МАЖОР

МАЖОР - мно­го­го­лос­ный то­наль­ный лад, ус­той­чи­вые зву­ки ко­то­ро­го об­ра­зу­ют боль­шую тер­цию и чис­тую квин­ту (счи­тая вверх от I сту­пе­ни се­ми­сту­пен­но­го зву­ко­ря­да).

Ма­жор­ное на­кло­не­ние есть ка­че­ст­во ла­да и в осо­бен­но­сти его цен­траль­но­го ус­тоя-ак­кор­да - кон­со­ни­рую­ще­го то­ни­че­ско­го тре­зву­чия, имею­ще­го боль­шую тер­цию в ос­но­ве. Упот­ре­би­тель­ное обо­зна­че­ние ма­жор­ной то­наль­но­сти сов­па­да­ет с обо­зна­че­ни­ем ма­жор­но­го тре­зву­чия: про­пис­ная латинская бу­к­ва или слог (A, B, H, C, Cis, Des, D, Es, E и так далее в по­ряд­ке воз­рас­та­ния вы­со­ты) оз­на­ча­ет зву­ко­вы­сот­ное по­ло­же­ние то­ни­ки (ос­нов­но­го то­на то­ни­че­ско­го тре­зву­чия), сло­во «dur» (от латинского durus - твёр­дый) - ма­жор­ный лад (на­кло­не­ние).

Про­ти­во­по­лож­ность мажору и ми­но­ра со­став­ля­ет один из наи­бо­лее важ­ных эс­те­тических кон­тра­стов в му­зы­ке ев­ропейской тра­ди­ции. Ма­жор­ное тре­зву­чие (сов­па­даю­щее с 4, 5 и 6-м то­на­ми на­ту­раль­но­го зву­ко­ря­да) име­ет свет­лую ок­ра­ску зву­ча­ния, то есть про­ти­во­по­лож­но ми­нор­но­му тре­зву­чию по сво­ему фо­низ­му. Этой ок­ра­ске то­ни­че­ско­го тре­зву­чия со­от­вет­ст­ву­ет эмо­цио­наль­ная ок­ра­ска ла­да, по­стро­ен­но­го на его ос­но­ве.

В клас­сической то­наль­ной сис­те­ме мажор име­ет 3 основных раз­но­вид­но­сти: на­ту­раль­ный, гар­мо­ни­че­ский и ме­ло­ди­че­ский. В стро­го диа­то­ни­че­ском на­ту­раль­ном мажоре ма­жор­но­стью об­ла­да­ют тре­зву­чие то­ни­ки (T) и все ак­кор­ды до­ми­нан­ты (D) и суб­до­ми­нан­ты (S). В гар­мо­ни­че­ском мажоре (с низ­кой VI сту­пе­нью) стро­гая диа­то­ни­ка не со­хра­ня­ет­ся, в ка­че­ст­ве S ис­поль­зу­ет­ся ми­нор­ное тре­зву­чие и про­из­вод­ные от не­го ак­кор­ды, бо­лее ост­ро тя­го­тею­щие в T. Ме­ло­дический мажор (с низ­ки­ми VI и VII сту­пе­ня­ми) от­но­си­тель­но ре­док и свя­зан, как пра­ви­ло, с нис­хо­дя­щим дви­же­ни­ем ме­ло­дии (по ана­ло­гии с на­ту­раль­ным ми­но­ром).

Ма­жор­ность в ши­ро­ком смыс­ле мо­жет по­ни­мать­ся не как лад оп­ре­де­лён­ной струк­ту­ры, а как ла­до­вая ок­ра­ска, ко­то­рую вно­сит звук, от­стоя­щий на боль­шую тер­цию вверх от цен­траль­но­го то­на ла­да. С этой точ­ки зре­ния ка­че­ст­во ма­жор­но­сти свой­ст­вен­но так­же боль­шой груп­пе ла­дов (не­обя­за­тель­но мно­го­го­лос­ных): ио­ний­ско­му, мик­со­ли­дий­ско­му, ли­дий­ско­му, не­ко­то­рым пен­та­тон­ным (c-d-e-g-a), до­ми­нан­то­во­му ла­ду и другим.

Прак­тическое ов­ла­де­ние мажором бы­ло свя­за­но с по­сте­пен­ным осоз­на­ни­ем аку­стической бли­зо­сти то­нов ак­кор­да и осо­бен­но ин­тен­сив­но про­хо­ди­ло в XVI веке (от тан­це­валь­ной му­зы­ки до слож­ных по­ли­фо­нических жан­ров). Эпо­ха функ­цио­наль­но­го мажора (и ми­но­ра) в соб­ст­вен­ном смыс­ле на­сту­па­ет в ев­ропейской му­зы­ке с XVII века. По­сте­пен­но мажор ос­во­бо­ж­дал­ся от ин­то­на­ци­он­ных фор­мул ста­рых ла­дов и с середины XVIII века при­об­рёл свой клас­сический вид (опо­ра на три главных ак­кор­да - Т, D и S), стал до­ми­ни­рую­щим ти­пом ла­до­вой струк­ту­ры. В XIX - начале XX веков мажор эво­лю­цио­ни­ро­вал в сто­ро­ну обо­га­ще­ния не­диа­то­ни­че­ски­ми эле­мен­та­ми (смотри в статьях Ма­жо­ро-ми­нор, Хро­ма­тизм) и функ­цио­наль­ной де­цен­тра­ли­за­ции (в том числе в ус­ло­ви­ях дис­со­нант­ной диа­то­ни­ки). В му­зы­ке XX-XXI веков мажор со­хра­ня­ет своё зна­че­ние как од­на из основных зву­ко­вых сис­тем.

Литературу смотри в статье То­наль­ность.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)