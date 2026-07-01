МАЖОР
МАЖОР - многоголосный тональный лад, устойчивые звуки которого образуют большую терцию и чистую квинту (считая вверх от I ступени семиступенного звукоряда).
Мажорное наклонение есть качество лада и в особенности его центрального устоя-аккорда - консонирующего тонического трезвучия, имеющего большую терцию в основе. Употребительное обозначение мажорной тональности совпадает с обозначением мажорного трезвучия: прописная латинская буква или слог (A, B, H, C, Cis, Des, D, Es, E и так далее в порядке возрастания высоты) означает звуковысотное положение тоники (основного тона тонического трезвучия), слово «dur» (от латинского durus - твёрдый) - мажорный лад (наклонение).
Противоположность мажору и минора составляет один из наиболее важных эстетических контрастов в музыке европейской традиции. Мажорное трезвучие (совпадающее с 4, 5 и 6-м тонами натурального звукоряда) имеет светлую окраску звучания, то есть противоположно минорному трезвучию по своему фонизму. Этой окраске тонического трезвучия соответствует эмоциональная окраска лада, построенного на его основе.
В классической тональной системе мажор имеет 3 основных разновидности: натуральный, гармонический и мелодический. В строго диатоническом натуральном мажоре мажорностью обладают трезвучие тоники (T) и все аккорды доминанты (D) и субдоминанты (S). В гармоническом мажоре (с низкой VI ступенью) строгая диатоника не сохраняется, в качестве S используется минорное трезвучие и производные от него аккорды, более остро тяготеющие в T. Мелодический мажор (с низкими VI и VII ступенями) относительно редок и связан, как правило, с нисходящим движением мелодии (по аналогии с натуральным минором).
Мажорность в широком смысле может пониматься не как лад определённой структуры, а как ладовая окраска, которую вносит звук, отстоящий на большую терцию вверх от центрального тона лада. С этой точки зрения качество мажорности свойственно также большой группе ладов (необязательно многоголосных): ионийскому, миксолидийскому, лидийскому, некоторым пентатонным (c-d-e-g-a), доминантовому ладу и другим.
Практическое овладение мажором было связано с постепенным осознанием акустической близости тонов аккорда и особенно интенсивно проходило в XVI веке (от танцевальной музыки до сложных полифонических жанров). Эпоха функционального мажора (и минора) в собственном смысле наступает в европейской музыке с XVII века. Постепенно мажор освобождался от интонационных формул старых ладов и с середины XVIII века приобрёл свой классический вид (опора на три главных аккорда - Т, D и S), стал доминирующим типом ладовой структуры. В XIX - начале XX веков мажор эволюционировал в сторону обогащения недиатоническими элементами (смотри в статьях Мажоро-минор, Хроматизм) и функциональной децентрализации (в том числе в условиях диссонантной диатоники). В музыке XX-XXI веков мажор сохраняет своё значение как одна из основных звуковых систем.
Литературу смотри в статье Тональность.