МАЗИЛЬЕ ЖОЗЕФ

МАЗИЛЬЕ ЖОЗЕФ (настоящее имя и фамилия Джу­лио Ма­за­ри­ни) - французский ар­тист ба­ле­та, хо­рео­граф.

В 1818-1821 годах тан­це­вал в Лио­не, в 1821-1822 годах - в Бор­до. В 1822 году де­бю­ти­ро­вал в те­ат­ре «Порт-Сен-Мар­тен» в Па­ри­же. В 1830-1857 годы в Па­риж­ской опе­ре. В 1857-1866 годы в Лио­не. В 1866-1867 годах ба­лет­мей­стер те­ат­ра «Ла Мон­не» в Брюс­се­ле.

Про­явил свой ми­ми­че­ский и ак­тёр­ский дар в ба­ле­тах Ж. Ко­рал­ли («Бу­ря, или Ост­ров ду­хов» Ж. Шнейц­хоф­фе­ра, «Хро­мой бес» и «Та­ран­тул» К. Жи­да и другое), рас­крыл­ся как та­лант­ли­вый ро­ман­тический тан­цов­щик в ба­ле­тах Ф. Таль­о­ни («Силь­фи­да» Шнейц­хоф­фе­ра, пер­вый ис­пол­ни­тель пар­тии Джейм­са; «На­та­ли, или Швей­цар­ская мо­лоч­ни­ца» А. Ги­ро­ве­ца и М.Э. Ка­ра­фы ди Ко­ло­бра­но, «Вос­ста­ние в се­ра­ле» Т. Ла­ба­ра, «Бра­зи­лия, или Пле­мя жен­щин» В.Р. Гал­лен­бер­га, «Де­ва Ду­ная» А. Ада­на).

В 1836-1837 годах вы­сту­пал в Лон­до­не, в 1851-1852 годахв Санкт-Пе­тер­бур­ге.

Как хо­рео­граф де­бю­ти­ро­вал в 1839 году ба­ле­том «Цы­ган­ка» Ф. Бе­нуа, А. То­ма и Т. Мар­лиа­ни.

Сре­ди по­ста­но­вок: «Влюб­лён­ный бес» Бе­нуа и Н. Ре­бе­ра (1840 год), «Чёрт на чет­ве­рых» (1845 год) и «Кор­сар» (1956 год) Ада­на, «Па­хи­та» Э. М. Дель­де­ве­за (1846 год), «Мар­ко Спа­да, или Дочь бан­ди­та» Ф. Обе­ра (1857 год).

Ба­ле­ты Мазилье на­сы­ще­ны дра­ма­тическим дей­ст­ви­ем, осо­бен­но ему уда­ва­лись соль­ные пан­то­мим­ные сце­ны. Один из круп­ней­ших ев­ропейских хо­рео­гра­фов эпо­хи за­ка­та тан­це­валь­но­го ро­ман­тиз­ма, Мазилье в сво­ём твор­че­ст­ве ут­вер­ждал эк­лек­ти­ку как стиль.