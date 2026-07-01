МАЖОРО-МИНОР

МАЖОРО-МИНОР (ма­жо­ро-ми­нор­ная сис­те­ма) - мно­го­го­лос­ный лад сме­шан­но­го ти­па, объ­е­ди­няю­щий ак­кор­ды ма­жо­ра и ми­но­ра в рам­ках од­ной то­наль­но-гар­мони­че­ской сис­те­мы.

Наи­бо­лее рас­про­стра­нён­ные раз­но­вид­но­сти: од­но­имён­ный ма­жо­ро-ми­нор (ма­жор­ный лад, обо­га­щён­ный ак­кор­ди­кой и ме­ло­дическими обо­ро­та­ми од­но­именного ми­но­ра) и несколько ре­же встре­чаю­щий­ся од­но­имён­ный ми­но­ро-ма­жор (ми­нор, обо­га­щён­ный эле­мен­та­ми од­но­именного ма­жо­ра); к ма­жо­ро-ми­нор­у от­но­сят так­же сме­ше­ние па­рал­лель­ных ла­дов - гар­мо­ни­че­ско­го ма­жо­ра и гар­мо­ни­че­ско­го ми­но­ра. Ма­жо­ро-ми­нор, на­ря­ду с хро­ма­ти­че­ской сис­те­мой, пред­став­ля­ет со­бой один из ти­пов рас­ши­рен­ной ла­до­вой сис­те­мы («рас­ши­рен­ной то­наль­но­сти» по Г.Л. Ка­туа­ру, И.В. Спо­со­би­ну).

При­ме­не­ние спе­ци­фической гар­мо­ний ма­жо­ро-ми­нора (низ­ких VI и III сту­пе­ней в ма­жо­ро-ми­норе, вы­со­ких III и VI в ми­но­ро-ма­жо­ре и других) при­да­ёт ла­ду мно­го­кра­соч­ность, яр­кость, ук­ра­ша­ет ме­ло­ди­ку све­жи­ми по­ли­ла­до­вы­ми обо­ро­та­ми.

Ис­то­ри­че­ски ма­жо­ро-ми­нор раз­вил­ся в не­драх клас­сической то­наль­ной сис­те­мы. Пред­став­ле­ние о диа­то­ни­че­ских ма­жо­ре и ми­но­ре ло­ги­че­ски пред­ше­ст­ву­ет по­ня­тию ма­жо­ро-ми­нор. Од­на­ко родственное яв­ле­ние встре­ча­ет­ся в ста­ро­мо­даль­ной гар­мо­нии XVI веке (как бы пер­вич­ный, ещё не­диф­фе­рен­ци­ро­ван­ный ма­жо­ро-ми­нор), где пра­ви­лом бы­ло за­вер­шать ка­дан­сы ми­нор­ных до­рий­ско­го, фри­гий­ско­го и эо­лий­ско­го «то­нов» ма­жор­ным тре­зву­чи­ем. Сле­ды этой не­диф­фе­рен­ци­ро­ван­но­сти в то­наль­ной сис­те­ме - ма­жор­ная до­ми­нан­та и за­клю­чительное ма­жор­ное то­ни­че­ское тре­зву­чие (с «пи­кар­дий­ской» тер­ци­ей) в ми­но­ре.

В эпо­ху ба­рок­ко ма­жор и од­но­именный ми­нор встре­ча­ют­ся в рам­ках од­но­го по­строе­ния (пре­лю­дия D-dur из 1-й час­ти «Хо­ро­шо тем­пе­ри­ро­ван­но­го кла­ви­ра» И.С. Ба­ха, так­ты 27-35), но лишь из­ред­ка в ма­жор вне­дря­ют­ся ак­кор­ды од­но­именного ми­но­ра (И.С. Бах, хо­раль­ная пре­лю­дия «О Mensch, bewein’ dein’ Sünde gross» для ор­га­на). У вен­ских клас­си­ков ма­жо­ро-ми­нор ста­но­вит­ся бо­лее силь­ным гар­мо­ни­че­ским сред­ст­вом вслед­ст­вие по­ля­ри­за­ции кон­тра­ста ме­ж­ду чёт­ко раз­гра­ни­чен­ны­ми ма­жор­ным и ми­нор­ным ла­да­ми. Од­но­именная пе­ре­мен­ность вир­ту­оз­но ис­поль­зу­ет­ся в пре­дык­тах, пред­ка­дан­со­вых уча­ст­ках, в се­ре­ди­нах и раз­ра­бот­ках (мо­ду­ля­ция D-dur - А-dur в I час­ти 2-й сим­фо­нии Л. ван Бет­хо­ве­на), ино­гда с под­чёрк­ну­то ко­ло­ри­стическим эф­фек­том (I часть 16-й фортепианной со­на­ты Бет­хо­ве­на). В во­каль­ной му­зы­ке вне­дре­ние ак­кор­дов про­ти­во­по­лож­но­го по на­кло­не­нию ла­да мо­жет от­ра­жать кон­тра­ст­ные по­этические об­ра­зы (ария Ле­по­рел­ло из опе­ры В. А. Мо­цар­та «Дон Жу­ан»).

