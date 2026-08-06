МАЖУГА ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ
Советский и российский историк. Кандидат исторических наук (1979), ведущий научный сотрудник отдела всеобщей истории Санкт-Петербургского института истории РАН.
Родился 15 апреля 1949 года в Эрфурте. В 1971 году окончил исторический факультет Ленинградского государственного университета.
С 1971 по 1974 год обучался в аспирантуре Ленинградского отделения Института истории СССР АН СССР. В 1967 году защитил кандидатскую диссертацию на тему «Мистра. (Поздневизантийский феодальный город)».
С 1975 года – сотрудник Санкт-Петербургского института истории РАН (до 1992 года – Ленинградское отделение Института истории СССР АН СССР; с 1992 по 2000 год – Санкт-Петербургский филиал Института российской истории РАН). С 2009 года – ведущий научный сотрудник отдела всеобщей истории.
В 1979 году защитил кандидатскую диссертацию на тему «Почерк в латинском письме конца VIII—середины XIII в.».
С 1988 года – член Международного комитета по латинской палеографии.
Автор более 70 научных публикаций. В область научных интересов входят латинские и итальянские грамоты средневековой Падуи, латинская палеография, дипломатика средневекового Запада, история частного обязательственного права античности и раннего средневековья, история лингвистических учений античности и раннего средневековья.
Сочинения
Болонский список комментария Бартоло да Сассоферрато к Digestum novum в Научном архиве СПбИИ РАН // Наследие Николая Петровича Лихачева: интерпретация текста и образа. Труды государственного Эрмитажа, т. 71. СПб., 2014. С. 91—108;
Об истории создания комментария Бартоло да Сассоферато к Digestum Novum (по данным болонского списка 1370 г. из собрания Научно-исторического архива Санкт-Петербургского института истории РАН) // Италия и Европа. Сборник статей памяти Виктора Ивановича Рутенбурга. СПб., 2014;
Списки Дигест и Институций Юстиниана из собрания СПбИИ РАН // ВИД. Т. XXXI. СПб., 2010;
Фрагмент пленарного лекционария второй четверти IX в. в собрании СПбИИ РАН // Mонфокон. М., 2007;
«Aptota an monoptota?»/ Bilinguisme et terminologie grammaticale gréco-latine, publ. par L.Basset, F.Biville, B.Colombat, P.Swiggers, A.Wouters (= Orbis Supplementa, 27). Leuven, Paris & Dudley: Peeters, 2007;
Charisius’ de verbo (Ars Grammatica II.8): Two case studies in Quellenforschung // Hyperboreus, вып. 15.1, 2010;
La notion du mode verbal chez les grammairiens grecs et latins du Ier siècle av. J.-C. // Beiträge zur Geschichte der Sprachwissenschaft. 2014. Vol.24;
La tradition carolingienne tourangelle des «Histoires» de Grégoire de Tours vue à travers les fragments de Saint-Pétersbourg, Copenhague et Wolfenbuttel // Scriptorium, T. LXII, 1. Bruxelles, 2008;
Les copies anciennes des œuvres de Raban Maur dans la collection des fragments latins de l’Institut d’Histoire à Saint-Pétersbourg // Scriptorium, T. LXI, 1. Wetteren (Belgique): Imprimerie Cultura, 2007;
Über die Bezeichnung des Indikativs bei den römischen Grammatikern des 1. und 2. Jh. // History of Linguistics 2008. Selected papers from the eleventh International Conference on the History of the Language Sciences (ICHoLS XI), 28 August—2 September 2008, Potsdam, Ed. by G.Hassler, with the assistance of G.Volkmann. Amsterdam & Philadelphia: John Benjamins, 2011;
Urkundenschrift und Buchschrift im frühmittelalterlichen Europa (vom 7. bis zum Anfang des 9. Jhs.). Über die Herkunft und die Verbreitung der dem griechischen Alpha gleichen Form von a // Régionalisme et internationalisme: Problèmes de paléographie et de codicologie du Moyen Âge (Veröffentlichungen der Kommission für Schrift- und Buchwesen des Mittelalters, Reihe IV). Wien: Verlag der Österreichische Akademie der Wissenschaften, 2008.