МАЖИНО ЛИНИЯ

Мажино линия — система долго­временных оборонительных сооружений на северо-восточной границе Франции с Германией, Люксембургом и частично с Бельгией, возводившаяся с конца 1920-х до середины 1930-х. Инициатором строительства М. л. был Андре Мажино (1877—1932), военный министр Франции (в 1917, 1922—1924, 1929, 1931—1932). В строительстве М. л. нашла отражение возобладавшая в высшем военно-политическом руководстве Третьей республики после окончания Первой мировой войны оборонительная стратегия. М. л. призвана была стать непреодолимым барьером от возможного вторжения немецкой армии, после того как французские оккупационные войска в соответствии с «планом Юнга» (20 января 1930) были выведены с левого берега Рейна. Главная оборонительная полоса М. л. протяженностью около 400 км и глубиной от 6 до 8 км проходила от Лонгви до Бельфора. Перед ней была возведена дополнительная полоса обороны глубиной от 4 до 14 км. Для обеспечения управления этой растянутой оборонительной системой М. л. была разделена на укрепленные районы (УР) и секторы (УС), оснащенные долговременными оборонительными сооружениями (ДОС), общее число которых достигло 5600. По всей длине М. л. была соединена оснащенными всем необходимым подземными галереями, позволявшими перебрасывать на наиболее опасные участки личный состав и боеприпасы. Строительство отдельных участков М. л. продолжалось вплоть до 1940, но так и не было завершено, в частности, вдоль границы с Бельгией. Этим успешно воспользовалось германское командование, развернувшее в мае 1940 наступление в обход М. л. в районе франко-бельгийской границы, в результате чего немецкие войска вы­шли в тыл французской группировки, оборонявшей М. л. 50 французских дивизий, рассредоточенных вдоль М. л. , были не в состоянии остановить наступление противника и предотвратить последующую капитуляцию Франции. Колоссальные расходы (примерно 5 млрд франков) на возведение М. л. оказались совершенно бессмысленными. В послевоенный период большинство сооружений М. л. были демонтированы или превращены в склады. Некоторая их часть используется как объекты военно-исторического наследия.

Лит. : Карбышев Д. М. Линия Мажино и позиция «Зигфрида». Избранные научные труды. М., 1962; Bruge R. Histoire de la ligne Maginot. Vol. 1—3. Paris, 1973, 1975, 1977; Mary ­J.-Y. La ligne Maginot: ce qu’elle etait, ce qu’il en reste. Sercap, 1991; Halter M. Histoire de la ligne Maginot. Strasbourg, 2011; Ortholan H. La ligne Maginot: conception, realisation, destinee. Paris, 2012. П. П. Черкасов.