866-1867 годах балетмейстер театра «Ла Монне» в Брюсселе.
Проявил свой мимический и актёрский дар в балетах Ж. Коралли («Буря, или Остров духов» Ж. Шнейцхоффера, «Хромой бес» и «Тарантул» К. Жида и другое), раскрылся как талантливый романтический танцовщик в балетах Ф. Тальони («Сильфида» Шнейцхоффера, первый исполнитель партии Джеймса; «Натали, или Швейцарская молочница» А. Гировеца и М.Э. Карафы ди Колобрано, «Восстание в серале» Т. Лабара, «Бразилия, или Племя женщин» В.Р. Галленберга, «Дева Дуная» А. Адана).
В 1836-1837 годах выступал в Лондоне, в 1851-1852 годахв Санкт-Петербурге.
Как хореограф дебютировал в 1839 году балетом «Цыганка» Ф. Бенуа, А. Тома и Т. Марлиани.
Среди постановок: «Влюблённый бес» Бенуа и Н. Ребера (1840 год), «Чёрт на четверых» (1845 год) и «Корсар» (1956 год) Адана, «Пахита» Э. М. Дельдевеза (1846 год), «Марко Спада, или Дочь бандита» Ф. Обера (1857 год).
Балеты Мазилье насыщены драматическим действием, особенно ему удавались сольные пантомимные сцены. Один из крупнейших европейских хореографов эпохи заката танцевального романтизма, Мазилье в своём творчестве утверждал эклектику как стиль.