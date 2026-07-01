МАЖОРО-МИНОР
МАЖОРО-МИНОР (мажоро-минорная система) - многоголосный лад смешанного типа, объединяющий аккорды мажора и минора в рамках одной тонально-гармонической системы.
Наиболее распространённые разновидности: одноимённый мажоро-минор (мажорный лад, обогащённый аккордикой и мелодическими оборотами одноименного минора) и несколько реже встречающийся одноимённый миноро-мажор (минор, обогащённый элементами одноименного мажора); к мажоро-минору относят также смешение параллельных ладов - гармонического мажора и гармонического минора. Мажоро-минор, наряду с хроматической системой, представляет собой один из типов расширенной ладовой системы («расширенной тональности» по Г.Л. Катуару, И.В. Способину).
Применение специфической гармоний мажоро-минора (низких VI и III ступеней в мажоро-миноре, высоких III и VI в миноро-мажоре и других) придаёт ладу многокрасочность, яркость, украшает мелодику свежими полиладовыми оборотами.
Исторически мажоро-минор развился в недрах классической тональной системы. Представление о диатонических мажоре и миноре логически предшествует понятию мажоро-минор. Однако родственное явление встречается в старомодальной гармонии XVI веке (как бы первичный, ещё недифференцированный мажоро-минор), где правилом было завершать кадансы минорных дорийского, фригийского и эолийского «тонов» мажорным трезвучием. Следы этой недифференцированности в тональной системе - мажорная доминанта и заключительное мажорное тоническое трезвучие (с «пикардийской» терцией) в миноре.
В эпоху барокко мажор и одноименный минор встречаются в рамках одного построения (прелюдия D-dur из 1-й части «Хорошо темперированного клавира» И.С. Баха, такты 27-35), но лишь изредка в мажор внедряются аккорды одноименного минора (И.С. Бах, хоральная прелюдия «О Mensch, bewein’ dein’ Sünde gross» для органа). У венских классиков мажоро-минор становится более сильным гармоническим средством вследствие поляризации контраста между чётко разграниченными мажорным и минорным ладами. Одноименная переменность виртуозно используется в предыктах, предкадансовых участках, в серединах и разработках (модуляция D-dur - А-dur в I части 2-й симфонии Л. ван Бетховена), иногда с подчёркнуто колористическим эффектом (I часть 16-й фортепианной сонаты Бетховена). В вокальной музыке внедрение аккордов противоположного по наклонению лада может отражать контрастные поэтические образы (ария Лепорелло из оперы В. А. Моцарта «Дон Жуан»).
Расцвет мажоро-минора во всех его разновидностях приходится на эпоху романтизма (Ф. Шуберт, Ф. Лист, Р. Вагнер, Э. Григ, М.И. Глинка, М.П. Мусоргский, П.И. Чайковский, Н.А. Римский-Корсаков, С.В. Рахманинов). Мажоро-минорные смешения достигают наибольшей густоты и сочности, распространяясь на соотношения и тональностей, и аккордов, и мелодических оборотов (смотри в статье нотный пример). Наслаиваясь друг на друга, отношения мажоро-минора порождают типичные для эпохи терцовые цепи (например, замкнутое секвентное последование трезвучий, отстоящих на большую терцию друг от друга, в I части «Антара» Римского-Корсакова).
В музыке XX века мажоро-минор используется как нормативное средство наряду с ещё более расширенной хроматической системой (у С.С. Прокофьева, Д.Д. Шостаковича, П. Хиндемита и других композиторов).
Как особая ладовая система мажоро-минор был теоретически осознан в конце XIX - 1-й половине XX веков. Теоретики 1-й половины и середины XIX века (Г. Вебер, А.Б. Маркс) понимали лад строго диатонически, трактуя элементы «противолада» как выход за пределы системы («leiterfremde» - «чуждые гамме», по немецкой терминологии). В теории тональности Ф.Ж. Фетиса элементы мажоро-минора описываются в терминах «плюритональности», «омнитональности». X. Риман, говоря о «смешанных наклонениях» и называя их «минор-мажором» и «мажор-минором», имел в виду очень ограниченные виды таких смешений (например, минорную субдоминанту в мажоре). Развёрнутое учение о мажоро-минор имеется у Ф.О. Геварта.
В русской литературе идея мажоро-минор появляется у Б.Л. Яворского (термины: первоначально «мажоро-минорный», впоследствии - «цепной лад»). Сходную с Гевартом теорию мажоро-минора выдвинул Г.Л. Катуар (под названием «мажоро-минорная десятитонная система») и развил далее И.В. Способин.