Рас­цвет ма­жо­ро-ми­нора во всех его раз­но­вид­но­стях при­хо­дит­ся на эпо­ху ро­ман­тиз­ма (Ф. Шу­берт, Ф. Лист, Р. Ваг­нер, Э. Григ, М.И. Глин­ка, М.П. Му­сорг­ский, П.И. Чай­ков­ский, Н.А. Рим­ский-Кор­са­ков, С.В. Рах­ма­ни­нов). Ма­жо­ро-ми­нор­ные сме­ше­ния дос­ти­га­ют наи­боль­шей гус­то­ты и соч­но­сти, рас­про­стра­ня­ясь на со­от­но­ше­ния и то­наль­но­стей, и ак­кор­дов, и ме­ло­дических обо­ро­тов (смотри в статье нот­ный при­мер). На­слаи­ва­ясь друг на дру­га, от­но­ше­ния ма­жо­ро-ми­нора по­ро­ж­да­ют ти­пич­ные для эпо­хи тер­цо­вые це­пи (например, замк­ну­тое се­к­вент­ное по­сле­до­ва­ние тре­зву­чий, от­стоя­щих на боль­шую тер­цию друг от дру­га, в I час­ти «Ан­та­ра» Рим­ско­го-Кор­са­ко­ва).

В му­зы­ке XX века ма­жо­ро-ми­нор ис­поль­зу­ет­ся как нор­ма­тив­ное сред­ст­во на­ря­ду с ещё бо­лее рас­ши­рен­ной хро­ма­тической сис­те­мой (у С.С. Про­кофь­е­ва, Д.Д. Шос­та­ко­ви­ча, П. Хин­де­ми­та и других ком­по­зи­то­ров).

Как осо­бая ла­до­вая сис­те­ма ма­жо­ро-ми­нор был тео­ре­ти­че­ски осоз­нан в конце XIX - 1-й половине XX веков. Тео­ре­ти­ки 1-й половины и середины XIX века (Г. Ве­бер, А.Б. Маркс) по­ни­ма­ли лад стро­го диа­то­ни­че­ски, трак­туя эле­мен­ты «про­ти­во­ла­да» как вы­ход за пре­де­лы сис­те­мы («leiterfremde» - «чу­ж­дые гам­ме», по немецкой тер­ми­но­ло­гии). В тео­рии то­наль­но­сти Ф.Ж. Фе­ти­са эле­мен­ты ма­жо­ро-ми­нора опи­сы­ва­ют­ся в тер­ми­нах «плю­ри­то­наль­но­сти», «ом­ни­то­наль­но­сти». X. Ри­ман, го­во­ря о «сме­шан­ных на­кло­не­ни­ях» и на­зы­вая их «ми­нор-ма­жо­ром» и «ма­жор-ми­но­ром», имел в ви­ду очень ог­ра­ни­чен­ные ви­ды та­ких сме­ше­ний (например, ми­нор­ную суб­до­ми­нан­ту в ма­жо­ре). Раз­вёр­ну­тое уче­ние о ма­жо­ро-ми­нор име­ет­ся у Ф.О. Ге­вар­та.

В русской литературе идея ма­жо­ро-ми­нор по­яв­ля­ет­ся у Б.Л. Явор­ско­го (тер­ми­ны: пер­во­на­чаль­но «ма­жо­ро-ми­нор­ный», впо­след­ст­вии - «цеп­ной лад»). Сход­ную с Ге­вар­том тео­рию ма­жо­ро-ми­нора вы­дви­нул Г.Л. Ка­ту­ар (под названием «ма­жо­ро-ми­нор­ная де­ся­ти­тон­ная сис­те­ма») и раз­вил да­лее И.В. Спо­со­бин.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)